 Житель Нікополя застрелив поліцейського і сховав тіло в багажнику свого автомобіля. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Дніпропетровської області, автомобіль близько 1:00 зупинили співробітники сектора реагування патрульної поліції Нікопольського відділу поліції. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Нікополя, а поруч - його 35-річний син.
"Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок із тілом. Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, тому він зробив кілька пострілів у його бік. Унаслідок вогнепального поранення поліцейський помер на місці", - йдеться в повідомленні.
Зброю вилучено та направлено на експертизу. 56-річного чоловіка затримано.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Встановлюються всі обставини злочину.
- Труп любопытного мента...
Редкий день проходит без нападений на аптеки, пишет ABC.
В Палермо организованная группа из 20 человек с криками «У нас нет денег, но мы должны есть!» попыталась покинуть крупный супермаркет с наполненными продуктами тележками. Сотрудники магазина вызвали полицию.
Сейчас органы правопорядка следят за всеми супермаркетами в городе.
у нас же народ - не как в Африке, все сплошь дисциплинированные, выдержанные. вежливые и культурные. У нас такой буйни не будет!
ведь так?
дай догадаюсь - прислуга в погонах, а окошко в клеточку))
Тут скорее 2 бандита застрелили правоохранителя.
Ох, эти ваши фраерские фантазии...
Че звиздеть менту то скажем?
Тот, икнувши, слегонца
-Дык на вирус,на корону,смажем
Рано чи пізно це мало відбутися. Треба було поліції служити закону, а не керуватися вказівками згори.