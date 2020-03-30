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 Українські полярники дісталися Чилі й після обсервації продовжать шлях до Антарктиди на кораблі, - Міносвіти. ФОТО

Україні вдалося доставити в Чилі учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які мають змінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Тепер, згідно із запровадженим у Чилі обмеженням, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди на кораблі. На станції на них уже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди "закинути" ще в січні-лютому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправка 25-ї УАЕ в умовах пандемії COVID-19 і карантину була дуже складною і стала можливою лише завдяки скоординованій роботі Міносвіти, Міністерства закордонних справ, прикордонників, Національної поліції, українських представництв у Туреччині, Катарі, Перу, Бразилії та Чилі, а також уряду Республіки Чилі.

Нагадаємо, 25 УАЕ вирушила на станцію 16 березня, проте 20 березня їм довелося повернутися до Києва. Вся команда добровільно поїхала на тимчасову обсервацію і пройшла лабораторний тест на наявність коронавірусу. Ні в кого з учасників експедиції не було виявлено COVID-19.

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Українські полярники дісталися Чилі й після обсервації продовжать шлях до Антарктиди на кораблі, - Міносвіти 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185427
 
 
 Топ коментарі
 
Самое безопасное место на Земле при коронавирусе
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Идиоты...зачем тащить вирус в Антарктиду? Неужели нельзя сделать ротацию позже??
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Вот бы узнать, чем они там заниматься собрались, при том, что науки в Украине практически не осталось.
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Самое безопасное место на Земле при коронавирусе
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Не факт, вирусы, да и все микроорганизмы лучше переносят низкие температуры, чем высокие.
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речь не о том.
А о том, что там бесконтрольная миграция людей равно нулю.
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ахаха) посиди там годик в узком коллективе, на тебя посмотрю...
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Идиоты...зачем тащить вирус в Антарктиду? Неужели нельзя сделать ротацию позже??
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а там голодні люди попередньої експедиції...вже, мабуть, пінгвіна їдять
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а если они уже пингвинов кончили , голодные и смотрят в даль ....? Українські полярники дісталися Чилі й після обсервації продовжать шлях до Антарктиди на кораблі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8768
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це вони у поліцейському відділенні позують?
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Вот бы узнать, чем они там заниматься собрались, при том, что науки в Украине практически не осталось.
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эта информация легко доступна в гугле. Ну и вы, видимо, очень далеки от науки, раз пишите такое...
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а про погоду что нить слышал ? да и место застолблено . англичане подарили в то время как россия все себе прибрала
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Коллеги наверное не захотят меняться, и через полмира добираться домой.
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Как добрались? А писали на прошлой неделе, что их развернули домой...
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они посмотрели в ТВ что в стране ,и решили идти пешком или вплавь ....
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На жаль там замало жінок для подальшого відновлення популяції..🙂
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