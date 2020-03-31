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Все про:карантин (1680) COVID-19 (2491) коронавірус (1210) Антоненко Людмила (1)

 Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко. ФОТОрепортаж

Головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко розповіла про ситуацію в медзакладі Києва, куди привозять інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "Хотілося порадувати, але ... Обидва пацієнта на ЕКМО (екстракорпоральній мембранній оксигенації) вкрай важкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз. Два місяці тому ми боролися за життя хворого, у якого були аналогічні ускладнення на фоні діагностованого грипу А. Він вижив та одужав. І це дає нам всім надію!

Зараз ніч, але у лікарні кипить робота. До порятунку важких хворих долучені не тільки інфекціоністи, анестезіологи, реаніматологи, а й герої "невидимого фронту" - лаборанти, без яких не можливо ні діагностувати, ані правильно лікувати жодне захворювання! Зараз вони і в день, і вночі на посту.

Бачили б ви, як вони радіють кожному негативному тесту на COVID-19!
Низький уклін вам, працівники лабораторії ОКЛ!

На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях всього перебуває 60 хворих, підтверджених COVID-19 - 39, з підозрою - 21, з пневмонією - 37.

Ще раз закликаю! Не допустіть розгортання трагічних сценаріїв, не доводьте до нашого з вами знайомства саме в ці страшні часи - залишайтесь вдома!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 01
Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 02
Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 03
Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 04

На фото 1, 2 хворому з ЕКМО проводиться діаліз.
На фото 3, 4 працівники лабораторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185572
 
 
 Топ коментарі
 
Не завидую я врачам сейчас. Герои.....
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Вообще-то на животе, вроде как.
https://twitter.com/Nat_anest/status/1241681350349987843
Здесь врач-анестезиолог описывает ОРДС, ИВЛ и аппараты для нее для чайников. После прочтения мне стало понятно, почему в странах с передовой медициной при отеке легких умирает 40%, а в совке умирало 80%. Кроме того, стало понятно, почему не все аппараты ИВЛ полезны для проведения ИВЛ при вирусной пневмонии.
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Ахах, врач-инфекционист герой, потому что внезапно лечит пациентов с инфекцией?
Герои сейчас кассиры и таксисты, они не выбирали себе ответсвенную и опасную работу в отличии от врачей.
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Среди кассиров есть не только герои, но и идиоты. Вчера в ЭКОмаркете в зале действительно все работники были в масках. Вот только ни у кого маска нос не закрывала, а у некоторых она вообще на подбородке была.
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Если каждый профессионально и добросовестно будет заниматься СВОИМ делом и СВОИМ обязанностями, то потребности ни в "героях", ни в "героизме" не будет (не нужно будет "затыкать дыры" чьей-то безответственности и не профессионализма)!
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100 % у этого пациента есть деньги оплатить услуги "врачей ", иначе уже и похоронили бы .
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Не обязательно. Просто это довольно сложные пациенты. Когда еще врачи смогут так потренироваться? А в той больнице и депутаты лежат. Вдруг нужно будет помощь оказывать? Поэтому медики всегда должны быть готовы.
У больных шансов, к сожалению, не много. Если и выживут, то останутся инвалидами. У одного, я так понимаю, от недостатка кислорода уже отказали почки.
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Всегда у нас так... Гос-тво все просрет...
Но, на помощь приходят герои...
А потом, от них сторонятся, как от чумных...
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Ще раз - пацієнтів з ковід треба тримати не наспині, а на боку. Дивіться як лікують в ЄС. Фізика - вони давно зрозуміли що так шанси вищі.
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Вообще-то на животе, вроде как.
https://twitter.com/Nat_anest/status/1241681350349987843
Здесь врач-анестезиолог описывает ОРДС, ИВЛ и аппараты для нее для чайников. После прочтения мне стало понятно, почему в странах с передовой медициной при отеке легких умирает 40%, а в совке умирало 80%. Кроме того, стало понятно, почему не все аппараты ИВЛ полезны для проведения ИВЛ при вирусной пневмонии.
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Koроче, всё как обычно: пожилой человек с массой хронических заболеваний получил осложнение после сезонной вирусной инфекции.
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Оксігенація дуже дорого коштує . Там потрібна ціла бригада лікарів . Хто пацієнти ?
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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