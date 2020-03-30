 "В рот ви#бу": Портнов продовжує використовувати мат і погрози щодо юриста Костіна. ФОТО

Про це повідомив у фейсбуці юрист Ілля Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Таким чином, сміливо використовуємо всі ці слова і словосполучення. Це не порушення правил адвокатської етики!" - написав він у коментарі до опублікованого скриншоту повідомлень Портнова.

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягати Портнова до відповідальності за погрози і мат щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

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