 Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися відкопати собаку з лисячої нори. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"31 березня о 5:06 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Алтестове Біляївського району на березі Хаджибейського лиману двох людей засипало ґрунтом. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що в результаті зсуву двох людей засипало ґрунтом. Співробітники ДСНС розчистили ґрунт і виявили двох чоловіків без ознак життя.", - сказано в повідомленні пресслужби ДСНС.

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Фото: пресслужба ДСНС

Пізніше в Біляївському відділі поліції в Одеській області уточнили, що, за попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули в результаті обвалу глини, коли викопували собаку з лисячої нори.

Фото: сайт поліції

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Анкетні дані загиблих і обставини події встановлюються.