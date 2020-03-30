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 Чиновників Запорізької міськради викрито на махінаціях з комунальною землею, збитки становлять близько 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила посадових осіб Запорізької міськради на масштабних зловживаннях з комунальною землею. Через їхні дії місцевий бюджет недоотримав понад 50 млн грн прибутку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, чиновники організували механізм передачі у приватну власність землі, що належить громаді, за заниженими цінами. З порушенням діючого законодавства посадовці залучали до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичних осіб, які не мають відповідних фахівців та дозволів. Цих суб’єктів оціночної діяльності чиновники обирали без відповідних тендерів. З 2016 року посадовці вносили до звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірні відомості про їх ринкову вартість. Потім земельні ділянки чиновники передавали у приватну власність за значно заниженою ціною. За попередніми висновками експертів, унаслідок цих оборудок місцевий бюджет недоотримав понад п’ятдесят мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у приміщеннях державних установ та за адресами проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування.

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Триває експертиза для встановлення повного розміру завданих громаді збитків через протиправну діяльність посадовців. Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність. За рішеннями суду накладено арешти на 31 земельну ділянку орієнтовною оціночною вартістю понад 200 мільйонів гривень.

Чиновників Запорізької міськради викрито на махінаціях з комунальною землею, збитки становлять близько 50 млн грн, - СБУ 01
Чиновників Запорізької міськради викрито на махінаціях з комунальною землею, збитки становлять близько 50 млн грн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185322
 
   
 Топ коментарі
 
1. Делами в горсовете заправляет"Заводомэрия" - мэр В.Буряк (выходец из комбината "Запорожсталь" им. Р.Ахметова).
2. Городскую землю воруют и более изощренным способом. Целый сквер им. В.Яланского (центр города, более 2 га, 600 деревьев) находится в аренде у нынешнего члена ВР от ОПЗЖ В.Кальцева. Через его офф-шр=орную компанию "Лэнд девелопмент" (Кипр).В аренду отдали сквер, но легким движением бумаг зеленые насаждения превращаются в ТРЦ неслыханного размера.... Деревья вырублены в августе 2018 года. Мэр разводит руками...
3. Жители Запорожья заслужили такое отношение - они избрали своим президентом Зеленского, а в ВР - "слуг народа" и ОПЗЖ. "Лишь бы не Порошенко". Так вам, бараны, и надо. И вашим детям тоже.
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И у нас хотят еще рынок земли? Пока будет подобный уровень коррупции и безпредела об этом и думать то рано. Но нет, не смотря на всю х...йню и вместо борьбы с подобными явлениями кучка олигофренов готовы слить страну с молотка. Хотя, 73% лохов в стане. Мавроди в гробу опечален что не живет в это время в Украине.
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ты что блаженный? Кто будет покупать по рыночной если можно порешать с чиновником за кэш и купить много дешевле?
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И у нас хотят еще рынок земли? Пока будет подобный уровень коррупции и безпредела об этом и думать то рано. Но нет, не смотря на всю х...йню и вместо борьбы с подобными явлениями кучка олигофренов готовы слить страну с молотка. Хотя, 73% лохов в стане. Мавроди в гробу опечален что не живет в это время в Украине.
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Наоборот, так бы купили по рыночной, а так отбирают за гроши.
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ты что блаженный? Кто будет покупать по рыночной если можно порешать с чиновником за кэш и купить много дешевле?
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Ты не прав. Для рынка нужен порядок в первую очередь. То, чего у нас нет. При таких раскладах завтра можно проснутся и увидеть у порога пару бульдозеров и кучу титушек с решениями вот таких вот чинушь о том что уже 10 лет твоя земля не твоя, а ты злостный самоуправщик.
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вспомните тот домик учительницы в Киеве и как за него воевали
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Так и я об этом. И это с учетом того, что о той ситуации был такой оглас по всей стране. Стримы в прямом эфире... обращения... А вот представьте такие вещи на местах. Где везде местные царьки уже так корни пустили что что уже пора назад вводить титулы - феодал, работорговец, боярин... Там вообще и так все решается по безпределу. А так, приедут, дом сожгут. И все будет законно.
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Да, да... Т.е. порядок который сейчас есть тебя устраивает? Ну или ты не в Украине живешь? Или не спишь ночами, вдруг квартирку твою перепишут злые активисты и тетушки?
За городом был хоть иногда или на окраинах? Там земли которая "гуляет" просто валом, бери не хочу. Было бы желание. А ты всё волнуешься, наверно у тебя больше 1000 га?
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Андрей, не неси чушь. Я не против рынка земли. но только после того как в госгеокадастре наведут порядок. Когда в горадминистрациях не будет вот таких кадров. Что б внедрили реформу (нормальную) нотариальных округов. Когда в наконец то с коррупцией начнут РЕАЛЬНО бороться. Вот тогда да, можно и рынок земли... и биржи... вопросов нет. А так, пока дауны выбирают "голоборотек", об этом и говорить не приходится.
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в том-то и дело, что земля, по сути, "ничья"......
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ничья - спорт. исход игры, при котором никто не выигрывает; никем не выигранная партия
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земля принадлежит государству, а государство ее "контролирует" вышеуказанным методом....
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а если принять закон о земле, то чья будет?
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подожди, вот есть у меня частный дом и участок земли - всё приватизировано. Ты хочешь сказать что сейчас эта земля не моя, а вот когда введут рынок земли мне ее еще раз покупать придется?
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ну у вас же есть документ о том, что она ваша? ну вот и гоните с нее всех нах*й.......
а на счет того, заставят вас ее покупать, или нет - я не знаю...., потому, что, лично мне, она триста лет не нужна......
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1. Делами в горсовете заправляет"Заводомэрия" - мэр В.Буряк (выходец из комбината "Запорожсталь" им. Р.Ахметова).
2. Городскую землю воруют и более изощренным способом. Целый сквер им. В.Яланского (центр города, более 2 га, 600 деревьев) находится в аренде у нынешнего члена ВР от ОПЗЖ В.Кальцева. Через его офф-шр=орную компанию "Лэнд девелопмент" (Кипр).В аренду отдали сквер, но легким движением бумаг зеленые насаждения превращаются в ТРЦ неслыханного размера.... Деревья вырублены в августе 2018 года. Мэр разводит руками...
3. Жители Запорожья заслужили такое отношение - они избрали своим президентом Зеленского, а в ВР - "слуг народа" и ОПЗЖ. "Лишь бы не Порошенко". Так вам, бараны, и надо. И вашим детям тоже.
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был я в Запорожье...... с месяцок на "Космосе" пожил..... рвань и пьянь......
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