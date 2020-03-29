 На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку- в розпал короновірусу.На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Всі вони.... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто, лава запасних уЗеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів. Запитала в монобільшості, чи означає це, що вони формують уряд порохоботів і чи готові публічно визнати, що рік тому і весь цей час безпідставно знищували нашу команду, що начебто все було не так. Ті не відповіли:)

А ще запитала в кандидатки на посаду Міненерго про її ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, яку запровадили слуги. Пані Ольга сказала, що це було помилкове рішення! Яке дорого обійшлося українській економіці. Як мінімум 2 млн тон вітчизняного вуггіля залишилися невикористаними через цю лобістську поправку Геруса і слуг, водночас, як потрібно створювати такі умови ринку, коли будуть задіяні наші підприємства", - підсумувала вона.

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