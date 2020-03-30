 Унаслідок прориву теплотраси на київському Подолі провалилася частина тротуару і дороги. ФОТО

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася за адресою вул. Ярославська, 20. В результаті аварії обвалилася ділянка тротуару уздовж проїзної частини та узбіччя дороги.

Вулицю залило гарячою водою, транспортний рух зупинено.

На місці працюють аварійні бригади Київтеплоенерго.

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