EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Здоров'я
  4752  17
Матеріали за темою:
Все про:лікарня (310) карантин (1506) Київ (7557) COVID-19 (2384) коронавірус (1053) Антоненко Людмила (1)

 Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

Загальна кількість пацієнтів в інфекційному корпусі Олександрівської клінічної лікарні 54, позитивних COVID-19 - 38, з підозрою на коронавірус - 14, в реанімації - 4, з них на екстракорпоральній мембранній оксигенації - 2. Двоє пацієнтів одужали після коронавірусу і були виписані.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один пацієнт на ЕКМО! Поступив вчора, у вкрай важкому стані з вираженою дихальною недостатністю, COVID-19 позитивний, з двобічною тотальною пневмонією! Бригада фахівців працювала до 2-ої години ночі. Було успішно підключено апаратуру. Почалася складна боротьба за життя! Наразі стан обох пацієнтів важкий, проте стабілізований.

Загальна кількість пацієнтів в корпусі - 54, позитивних COVID-19 - 38, підозра на коронавірус - 14, в інфекційній реанімації - 4, з них на ЕКМО - 2.
Двоє пацієнтів одужали після коронавірусу і були виписані з лікарні.

Шановні! Хочу звернутись до вас із проханням - в цей нелегкий для кожного період, обрати золоту середину в поведінці. Адже частина пацієнтів готова штурмувати інфекційний корпус при температурі 37,0 без симптомів захворювання і вимагати постійної уваги лікарів, які зараз борються за життя дійсно важких пацієнтів, а інша крайність - пацієнти досиджуються вдома на самолікуванні до критичного стану.

Так, ми вже стомлені, але дух бойовий присутній! Мій лікар анестезіолог вночі писав: "Я своїх нестабільних важких пацієнтів не покидаю, тому залишаюсь на другу добу"! Ось які у нас лікарі! Ми переможемо COVID-19 і розраховуємо на підтримку, повагу і розуміння кожного", - підсумувала Антоненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної гривні не буде зрізано з витрат на оборону. Виплати медиків мають бути на рівні воїнів на передовій, - Зеленський

Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко 01
Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко 02

На фото команда медиків реанімаційного відділення.

Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185230
 
 
 Топ коментарі
 
Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала Антоненко.Источник: https://censor.net.ua/p3185230

дай Бог вам здоровья
 показати весь коментар
 
Молодцы,дай бог Вам пережить это все.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала Антоненко.Источник: https://censor.net.ua/p3185230

дай Бог вам здоровья
 показати весь коментар
 
 
Молодцы,дай бог Вам пережить это все.
 показати весь коментар
 
 
Зовсім не смішно, ті люди ризикують своїм життям, а ти видо шрек безмозглий як зелена ящирка.
 показати весь коментар
 
 
На улицах почти никого нет, только компашки школьников бродят с ранку до вечера.
 показати весь коментар
 
Це лікарня для депутатів, чи звичайних людей там теж лікують?
 показати весь коментар
 
 
ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ.
Поступил вчера, в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, COVID-19 положительный, с двусторонней тотальной пневмонией! Бригада специалистов работала до второго часа ночи. Успешно подключена аппаратура. Началась сложная борьба за жизнь! Источник: https://censor.net.ua/p3185230
КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
----
А теперь вопрос.
А что, если завтра такое же лечение потребуется не 2, а 2000 людей? Как в Италии? Столько аппаратуры и "бригад специалистов" нет даже там.
Понятно ли тем, кого до сих пор "смешит коронавирусная истерия", как написал один из этих шизофреников, что среди этих тысяч, а то и десятков тысяч завтра окажутся они, их родные и близкие?
 показати весь коментар
 
 
Этим просто повезло. Когда начнется реальная эпидемия, никто никого на ЭКМО переводить не будет (ну разве что кого-то из первых лиц). Да и везение здесь, конечно сомнительное. Инвалидизация этим пациентам обеспечена.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Просто чудо что соевьіе не добили украинскую медицину. Хотя старались на совесть
 показати весь коментар
 
Зеля добьет,не переживай.Он стараеться.
 показати весь коментар
 
 
Пока добивает єлекторат Петра Алексеевича. Сначала не платили ни копейки налогов, в том числе и на медицину. А сейчас прибежали лечиться и разнесли заразу
 показати весь коментар
 
 
Так это при 38 в больнице ,а если 3800 есть ресурсы врачей медсестер и оборудования ? (Риторический)
 показати весь коментар
 
Давайте, дорогеньки, лечите простых людей. Таких, как сами. Не давайте преференций нашему ворью, которое из швейцарских клиник и не вспомнило бы о вас с вашей Александровкой. Если ты там, на западе, им не дали коленом под хвост! Держитесь!
 показати весь коментар
 
КАЖДОМУ ДОКТОРУ ПО МЕРСЕДЕСУ ОТ БОГАЧЕЙ И ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору