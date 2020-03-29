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Все про:ВР (7354) Геращенко Ірина (990) карантин (1506) МВФ (724) земельна реформа (153) позачергове засідання (45) ринок землі (131) COVID-19 (2384) коронавірус (1053)

 Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від "ЄС" Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР. ФОТО

На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке орієнтовно відбудеться завтра, планується до розгляду 11 питань порядку денного.

Про це з наради керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій з прем'єром і економічним блоком уряду повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У порядок денний планують винести 11 питань: напрацьовані депутатами законопроєкти щодо боротьби з короновірусом і підтримку медиків (тут варто відзначити конструктивну позицію всіх парламентських фракцій. Більшість пропозицій "Євоопейськоі Солідарності" тут враховано). Також в порядку денному пакет законів для отримання кредиту МВФ про ринок землі і банки. Щодо землі, то на рік відтерміновується його введення, вилучається дерибан державних 10 млн га землі, залишається право селянам і фермерам продавати свої паї і землю. По суті, це і є пропозиції "Європейськлі Солідарності", на яких ми відразу наполягали", – нагадала Геращенко.

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Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від ЄС Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР 01
Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від ЄС Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР 02

"В законі про банки ми стоїмо на позиції: вилучити норми про виплати компенсацій колишнім власникам Приватбанку", – окремо підкреслила Геращенко.

Вона повідомила, що на розгляд можуть винести зміни до регламенту щодо роботи комітетів, кадрові питання, зміни до Кримінального Кодексу задля боротьби з необґрунтованим підвищенням цін на продукти і вивезенням медичних товарів.

"Найбільший скандал – зміни до бюджету. Ми категорично не погоджуємося з драконівським знищенням фінансування освіти, культури, децентралізації. Натомість залишаються захмарні зарплати членам наглядових рад (до 400-500 тис. дехто) і весь бюджет МВС. Позиція "Європейської Солідарності" наступна – на період коронавірусу мають бути встановлені граничні зарплати всім – і чиновникам, і членам наглядових рад. Єдині, кому категорично не можна зменшити зарплати – це медики і військові. З Петром Порошенком відстоюємо наші принципові позиції. Боремося", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".

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Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від ЄС Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185218
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить...
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Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
???
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Плохой план по обворовыванию плохого какократического государства.
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МВФ не ставили условие про дерибан земли...
это условие внесли слуги уродов.
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а в это время коричневая масса как всегда жиденько пытается вставить свою какаху. Но, опять же, как всегда, всего лишь отсасывает в очередной раз.
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Олег Тихонов! Украину не занали в угол! Это зеленый аферист вместо подтопить жирок у олигархов приняв ряд законов, просто пошел в услужение мафии и угробил экономику!Немедленные перевыборы Рады и пускай Зе снимает свои видосики!!)
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Зеленскому пора в отставку. Да и Кабмину тоже.
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Вы шо офигели земля прописана в Конституции Украины ,то что они хотят протоащить ,это не законно ,это уголовная статья .Их на вилы поднимут не смотря на вирус. В Украине земельный вопрос подымать нельзя плохо закончиться .
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Прописана, и право ее продавать тоже. ст 19 КУ. Если ты за конституцию, а не используешь ее в своих целях - жду комент в защиту продажи земли паевиками, давай.
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Че все к земле прицепились.
Основное - это закон по "Привату", вот тут решается выживание Украины.
Те кто не проголосуют "за", или просто не придут ссылаясь на "больничный" или на "карантин" - настоящие предатели и взяточники.
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Та срати вони хотіли на той закон по Бені то, була тільки замануха для лохів, типу: "під яким наперстком кулька?"
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Порох всегда был за рынок земли в той или иной форме, он же не долбб от +4%ввп (25% ВВП через 15 лет, он то президентом тогда будет и заслуги себе получит) просто его свиноферма минстеця будет работать против рынка для снижения рейтинга Эрики за деньги агрохолдингов. Порох умный мужик, при всех минусах и плюсах, жаль только что коррупционер.
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1 не вижу закон про беню. 2 я на ...ую видел ваш мвф., деньги есть но их нужно забрать у таможни серих фирм скрытых доходов. 3. пересмотреть смету на дороги и там есть завыения минимум 1 млрд баксов. 4. ********* из правительства, РАБОТАТЬ а не ******** трести
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Вот как они хвацико взялись за Землю, закрывают больницы, притом тубдеспансеры, в стране кишит туберкулез, а они жируют. Устраивают 95 квартал.. Меня больше всего бесит народ, "ой и кого мы выбралы". Они суки торгуют должностями, торгуют народом, изгнав народ на заработки. А теперь хотят продать Землю в угоду МВФ, что бы получить 2 миллиарда. получат разграбят, потом чем торговать суки будете?!
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Вони завжди торгували посадами, народом, ресурсами... Від сцарів, через весь Совок і до нині. Якщо ви тільки но проснулися то, я вам співчуваю. Коли вони деребанили все ви не звертали увагу, отямилися коли з під вас потягнули кисневу подушку? Просто вже нічого не залишилося і дійшла черга до вашого особистого.
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еврейская солидарность ...не миттям так катанням ...хермери нехай продають "свою" землю , не веревським з ******** і парашенками ...а тільки державі ... і нейух торгувати землею на яку права не маєте , глисти ...суки ...всі по краю могили ходимо а воно все поторгувати ...сороса не нагадує ? ...98 літ діду і ніяк не вспокоїться ...
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немає нікого сильнішого за НАРОД ...але то має бути НАРОД а не зомбоване стадо ...
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Шарик Корровский Я попытаюсь вам объяснить . С землей будет тоже самое , что и с ваучерами в 90-е народ останется без земли , потому что многие не понимают ее ценность . Плюс то, что не распаёвано раздеребанят власть имущие . Ну и главное ,упорядочить законы про аренду и будет вам счастье Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від "ЄС" Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР - Цензор.НЕТ 7589 Хочешь работать бери в аренду , а спекулировать нельзя .
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Спекулювати завжди можна, але не всім. Навіть масками в карантин можна спекулювати.
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Політики брешуть! Яка новина, ніколи такого не було.
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Сколько могут скупить банки?
За банки они молчат, а там неограниченное количество.

Нет тех кто будет проверять больше 100 га они скупили или нет, нет за это ответственности.

В эпидемию, войну и экономический кризис такие законы не принимают.

Развитие экономики в посадка, исполнении законов и судах, а это захват земли и диверсия.
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Херащенко порохоботна свинюка підеш на корм собакам
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