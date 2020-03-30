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 Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі "Козацький" у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Туристи, які погодилися на обсервацію в готелі "Козацький" в центрі Києва, досі не заселені і чекають остаточного вирішення їхнього питання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Прилетілі з Балі туристи не поселені в готель "Козацький". На цей момент вони ходять по двору готелю, дають коментарі ЗМІ через кордон правоохоронців. Деякі туристи ходять без масок або спустивши їх. Крім того, туристам не повідомляють, що робити далі, а частина з них говорить, що їм повідомили про перевезення в Пущу-Водицю. Інші кажуть, що розвезуть в регіони за місцем проживання. Крім того, туристам не повідомляють щодо їхнього харчування в разі поселення на обсервацію в готелі. Самі ж туристи вимагають, щоб їх відправили на самоізоляцію додому.

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Туристи також відзначають, що такі обмеження є незаконними, а сам готель не готовий до подібного роду заходів, крім того, за їхніми словами, в готелі з кранів біжить іржава вода. Деякі туристи заявляють про застосування сили до них в аеропорту.

Територія готелю оточена правоохоронцями. Час від часу, між правоохоронцями і туристами виникають емоційні сварки.

Туристи акцентують, що готові піти на самоізоляцію, а якби вони знали про обсервацію, то не приїхали б, або вибрали б інший шлях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя". ВIДЕО

Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 01
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 02
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 03
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 04
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 05
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 06
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 07
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 08
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 09
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 10
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 11
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 12
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 13
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 14
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 15
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 16
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 17
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 18
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 19
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 20
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 21
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 22
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 23
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці повинні два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Більшості це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. Сьогодні виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185431
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем привезли зомбаков если не можете организовать принудительный карантин.
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та кажу ж: відвезіть їх назад до Індії!
там їм буде краще
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Власть снова обосралась. Всё хотел одной тощей зелёной жЁпой усидеть на двух стульях. Обсервация должна быть либо принудительной, либо добровольной. Но ой как не хоцца принимать решение и нести за него ответственность. Хоцца пойти по совковому добровольно-принудительному пути. Зебилы, одним словом. Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов - Цензор.НЕТ 8112
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Якщо не подобається готель, то загнати їх на якусь покинуту ферму в забитому селі, обгородити все колючим дротом і там хай сидять 14 днів... Бач, з крана не "Баржомі" тече чи вино... А вони в курсі що в багатьох людей в дома теж ржава вода тече, а на фільтр не має грошей, ось через таких покидьків, які вивозять гроші з України і вливають їх в чужі економіки і бідна наша країна...
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Если ты привык жить как свинья в свинарнике и не в силах поменять ржавые тубы и сделать ремонт, то это не значит что все свиньи. Это раз! Второе- а не пошёл бы ты сам туда,.... Далеко и надолго!!! За колючую проволоку! И засунь свои влажные мечты НКВДиста себе в пазуху! Может ещё в ГУЛАГ людей предложешь отправлять? Сукин сын! Чем ты лучше краснопузых убийц?
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Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



не нравится киевский отельКазаций??

хотят, шоб им устроили а киеве курорт как в бали??

а не зае***бали??

ахахаха


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Окончательное решение туристического вопроса... "Майн Тур"(с)
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Да відвезіть цю біомасу назад звідки прилетіли. Це прослойка людей для яких закони і безпека інших людей неважливі " А какая разніца" --це наростень для України
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А какого х..ра они поперлись на Бали во время эпидемии!? Шара подвалила? Дебилы, их надо закрыть на обсервацию принудительно, причем за их счет!
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