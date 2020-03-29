 На посаду міністра енергетики пропонують призначити Буславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку- в розпал короновірусу.На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Буславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.
Всі вони.... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто, лава запасних уЗеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів. Запитала в монобільшості, чи означає це, що вони формують уряд порохоботів і чи готові публічно визнати, що рік тому і весь цей час безпідставно знищували нашу команду, що начебто все було не так. Ті не відповіли:)
А ще запитала в кандидатки на посаду Міненерго про її ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, яку запровадили слуги. Пані Ольга сказала, що це було помилкове рішення! Яке дорого обійшлося українській економіці. Як мінімум 2 млн тон вітчизняного вуггіля залишилися невикористаними через цю лобістську поправку Геруса і слуг, водночас, як потрібно створювати такі умови ринку, коли будуть задіяні наші підприємства", - підсумувала вона.
Чи так само, як з "хужинибуудиит" не складеться...
24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды".
Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
Те не ответили.
Еще спросила у кандидата на должность Минэнерго о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение! Которое дорого обошлось украинской экономике. Как минимум 2 млн тонн отечественного угля остались неиспользованными из-за этой лоббистской поправки Геруса и "слуг", в то время как нужно создавать такие условия рынка, когда будут задействованы наши предприятия", Источник: https://censor.net.ua/p3185234
во-вторых: ты ж сразу зарисовал наличие авто, т.е. готовность подъехать.. а сейчас ты откатываешь на несознанку.. Типа, с горяча сказал, под воздействием короновируса..
Ну и кто ты после этого?!..
а потом и самого Зелю подвинут...
Цирк потихоньку закрывается....
Через год, так через год.....- сказал как то Барыга...
Зели! - давайте на Майдан, а то так и просрете свою Малороссию....
- Порола і шила...
Вся та зелена мерзота сама по собі форс-мажор, а ту ще й коронавірус. разом, то вже для України не просто форс-мажор, то вже повний звіздець.
-Это как?
-Одноразовые
а може краще знову Скалецьку ?
А вот подзаработать не помешает.
Беру в долю!
По словам Коломойского, экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица спасал своего кума Максима Степанова везде, где только мог.
«Когда он был директором фабрики «Украина», то его спасали при Арбузове. Я еще помогал, меня Палица попросил, через Бродского, и они как-то вышли на Арбузова, чтобы тогда не выгнали с этой фабрики, и его отстояли. Они зарабатывали нормальные деньги. Потом проходит время, пришла новая власть, и Палица через Иванчука опять его спасает».
По сути мы вы гнилой лодке, впереди страшный шторм, а времени на ремонт нет.
Стєпанов закінчив у 98-му медичний заклад і... - пристроївся до НАК Нафтогазу , заступником генерального директора ДК "Торговий дім «Газ України» «пощастило» стати...
Але я не шукала.
Другое его имя - дефолт.
«Це питання до фракції монобільшості. Але ми бачили, як Зеленський міняв один уряд на інший, і зараз вони другий збираються міняти на третій. Давайте бути відвертими: і перший, і другий, і третій, який буде в якійсь частині - це уряди Зеленського. Бо саме ця людина несе відповідальність за всі кроки», - наголосив Артур Герасимов.
Можуть і щотижня !
Їм то що ? Виконують побажання піпла: щоб було весело, =хоть пасмєйомся=.