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Все про:аварія (310) Київ (7561) вода (360)

 Унаслідок прориву теплотраси на київському Подолі провалилася частина тротуару і дороги. ФОТО

У понеділок, 30 березня, в Подільському районі Києва на вулиці Ярославській стався прорив теплотраси.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася за адресою вул. Ярославська, 20. В результаті аварії обвалилася ділянка тротуару уздовж проїзної частини та узбіччя дороги.

Вулицю залило гарячою водою, транспортний рух зупинено.

На місці працюють аварійні бригади Київтеплоенерго.

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Унаслідок прориву теплотраси на київському Подолі провалилася частина тротуару і дороги 01
Унаслідок прориву теплотраси на київському Подолі провалилася частина тротуару і дороги 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185400
 
 
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Та нє, то пішоходи-порохоботи протоптали трубу, ви що не бачили в ямі знак "пішохідний перехід"
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зато все плиткой вымостили. поверх гнилых коммуникаций.
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було спершу комунікації полагодити, а потім вже мостити.
взагалі мені геть не подобається ця хибна мода на бруківку. це почалося с Омельченка, в якого був такий собі заводик з виготовлення бруківки. позамостили все - якість бруківки огидна, якість робіт - жахлива. наприклад, весь Хрещатик пішов "хвилями" і пощербленнями. за кордоном зараз вулиці вкривають бетоном і все дуже охайно і пристойно.
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не чіпайте ті комунікації... там лише на один Київ потрібно 2-3 бюджети України...

що хибного в бруківці?
на Хрещатику бруківка лежить вже більше 20-ти років. дві революції пережила, єю кидали в ментів... поклали назад. і вона ще полежить.
а щербата бруківка через комунальників, які провтикують вчасно прибрати сніг, а потім ломами довбають лід... певно у них фішка така.
і у "хвилях" вина зовсім не бруківки. доречі, а на чому вам хвилі миліші, на бетоні чи асфальті?

а за кордоном бруківка досить поширена. тільки там є ще одна хохма... в ході експлуатації бруківку знімають, виправляють основу, відкидають пошкоджені камені та укладають бруківку повторно.

сама ж бруківка - матеріал чудовий. до нього тільки руки з правильного місця і голову...
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В Польше сначала все комуникации меняли, а потом плитку укладывали. А в Украине всё такое. Сверху красивая бутафория, а внутри гниль.В Киеве дома высотные пихают вместо детских площадок и скверов, лишь бы в центре, чтобы бабла побольше с покупателя срубить. А потом подключают к гнилым трубам.На замену ведь тратиться не хочется. А то что дальше покупатели будут без воды сидеть, при прорыве, так это их проблема. Вот так всё и делается в Украине.Только своё бабло в глазах и светится.
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Нам не привыкать, ведь так на постой и кругом
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