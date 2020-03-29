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Все про:Геращенко Ірина (990) Кабмін (4002) Степанов Максим (104) Марченко Сергій (2) Богуславець Ольга (1)

 На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

Лідери фракцій і груп парламенту, керівництво Верховної Ради на нараді в неділю ввечері зустрічається з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком. Голови МОЗ Ємець і Мінфіну Уманський подали у відставку.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає  Цензор.НЕТ.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку- в розпал короновірусу.На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Всі вони.... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто, лава запасних уЗеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів. Запитала в монобільшості, чи означає це, що вони формують уряд порохоботів і чи готові публічно визнати, що рік тому і весь цей час безпідставно знищували нашу команду, що начебто все було не так. Ті не відповіли:)
А ще запитала в кандидатки на посаду Міненерго про її ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, яку запровадили слуги. Пані Ольга сказала, що це було помилкове рішення! Яке дорого обійшлося українській економіці. Як мінімум 2 млн тон вітчизняного вуггіля залишилися невикористаними через цю лобістську поправку Геруса і слуг, водночас, як потрібно створювати такі умови ринку, коли будуть задіяні наші підприємства", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим главою МОЗ замість Ємця стане Степанов

На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоровя - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від ЄС Геращенко 01

На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоровя - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від ЄС Геращенко 02
На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоровя - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від ЄС Геращенко 03
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185234
 
 
 Топ коментарі
 
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3988 скоро премьер министром порошенко назначят и его команду в полном составе...

а потом и самого Зелю подвинут...
Цирк потихоньку закрывается....
Через год, так через год.....- сказал как то Барыга...
Зели! - давайте на Майдан, а то так и просрете свою Малороссию....
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Повторюсь , ЗЕклоуны еще свой последний козырь не использовали - переименовать КАБИНЕТ министров в ОФИС министров .
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А як же "хоть поржом"? (над зЁб** ти ми)

Чи так само, як з "хужинибуудиит" не складеться...
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про Уменского:
24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды".
Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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"Спросила монобольшинство, означает ли это, что они формируют правительство порохоботов и готовы публично признать, что год назад и все это время безосновательно уничтожали нашу команду, якобы все было не так.
Те не ответили.
Еще спросила у кандидата на должность Минэнерго о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение! Которое дорого обошлось украинской экономике. Как минимум 2 млн тонн отечественного угля остались неиспользованными из-за этой лоббистской поправки Геруса и "слуг", в то время как нужно создавать такие условия рынка, когда будут задействованы наши предприятия", Источник: https://censor.net.ua/p3185234
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только что твитнул тако пост свой комментарий мол ЗЕ давай приглашай Порошенко у Раду и давай ему пост Министра МИД, Яценюка Премьером. Турчинова в РНБО и зе по сути не приговор Порошенко... а его геморрой который слегка длительный чем надо...
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А **** толку ???? Кума Пупкина толкать предлогаешь????? Народ Зелю схавал за 5 коп. схавает и Медведчука за 3 коп.КОРОЧЕ ПРОСРАЛИ СТРАНУ,
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Так что получается, что Порошенко хороший ? 😂
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во-первых: не порохопоцик, а уважаемый порохобот!
во-вторых: ты ж сразу зарисовал наличие авто, т.е. готовность подъехать.. а сейчас ты откатываешь на несознанку.. Типа, с горяча сказал, под воздействием короновируса..
Ну и кто ты после этого?!..
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Зеленский - крупье. Только колоду тасует. На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 435
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Та який, нахер, круп'є?! То хіба бацила, що до колоди карт причепилась, не більше.
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скоро премьер министром порошенко назначят и его команду в полном составе...

а потом и самого Зелю подвинут...
Цирк потихоньку закрывается....
Через год, так через год.....- сказал как то Барыга...
Зели! - давайте на Майдан, а то так и просрете свою Малороссию....
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Повторюсь , ЗЕклоуны еще свой последний козырь не использовали - переименовать КАБИНЕТ министров в ОФИС министров .
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А сейчас забанатам серпом по яйкам больно было)))))
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- Що робила паршива?
- Порола і шила...
Вся та зелена мерзота сама по собі форс-мажор, а ту ще й коронавірус. разом, то вже для України не просто форс-мажор, то вже повний звіздець.
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от перезстановки кроватей в зе-борделе качество услуг не меняется
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-Министры-кондом.
-Это как?
-Одноразовые
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все кандидаты дрочат на РФ . но аккуратно . не сильно брызгая
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Степанова ?
а може краще знову Скалецьку ? На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9814
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Я то же хочу, я тоже ни хрена в медицине не понимаю.
А вот подзаработать не помешает. На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3272
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Идёт. Пока твоя жена шьёт маски я научусь ставить градусники.
Беру в долю! На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6812
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Зелёное чмо о таком и мечтать не смеет.
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1079
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Не фоткайся. У тебя для этого есть сцыкливая зелёная шмаркля по имени Янелох.
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Та да. Счас этот сцыкун будет фотографироваться. Оно без 20 охранников не выходит.
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не успели уманского назначить,как тут же не успевают марченко назначить На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6641
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Вот и ответ, зачем и почему так много Степанова стало с его "промоакциями".

По словам Коломойского, экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица спасал своего кума Максима Степанова везде, где только мог.
«Когда он был директором фабрики «Украина», то его спасали при Арбузове. Я еще помогал, меня Палица попросил, через Бродского, и они как-то вышли на Арбузова, чтобы тогда не выгнали с этой фабрики, и его отстояли. Они зарабатывали нормальные деньги. Потом проходит время, пришла новая власть, и Палица через Иванчука опять его спасает».
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Сколько вы их не меняйте - наша номенклатура вся вороватая и некомпетентная. А в данной кошмарной ситуации, во время эпидемии, даже самому крутому менеджеру, взятому из успешной частной компании, пришлось бы очень туго. Поскольку государство прогнило насквозь а антикризисный менеджер будет скован кучей законов, которые годами проталкивались коррупционерами ради защиты своей коррупционной деятельности. Он даже уволить откровенного вора и саботажника не сможет. Суд восстановит того на работе и обяжет выплатить ему всю зарплату.
По сути мы вы гнилой лодке, впереди страшный шторм, а времени на ремонт нет.
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Хтож это просцал лодку? Кто у нас Бубочка-капитан? Памперсы то протекают!
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Просцыкали все капитаны без исключения, в том числе и ваш любимый ПеПо, и Бубочка конечно тоже. И пассажиры виноваты, что вовремя не настучали капитанам по кумполу.
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Я вот предлагаю Югика Луценка назначить министром здравоохранения. Он самый талантливый кадр в команде Батька-Гетмана. Всех коррупционеров пересажал, и вирус поборет. А замами можно Кононенка и Грановского.
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Шо, язык в жепу затянуло? Про Петра давай. Или ты косишь под зетипилла?
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100%! Нужны опытные люди,которые были у руля страны в такой ситуации, но они потребуют изменение политики и идеологии государства и дополнительных полномочий иначе толку не будет.
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"Менял министров как тирьям-тирьям перчатки..."
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Шо это даст? Давайте поменяем дворника на фотографа в кресле министра. Или посадим вместо одного ворюги и проходимца Юзика из квартала 95 на лысого из того же квартала. КВН и поржать. По приколу. С фишечками.
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А давайте назначим министром здравоохранения Юру Луценка. А что, прокурором же как-то работал.
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у нього медична освіта,у моєму рідному Донецьку вчився
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Дальше шо. Какие у него достижения, какой опыт руководства, программа?
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Хто эти все люди? Откуда они вылезли? Спасите! Караул!
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А был бы сейчас, зетипиллы, Петро - экономика бы была в порядке, с короновирусом бы работали специалисты, шли бы дальше реформы, не сидели бы по тюрьмам патриоты, не возвращалась бы обратно шобла Януковича, макаки макшанские получали бы адекватный ответ на фронте. Ну а сейчас - получайте по своим тупым макитрам. Ждите - одуванчики скоро поспеют.
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Главный министр в любом правительстве - это министр финансов. Кто такой Марченко?
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Кто такой Марченко?

Другое его имя - дефолт.
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Будь-які кадрові зміни в Кабінеті Міністрів України, які зараз обговорюються у фракції монобільшості - це персональна відповідальність президента Зеленського. Так прокоментував перед засіданням погоджувальної ради ймовірні урядові перестановки співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
«Це питання до фракції монобільшості. Але ми бачили, як Зеленський міняв один уряд на інший, і зараз вони другий збираються міняти на третій. Давайте бути відвертими: і перший, і другий, і третій, який буде в якійсь частині - це уряди Зеленського. Бо саме ця людина несе відповідальність за всі кроки», - наголосив Артур Герасимов.
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Честно говоря,трагедия Украины-это комедия для мирового сообщества.Можно даже написать книжку,як обмануть народ вывезти гроши и не быть застреленным На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 452
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А Є(Пе)рдак погодиив ці кандидатури?
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