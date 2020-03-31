 У центрі Києва сталася пожежа в лікарні, евакуювали 13 пацієнтів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

"30 березня о 20:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній із Київських клінічних лікарень на б-рі Шевченка, 17, що у Шевченківському районі столиці.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, займання сталося в електрощитовій на 1-поверсі 4-поверхової лікарні. Відразу ж пожежники розпочали евакуацію людей та гасіння пожежі.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вже о 21:05 пожежу вдалося локалізувати на площі 10 кв. м та запобігти розповсюдженню полум'я на більшу площу, а о 21:17 - ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час гасіння пожежі пожежники вивели на безпечну відстань 13 пацієнтів, яких було переведено в сусідній корпус. Майже відразу після ліквідації займання, електропостачання в лікарні було відновлено.

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На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

"Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", - додали в пресслужбі ДСНС.







Фото: пресслужба ДСНС