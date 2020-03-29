 Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз. ІНФОГРАФІКА

Як повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні Кабміну 29 березня затвердили нові цифри, передає Цензор.НЕТ.
"Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями.
Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".
Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.
29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.
и конец Украины
ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ.
занял место в первых рядах. наблюдаю... надеюсь зебилы еще не все наклейки с авто и т.д. поснимали?
Сегодня смотрю ничего нет...ободрал...
Хотелось подойти...и мордой в землю ткнуть...но сдержался...
Не сдержалась...
А что ваш Порошенко лучше был.
Всё!
не хватает Гончарука с его 40% роста ВВП...
Кстати.., где он сейчас...?
Рассказывает что он самый самый лучший премьер.
ЗЕльоные любители кала без кала Пороха никак
Лев?...)))
хотя подозреваю что он им и остался
Через ещё месяц карантина, людям потерявшим работу, просто нечего будет есть.
Вот тогда и начнётся полный... дефолт.
Як це? А
камни_с_неба"ліш бьі не Порошенко"?
Зебіки, вчіть пісеньку "весь мир голодньіх и
рабовслуг". Ви же перші вилітаєте з будь-якої роботи?
13 мільйонів мух щодня дЗЕжчать "Лайно смачне!", а люди у відповідь б'ють мух газетами. Або капцями.
У наступному пості я вгадаю твоє ім'я. І проілюструю його коміксами. Хочеш? Попроси чемно. Або нечемно.
Продовжуй. Прутнем на піаніно зіграти можеш?
В условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. Такие результаты опроса приводит исследовательская компания Gradus.
В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше.
Наголосували, придурки? па пріколу? Ви , ЗеБіли, зробили це разом. Тепер жерітьТе!
- населення залишиться як за царя Опенька (тобто жменька)
- руйнування державних установ, розпад країни на "народні республіки", баронати й паханати
- кланово-печерний устрій
- цінностями будуть запаси будь-якої їжі, автомашини та пальне, стовбури та набої до них
- нові харчові ланцюги в межах одного виду (себто перетворення канібалізму з дичини на спосіб виживання)
- через тисячі років можливий прогрес до ранньофеодального суспільства
Єдиний плюс: у кацапів буде ще гірше, тобто звідти нападу вже не буде (хіба що неорганізовані орди орків)
Сподіваюся, такі прогнози не стануть реальністю...
(хоча із Зе-владою усе можливо)
незаметно усчезнуть с Банковой, оставив записку
"Прошу вместо меня назначить Порошенко"
Бо він мужик, а не мстива шмаркля, що на дівок заяви катає.
І пробач мене, поганця,
За брехню на стадіоні:
Думав, буде по приколу -
А оно така хмуйня...
І ось ця недолуге шмаркля обісралась за дев' ять всього місяців так, як ні один президент до нього.
А ми попереджали вас, тупі ЗеБіли, що чмо, яке по саунам скаче перед рашистською сволотою та називає свою країну старою порноакторкою, ні в якому разі не потрібно вибирати, рівень цього чио - це гастролююча по базарам труппа блазнів.
ВСЕ обстоятельства против него
Он может быть хороший парень, но это не профессия.
Он должен уйти.
Военная хунта со всеми последствиями - наверное лучшее решение для Украины.
Пиночет нужен.
И да, дефолт- это не конец и страну не закроют на клямку.
Это новое начало для умных голов.
Просто зараз ще не iхня година)
Бiльшiсть голосувала за нього- iжте, поки не наiстеся
Потiм сам пiде, або винесуть
Умные головы Бени с Ахметкой будут рады. А ты дурень с голоду помрешь