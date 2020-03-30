 Унаслідок прориву теплотраси на київському Подолі провалилася частина тротуару і дороги. ФОТО

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
Аварія сталася за адресою вул. Ярославська, 20. В результаті аварії обвалилася ділянка тротуару уздовж проїзної частини та узбіччя дороги.
Вулицю залило гарячою водою, транспортний рух зупинено.
На місці працюють аварійні бригади Київтеплоенерго.
взагалі мені геть не подобається ця хибна мода на бруківку. це почалося с Омельченка, в якого був такий собі заводик з виготовлення бруківки. позамостили все - якість бруківки огидна, якість робіт - жахлива. наприклад, весь Хрещатик пішов "хвилями" і пощербленнями. за кордоном зараз вулиці вкривають бетоном і все дуже охайно і пристойно.
що хибного в бруківці?
на Хрещатику бруківка лежить вже більше 20-ти років. дві революції пережила, єю кидали в ментів... поклали назад. і вона ще полежить.
а щербата бруківка через комунальників, які провтикують вчасно прибрати сніг, а потім ломами довбають лід... певно у них фішка така.
і у "хвилях" вина зовсім не бруківки. доречі, а на чому вам хвилі миліші, на бетоні чи асфальті?
а за кордоном бруківка досить поширена. тільки там є ще одна хохма... в ході експлуатації бруківку знімають, виправляють основу, відкидають пошкоджені камені та укладають бруківку повторно.
сама ж бруківка - матеріал чудовий. до нього тільки руки з правильного місця і голову...