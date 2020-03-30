EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  41644  117
Все про:Слуга народу (761) Єрмак Андрій (185) Лерос Гео (38) Єрмак Денис (1)

 ЗМІ з'ясували, хто на "записах Лероса" допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив "співбесіди". ФОТОрепортаж

На опублікованих "слугою народу" Гео Леросом записах видно, що людей на зустріч із братом глави ОП Денисом Єрмаком призводить його помічник, а підбирати кадри допомагає той, хто знімав відео.

Журналісти проєкту "Схеми" отримали від народного депутата копію цих записів напередодні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Передані записи, хоч і мають загальний хронометраж у кілька десятків годин, але, схоже, це не повний обсяг відзнятого.

На них немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денису Єрмаку, але його помічник і автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки буде коштувати кандидату та чи інша посада, і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата глави ОП.

Журналістам вдалося встановити основних учасників переговорів і того, хто вів зйомку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак

Події на відео датовані кінцем серпня - початком жовтня 2019 року. Тоді Андрій Єрмак був помічником новообраного президента Володимира Зеленського.

Ось як сам Денис Єрмак характеризує свою роль на цих відеозаписах: "Це те, що ми можемо запропонувати. Першим особам показати вашу програму. Дати рекомендації та відправити на розмову".

14 вересня Денис Єрмак проводить низку співбесід у кафе на бульварі Дружби народів у Києві, неподалік місця своєї реєстрації. Зокрема, на голову Тернопільської обласної державної адміністрації, яка на той момент не мала свого керівника.

ЗМІ зясували, хто на записах Лероса допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив співбесіди 01

Читайте: Те, що брат Єрмака проводить кастинги на держпосади у ресторанах - це загроза нацбезпеці України, - глава StateWatch Канєвський

На співбесіду приходить Руслан Комар-Чорний, який на той момент вже подав свою декларацію як претендент на зазначену посаду. За часів Януковича він керував одним із районів Тернопільщини. Зеленський призначив іншу людину на посаду голови ОДА.

Під час розмови з журналістом Руслан Комар-Чорний не захотів надати коментарі, і попросив скинути йому відео, про яке йдеться. Після цього він на повідомлення не відповідав.

На відеозаписі від 22 серпня 2019 року черкащанин Анатолій Хмільківський зустрівся з Денисом Єрмаком. Під час співбесіди він розповів про свій досвід роботи з фондовим ринком, будівництвом та інвестиціями - зокрема, в 2015-2017 роках він керував Агентством розвитку Черкащини Черкаської обласної ради. Цікавився посадою "заступника з економіки" в Одеській області - очевидно, йшлося про заступника голови Одеської ОДА. Призначений на цю посаду Хмільківський не був.

ЗМІ зясували, хто на записах Лероса допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив співбесіди 02

У коментарі журналістам він сказав, що не пам'ятає цієї розмови і такої посади йому не пропонували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник"

Після самого Дениса Єрмака друга ключова фігура на записах - його помічник Сергій Шумський.

Він складає графік зустрічей і погоджує, хто потрапить на співбесіду, а хто ні. У розмовах він відверто вказує, що його мета - це отримання грошей.

Сергій Шумський розповідає на записах, що служив "недалеко від Донецька". Вони з Єрмаком разом отримували нагороду 5 роти "Донецьк" полку "Дніпро-1" у 2016-му. Зараз Денис Єрмак і Сергій Шумський заснували разом громадську організацію "Українське бюро національного розвитку". 5 вересня Шумський розповідає, що організація потрібна для участі в тендерах, мовляв, вони з Денисом Єрмаком були в Ірані, де отримали від місцевої компанії пропозицію виходу на український ринок. "Вони просять допомогти виграти тендери на будівництво. Цікавлять цифри від 20 "лямів" і вище. Краще 50-ти. Денис виграш тендера забезпечить. Гроші "рвемо" на три частини", - каже він співрозмовнику, який веде зйомку. І просить його придумати схему, як обійти санкції.

ЗМІ зясували, хто на записах Лероса допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив співбесіди 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" ВIДЕО

Третій ключовий фігурант "плівок Єрмака" - це людина, яка і веде всю приховану зйомку, Дмитро Штанько.

На записах чоловік бере активну участь в організації співбесід, і пропонує кандидатів Сергію Шумському, який згодом складає графік їхнього прийому в Дениса Єрмака.

Сергій Шумський поводиться з автором зйомки дуже довірливо, в деталях розповідає всі плани і схеми і радиться з ним щодо фінансових і юридичних питань.

Штаньку 39 років, і він родом з Харкова. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Володіє декількома компаніями - у сфері надання фінансових послуг та в аграрній. Про одну зі своїх агрофірм у Рівненській області він побіжно згадує на записах від 23 вересня. На одному з відео в кадр частково потрапляє його обличчя.

ЗМІ зясували, хто на записах Лероса допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив співбесіди 04

Також дивіться: Повна розшифровка записів брата глави ОП Єрмака, які оприлюднив "Слуга народу" Лерос. ВIДЕО

"Схеми" кілька разів намагалися зв'язатися з Дмитром Штаньком, але його телефон вимкнений, а на повідомлення, надіслані в месенджері, він не відповів. Номер іншого фігуранта зйомок, Сергія Шумського, теж не відповідає.

Журналістам не вдалося на момент публікації отримати і коментар самого Дениса Єрмака, його номер поза зоною досяжності.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185254
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
распродают страну по шматочкам зелёные барыги
 показати весь коментар
 
Мало ли кто проводил и каки5 'собеседования'. То, что поняла, то соискатели на должности так и не были назначены. То есть их кинули. А брат ермака не имел никаких полномочий .Этот слив и возник потому, что не было ожидаемого трудоустройства.
Конечно, такая информация должна быть расследована НАБУ. И очень срочно Зеленский должен принять кадровые решения.
Кроме того СБУ нужно проверить леруса, так как этот козочек явно засланный. Какую цель преследует Лерос? Завалить государство во время пандемии?
Если реально Лерос хотел бы что-то изменить и не наврелить, учитывая сегодняшние риски, то такие пленки отдаются в набу и напрямую Зеленскрму, который принял бы соответствующие кадровые решения. Так как не потерпит никакие торговли должностями в своём окружении.
 показати весь коментар
 
 
Вы явно нездоровы...и сова на глобус уже не налазит. Позор и дефолт с пандемией- вот мера вашего безумия.
 показати весь коментар
 
 
К тому же выяснилось, что таки да сова на глобус не налазит- брат Ермака в АТО погиб
 показати весь коментар
 
 
Ого...а сколько у него братьев-то ЗМІ з'ясували, хто на "записах Лероса" допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив "співбесіди" - Цензор.НЕТ 3950 Тем более, что на слово зеленым мародерам верят только полные нелохи. После 42-х
 показати весь коментар
 
 
Опять ты нам тут рассказываешь что царь хороший а бояре плохие.
А лерос преследовал простую цель - вывести мошенников на чистую воду, а мотивы не важны в данной ситуации.
 показати весь коментар
 
 
Вам платять за кількість слів--чи за висказану тему. Таке відчуття ,що ви хворі.
 показати весь коментар
 
вспомните пленки мельничука, там речь не о деньгах, а об убийстве! и что? чучма свободен, богат и в ус не дует.
 показати весь коментар
 
 
Так Лерос уже позвонил на счёт этого черта обратился в органы! Ты чё тетка. не в курсе!? А ваЗЕлину это не интересно он и сам в доле...
 показати весь коментар
 
пастора надо с его командой на княжество
 показати весь коментар
 
 
Хох...мразота за зеленых человечков для этого и голосовала. Когнитивные быдланы.
 показати весь коментар
 
 
Довибиралися. Економіку добивають, ариія голодна і відведена з бойниць в чисте поле, сідають за переговори із сепарами, виводять московитів із сторін конфлікту, змародерили всі маски і распіратори і залишили народ один на один з вірусом в той час же привезли всіх із "забруднених" зон і без ізоляціїї кинули в середовище, шукають всі кадри овоща і призначають на посади, порушили всі вибудовані правила відбору і призначення на посади ДБР, Ген прокурора, судів та інших. Повністю знецінили цілий орган ДБР, який перетворився на обслугу "слуг" за великі кошти платників податків. А тим часом ворог все більше і більше просовується на территорію України - московитські кораблі увійшли в нашу економічну зону біля Одеси і вивісили свої прапори. А нам про це ні слова.
 показати весь коментар
 
 
в любой нормальной стране и при любом президенте КРОМЕ сопли - этого было бы достаточно для возбуждения дела на всех фигурантов с ОТСТРАНЕНИЕМ ЕРМАКА от должности и взятием под стражу....но сопля не такой. Он делает все чтобы развалить государство и уехать на свою историческую родину с увесистыми счетами в банке. Только упоратые и наивные дегенераты могут этого не видеть и не хотят признать свои ошибки что навыбирали ЭТО...
 показати весь коментар
 
 
Видео от Нардепа Гео Леруса - это программа Зеленского "Социальный Лифт" в действительности), особенно пикантными являются требования к соискательницам на должности)). А Зеленский засунул язык в жопу и будет молчать, а что ему комментировать, если они вместе сидят на всех передачах 95 квартала и Лиги смеха - Шефир, Зелень и Ермак. Они его ближайший круг, самые доверенные лица, Богдан сидит уже отдельно.

А если серьезно -так было всегда, в 2014 "решал" Котвицкий (Пупс), В 2016 решал Кононенко, сейчас Ермаки. Особенность в том, что "скамейка запасных" у Зеленского отсутствует и зеленые не брезгуют никем, ни бывшими сепарами ,ни откровенными ватниками. Посмотрите на этот лютый п#издец с Кабмином, не прошло и двух месяцев как решили менять двух министров - Уманского и Емца. А это в данный момент критически важные министерства и все молчат...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору