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Все про:держбюджет (340) Кабмін (4002) прогноз (78) Денис Шмигаль (166)

 Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз. ІНФОГРАФІКА

При розробці змін до державного бюджету на 2020 рік уряд оновив макроекономічний прогноз.

Як повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні Кабміну 29 березня затвердили нові цифри, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями.

Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз 01
Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз 02

Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185249
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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ЗеБіли, істинно вам, придуркам, кажу- 2018 і 2019 рік при Порошенко ви, сволото, будете ностальгічно згадувати, як роки недосяжного нині процвітання, стабільності та заможності.
Наголосували, придурки? па пріколу? Ви , ЗеБіли, зробили це разом. Тепер жерітьТе!

Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 1996
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как тут не вспомнить: "36.6 вам, дарагий нарИд!"(с)моника зелох
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Для початка 40% стрибка дійсно - непогано.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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Ну менш ніж за місяць річницю відзначаємо!
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пока нет, начнется когда ВВП вырастет на 40% и инвесторы очередь займут кто быстрее деньги принесет.
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Не долго музыка играла ,не долго клоун танцевал
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Коли наступна зміна уряду? Коли ці визнають, що не справились?
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когда у хермака будет необходимость в новом мерседесе
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він цілком може рвати когті і на старих марках...
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БРАВО!!!!!
ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ.

занял место в первых рядах. наблюдаю... надеюсь зебилы еще не все наклейки с авто и т.д. поснимали?
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Сегодня видел у себя в селе одного упоротого зебила...он в том году весь свой велосипед наклейками обклеил...всю раму...
Сегодня смотрю ничего нет...ободрал...
Хотелось подойти...и мордой в землю ткнуть...но сдержался...
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повезло веловипедисту, пусть теперь 29 марта отмечает как второй День рождения
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То его...сугубо личные проблемы...но упоротый он был почти как ты...но попустило...и тебя попустит...
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А я вчера "натЫкала" знакомую, которая поплакала на тему " мы же думали, что будет лучше"
Не сдержалась...
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Все подорожало на 10-50% только за последний месяц а эти ушлепки рисуют инфляцию 9%! Думают что люди слепые! А курс 29,5 уже на этой неделе будет дальше полетим веселее!
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Зелёные расскажите о достижениях ЗЕкоманды?
А что ваш Порошенко лучше был.
Всё!
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«...ми бачили, як Зеленський міняв один уряд на інший, і зараз вони другий збираються міняти на третій. Давайте бути відвертими: і перший, і другий, і третій, який буде в якійсь частині - це уряди Зеленського. Бо саме ця людина несе відповідальність за всі кроки», - співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
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как то грустно...
не хватает Гончарука с его 40% роста ВВП...
Кстати.., где он сейчас...?

Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 5220
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Как где?
Рассказывает что он самый самый лучший премьер.
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давай, повертай, ти так за нього галасував...
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Головастов)))) я как этого дурника в жилетке увидел - сразу вспомнил речь Голохвастова))))
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Підтягуєте гривню до расєйського рубля як парашенко у свій час?
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...всрався.
ЗЕльоные любители кала без кала Пороха никак Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 4110
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Зебильl , возвращайте гея-самокатчика , по-приколу .
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Неправда.У нас економика зросла на 40%.З 1 березня небувала стройка віку відбувається.А головне,щоб на столбі світло світило.
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Коли зебілам говорили, що такий курс гривні недовго буде триматися, то вони сміялися. Зараз їм теж смішно?
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то было экономическое чудо от зели. правда несколько лярдов из резерва чудесным образом испарились
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"....29,5 грн, холодильник "розенлеф" и путёвка. в сибирь."
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Помню давно смотрел кино это,маленьким и спросил у дедушки,а что такое холодильник Роза
Лев?...)))
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Ванга по сравнению с порохоботами просто девчонка. Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 2206
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ЗЕльоное правительство Шныря уже порохоботское ? Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 7672
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да, Шмігаль донедавна ярій порохобот
хотя подозреваю что он им и остался
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как на счет предсказанной зелеными лавины инвестиций и +40% ввп?
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Оптимисты однако, урядовцы.
Через ещё месяц карантина, людям потерявшим работу, просто нечего будет есть.
Вот тогда и начнётся полный... дефолт.
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>>нечего будет есть<<
Як це? А камни_с_неба "ліш бьі не Порошенко"?
Зебіки, вчіть пісеньку "весь мир голодньіх и рабов слуг". Ви же перші вилітаєте з будь-якої роботи?
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Нік "Вова Мик", ми же знаємо твоє справжнє прізвище - Муха!

13 мільйонів мух щодня дЗЕжчать "Лайно смачне!", а люди у відповідь б'ють мух газетами. Або капцями.
У наступному пості я вгадаю твоє ім'я. І проілюструю його коміксами. Хочеш? Попроси чемно. Або нечемно.
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у тебя гарячка и все признаки короновируса головного мозга, судя по твоему написанному бреду Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз - Цензор.НЕТ 34
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Зайвохромосомне, тобі доступні лише примітивні рефлекси, тому не проводь паралелі між твоїм біологічним видом і людьми. Здоров'я зебілів мене цікавить лише опосередковано, приблизно як здоров'я щурів, голубів та кліщів - носіїв зарази.
Продовжуй. Прутнем на піаніно зіграти можеш?
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Клоун,пиши заяву у відставку,поки тебе українці на гиляку не повісили.
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Як казав, один наiвний cлуга "Я обіцяюу: наступні п'ять років ви українці - не будете плакать". Залишилось, ще чотири
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По данным опроса Gradus, у большинства украинцев не хватит финансовых ресурсов, чтобы пережить более месяца карантина
В условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. Такие результаты опроса приводит исследовательская компания Gradus.
В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше.
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ЗеБіли, істинно вам, придуркам, кажу- 2018 і 2019 рік при Порошенко ви, сволото, будете ностальгічно згадувати, як роки недосяжного нині процвітання, стабільності та заможності.
Наголосували, придурки? па пріколу? Ви , ЗеБіли, зробили це разом. Тепер жерітьТе!

Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 1996
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тобі особисто ще дохріна чекати
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ты будешь смеяться, но при клятом порошенко у меня зарплату регулярно повышали и платили даже вовремя, как только пришел зеля сразу начались задержки, а очередное повышение проскипали. а тут ещё это... зеля царь-мидас, только продуцирует не золото...
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Дуже скоро більшість будете молитись, щоб хоч якась робота була, за любу зарплату, навіть з затримками, люба робота буде щастям... На жаль, це так.
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Макроекономічний прогноз:
- населення залишиться як за царя Опенька (тобто жменька)
- руйнування державних установ, розпад країни на "народні республіки", баронати й паханати
- кланово-печерний устрій
- цінностями будуть запаси будь-якої їжі, автомашини та пальне, стовбури та набої до них
- нові харчові ланцюги в межах одного виду (себто перетворення канібалізму з дичини на спосіб виживання)
- через тисячі років можливий прогрес до ранньофеодального суспільства
Єдиний плюс: у кацапів буде ще гірше, тобто звідти нападу вже не буде (хіба що неорганізовані орди орків)
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Це була "всьопропало-хвилинка" (настрій сьогодні якийсь такий, що весь день лізуть думки про постапокаліпсис та канібалізм).
Сподіваюся, такі прогнози не стануть реальністю...
(хоча із Зе-владою усе можливо)
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единственный выход для ЗЕленского:
незаметно усчезнуть с Банковой, оставив записку

"Прошу вместо меня назначить Порошенко" Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 1808
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а кто назначает президентов? кому записка?
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Парламенту. Разумкову. А служат уже выбирают тымчасовым Пороха, как когда-то Пастора.
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І пробач мене поганця за брехню на стадіоні.
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Приблизно так Порох і скаже.
Бо він мужик, а не мстива шмаркля, що на дівок заяви катає.
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Ойц... А можна продовжити віршик?

І пробач мене, поганця,
За брехню на стадіоні:
Думав, буде по приколу -
А оно така хмуйня...
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из фильма собачье сердце - когда ждать улучшения экономической ситуации? -в будущем...
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А дефолт будет до окончания карантина или после?
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зе правління це і є надзвичайна ситуація все до того йшло з вірусом чи без нього,а прогноз досить оптимістичний, зважаючи на те що мвф ще не погодився дати в борг.
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50 даже будет .просто зеля недооценил свои силы ...
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ну шо , зебилы, дождались своего "звёздного" часа?!
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А пам'ятаєте, панове, як це недолуге чмо гавкало та стрибало перед Порошенко на стадіоні?
І ось ця недолуге шмаркля обісралась за дев' ять всього місяців так, як ні один президент до нього.
А ми попереджали вас, тупі ЗеБіли, що чмо, яке по саунам скаче перед рашистською сволотою та називає свою країну старою порноакторкою, ні в якому разі не потрібно вибирати, рівень цього чио - це гастролююча по базарам труппа блазнів.

Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз - Цензор.НЕТ 1112
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все карты в пасьянсе Зеленского легли не так.
ВСЕ обстоятельства против него
Он может быть хороший парень, но это не профессия.
Он должен уйти.
Военная хунта со всеми последствиями - наверное лучшее решение для Украины.
Пиночет нужен.
И да, дефолт- это не конец и страну не закроют на клямку.
Это новое начало для умных голов.
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Ключове слово - для РОЗУМНИХ! Наразі у владі таких нема...
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Ми всi знаемо, що коли настають темнi днi, то завжди знаходяться свiтлi люди.
Просто зараз ще не iхня година)
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"хороший парень" апріорі не буде знущатися над своїми співгромадянами, що вийшли на Майдан, розказуючи тупі жарти про ********* палички, не буде називати свою країну, що потерпає від агресії старою порноакторкою, "хороший парень" не піде на посаду до якої абсолютно не готовий, якщо його реальний рівень це задріпане шапіто.
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Так я про що?
Бiльшiсть голосувала за нього- iжте, поки не наiстеся
Потiм сам пiде, або винесуть
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"Новое начало для умных голов"

Умные головы Бени с Ахметкой будут рады. А ты дурень с голоду помрешь
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