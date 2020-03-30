 "В рот ви#бу": Портнов продовжує використовувати мат і погрози щодо прокурора Божка. ФОТО (уточнено)

Про це повідомив у фейсбуці юрист Ілля Костін, інформує Цензор.НЕТ.
"Таким чином, сміливо використовуємо всі ці слова і словосполучення. Це не порушення правил адвокатської етики!" - написав він у коментарі до опублікованого скриншоту повідомлень Портнова на адресу прокурора Божка.
Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягати Портнова до відповідальності за погрози і мат щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.
Секретарь дисциплинарной палаты КДКА Киевской области -- Є.В.Степанов
Мы ведь должны знать героев в лицо?
Понимая,что на такие места попадают в результате отрицательного отбора,вполне может быть,что в их системе координат действия,описанные андрушой портновым,являются нормальными,а,может быть,даже и обыденностью их повседневной жизни.
Мені гидко читати такий заголовок - вивертає, а воно так =розмовляє=, покидьок.
Дружбан клоунов зеленых...