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 Політика України, Фоторепортаж
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 Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар. ФОТОрепортаж

У Черкаській області станом на 29 березня зафіксували 50 осіб з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 22:00 годину в області зафіксували 50 осіб інфікованих на COVID-19", - написав він.

Він зазначив, що на стаціонарі в Умані та Черкасах 16 пацієнтів, у Черкаській міській інфекційній лікарні - 10 осіб, в інфекційному відділенні Уманської міської лікарні - 6. Крім того, одна особа - на амбулаторному лікуванні вдома.

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Також голова ОДА повідомив про 28 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Кам'янці.

"Сьогодні … були в Кам’янці. Загалом тут лабораторно підтвердили коронавірус 28 особам. Інфіковані в задовільному стані, ускладнень немає", - написав Боднар.

Також, за його словами, 29 березня вранці в Кам'янці почали діяти обмеження на в'їзд і виїзд.

"4 блок-пости працюють із 6 ранку до 21 вечора. Кожному, хто прибуває чи вибуває із міста, проводять температурний скринінг. Якщо ж є відхилення від температурної норми - дані особи фіксують та передають сімейному лікареві. Надалі за місцем перебування виїздить мобільна бригада та відбирає зразки для подальшого дослідження", - підкреслив голова ОДА.

Також Боднар зазначив про необхідність забезпечення медичних працівників району та об'єднаної територіальної громади великою кількістю засобів індивідуального захисту.

"Сьогодні забираємо черговий вантаж, отримаємо маски, респіратори, костюми. Пріоритетні в забезпеченні медзаклади Кам‘янки, Черкас та Умані", - додав глава ОДА.

Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 01
Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 02
Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 03
Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 04
Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 05
Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 06
Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185275
 
 
 Топ коментарі
 
Продолжается антирестная тенденция: прирост за сутки не даётся явно, его нужно как-то вычислять... К чему бы это? К дождю. наверное... Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 2506
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Короновірус + корупційна та некомпетентна зевлада - дорівнює політична та економічна криза.
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А тебе что до реального прироста? Ты понимаешь что 84% переносят этот вирус практически безсимптомно и только 16% надо лечения и 5% тяжело переносят.
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Продолжается антирестная тенденция: прирост за сутки не даётся явно, его нужно как-то вычислять... К чему бы это? К дождю. наверное... Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 2506
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А тебе что до реального прироста? Ты понимаешь что 84% переносят этот вирус практически безсимптомно и только 16% надо лечения и 5% тяжело переносят.
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Напомните, пожалуйста, какой породы были те свиньи, которых мы в детстве вместе пасли?
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Як Вам вдаєця ото нє тєрять ім'я - поділіця опитом - бо не встигаю шкури міняти. І за шо?
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На форумах принято за норму общение на "ты".
Ибо, мы не знаем тем ли является наш собеседник, за кого себя выдает.
Привыкай, это норма.
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Это не норма. Некая прослойка быдловатых считает это нормой. Шариков оставил многочисленное потомство. Можно вспомнить также, что земля населилась от Сима, Хама и Иафета. Продолжайте нагло "тыкать", если общение с порядочными людьми Вам неинтересно. Точнее, если Вы желаете ограничить общение с людьми, у которых есть чувство собственного достоинства, исключительно перебранками.
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У багатьох східних країнах, якщо хтось буде хамити, то з таким не будуть розмовляти усі місцеві жителі. Так виховується культура спілкування.
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Попробую ответить я. Мы европейская страна и традиции дворянства или панства если по украински отходят постепенно в историю!
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Хотел бы я посмотреть на процесс передачи семейному врачу, с детским хором, наверное. Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 6190
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із рук в рукі, пєрєвязанного лєнтачкай с бантіком в відє розочкі
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Короновірус + корупційна та некомпетентна зевлада - дорівнює політична та економічна криза.
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Поділіцця досвідом - як уникнути командіровки в банно-прачечний кабінат?
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"командіровки"?😄 Пишіть коментарі і виконуйте правила Ради Форумчан.
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виконую правила ФОРУМУ, на раді форумчан нєсовмєстімийє мнєнія. Мо' десь проскочило "жug"? В жизні не ругався матюками. Нє, мене ТОЙ невзлюбив за шось
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Поки не знаю, але тепер буду уважно дивитися.
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підлога стать нашого містечка на заробітках в макаронії - ото поприїжжали з "подарками"... За шо нам такі пекельні борошна???
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