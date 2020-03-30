 ЗМІ з'ясували, хто на "записах Лероса" допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив "співбесіди". ФОТОрепортаж

Журналісти проєкту "Схеми" отримали від народного депутата копію цих записів напередодні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Передані записи, хоч і мають загальний хронометраж у кілька десятків годин, але, схоже, це не повний обсяг відзнятого.

На них немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денису Єрмаку, але його помічник і автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки буде коштувати кандидату та чи інша посада, і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата глави ОП.

Журналістам вдалося встановити основних учасників переговорів і того, хто вів зйомку.

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Події на відео датовані кінцем серпня - початком жовтня 2019 року. Тоді Андрій Єрмак був помічником новообраного президента Володимира Зеленського.

Ось як сам Денис Єрмак характеризує свою роль на цих відеозаписах: "Це те, що ми можемо запропонувати. Першим особам показати вашу програму. Дати рекомендації та відправити на розмову".

14 вересня Денис Єрмак проводить низку співбесід у кафе на бульварі Дружби народів у Києві, неподалік місця своєї реєстрації. Зокрема, на голову Тернопільської обласної державної адміністрації, яка на той момент не мала свого керівника.

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На співбесіду приходить Руслан Комар-Чорний, який на той момент вже подав свою декларацію як претендент на зазначену посаду. За часів Януковича він керував одним із районів Тернопільщини. Зеленський призначив іншу людину на посаду голови ОДА.

Під час розмови з журналістом Руслан Комар-Чорний не захотів надати коментарі, і попросив скинути йому відео, про яке йдеться. Після цього він на повідомлення не відповідав.

На відеозаписі від 22 серпня 2019 року черкащанин Анатолій Хмільківський зустрівся з Денисом Єрмаком. Під час співбесіди він розповів про свій досвід роботи з фондовим ринком, будівництвом та інвестиціями - зокрема, в 2015-2017 роках він керував Агентством розвитку Черкащини Черкаської обласної ради. Цікавився посадою "заступника з економіки" в Одеській області - очевидно, йшлося про заступника голови Одеської ОДА. Призначений на цю посаду Хмільківський не був.

У коментарі журналістам він сказав, що не пам'ятає цієї розмови і такої посади йому не пропонували.

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Після самого Дениса Єрмака друга ключова фігура на записах - його помічник Сергій Шумський.

Він складає графік зустрічей і погоджує, хто потрапить на співбесіду, а хто ні. У розмовах він відверто вказує, що його мета - це отримання грошей.

Сергій Шумський розповідає на записах, що служив "недалеко від Донецька". Вони з Єрмаком разом отримували нагороду 5 роти "Донецьк" полку "Дніпро-1" у 2016-му. Зараз Денис Єрмак і Сергій Шумський заснували разом громадську організацію "Українське бюро національного розвитку". 5 вересня Шумський розповідає, що організація потрібна для участі в тендерах, мовляв, вони з Денисом Єрмаком були в Ірані, де отримали від місцевої компанії пропозицію виходу на український ринок. "Вони просять допомогти виграти тендери на будівництво. Цікавлять цифри від 20 "лямів" і вище. Краще 50-ти. Денис виграш тендера забезпечить. Гроші "рвемо" на три частини", - каже він співрозмовнику, який веде зйомку. І просить його придумати схему, як обійти санкції.

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Третій ключовий фігурант "плівок Єрмака" - це людина, яка і веде всю приховану зйомку, Дмитро Штанько.

На записах чоловік бере активну участь в організації співбесід, і пропонує кандидатів Сергію Шумському, який згодом складає графік їхнього прийому в Дениса Єрмака.

Сергій Шумський поводиться з автором зйомки дуже довірливо, в деталях розповідає всі плани і схеми і радиться з ним щодо фінансових і юридичних питань.

Штаньку 39 років, і він родом з Харкова. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Володіє декількома компаніями - у сфері надання фінансових послуг та в аграрній. Про одну зі своїх агрофірм у Рівненській області він побіжно згадує на записах від 23 вересня. На одному з відео в кадр частково потрапляє його обличчя.

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"Схеми" кілька разів намагалися зв'язатися з Дмитром Штаньком, але його телефон вимкнений, а на повідомлення, надіслані в месенджері, він не відповів. Номер іншого фігуранта зйомок, Сергія Шумського, теж не відповідає.

Журналістам не вдалося на момент публікації отримати і коментар самого Дениса Єрмака, його номер поза зоною досяжності.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.