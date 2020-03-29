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Все про:Дніпропетровщина (673) Нацполіція (9223) вбивство (2093)

 Житель Нікополя застрелив поліцейського і сховав тіло в багажнику свого автомобіля. ФОТО

Тіло оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції з вогнепальними пораненнями було виявлено в автомобілі Toyota Land Cruiser, яким керував житель Нікополя Дніпропетровської області в ніч на неділю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Дніпропетровської області, автомобіль близько 1:00 зупинили співробітники сектора реагування патрульної поліції Нікопольського відділу поліції. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Нікополя, а поруч - його 35-річний син.

"Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок із тілом. Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, тому він зробив кілька пострілів у його бік. Унаслідок вогнепального поранення поліцейський помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Зброю вилучено та направлено на експертизу. 56-річного чоловіка затримано.

Житель Нікополя застрелив поліцейського і сховав тіло в багажнику свого автомобіля 01
Житель Нікополя застрелив поліцейського і сховав тіло в багажнику свого автомобіля 02

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Встановлюються всі обставини злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185180
 
   
 Топ коментарі
 
- Водитель, что у вас в багажнике?
- Труп любопытного мента...
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В ордло в дыре давно уже . скоро на рашке начнётся .
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нормально так мусару штраф оплатил... зачетно....
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- Водитель, что у вас в багажнике?
- Труп любопытного мента...
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Менты не люди, так Аваков в 2014 гооворил
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Ай,нэнэнэ кучерявенький,ты еще жив курилка путинского прибора?
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На рашке всю жизнь друг друга жрут . свинособакирюзькиехули.
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На шашлыки мента завалили. Народ довели до ручки.
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Ну какой нафиг народ? Это явные бандюки, которые являются врагами любого народа.
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злочинці були і завжди будуть, головне щоб закон діяв для всіх, тоді злочини будуть під контролем, беззаконня погіршує криміногенну ситуацію, а це вже небезпека для країни. Думай-ТЕ.
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В Сицилии и в других местах на юге Италии уже слышны призывы к разграблению супермаркетов, участились случаи грабежей на улицах, когда у людей отбирали сумки с только что приобретенными продуктами.
Редкий день проходит без нападений на аптеки, пишет ABC.

В Палермо организованная группа из 20 человек с криками «У нас нет денег, но мы должны есть!» попыталась покинуть крупный супермаркет с наполненными продуктами тележками. Сотрудники магазина вызвали полицию.
Сейчас органы правопорядка следят за всеми супермаркетами в городе.
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а давайте нашим гражданам раздадим нарезные короткостволы!

у нас же народ - не как в Африке, все сплошь дисциплинированные, выдержанные. вежливые и культурные. У нас такой буйни не будет!
ведь так?
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"Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаруженИсточник: https://censor.net.ua/p3185180 - під час перевірки документів мєнти , в багажник , не мають права зазирати ... щось тут не те ...
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наверное пушку увидели. или у водителя на физиономии было написано что он только что с убийства ...
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зачем надо было в свою машину это засовывать,что не было мусорника рядом,так глупо спалились.
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Теперь ещё и посадить могут,твори добро называется
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Кого ти, гнида, на допомогу покличеш, коли тебе в під'їзді троє згвалтують, поб'ють і пограбують? Мабуть заяву не в спортлото понесеш.
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Я не шарюсь по під'їздах,і тим більше не пишу заяви,це взападлоА тебе гниду коли згвалтують,то ти піди і напиши,мусор мерзенний,фу
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а как ты передвигаешься - тебе прислуга жратву носит?
дай догадаюсь - прислуга в погонах, а окошко в клеточку))
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Ну естественно,с таким дедуктивным мышлением,ты всю жизнь будешь в подъездах жить,вон с тем нитрид вольфрамом по соседству,будете кашлять друг на друга,заражаться,а потом вас трое изнасилуют,и вы вместе пойдете писать заявку,а потом создадите однополую семью,это у таких модно
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Походу достал ментяра... народ начал творить правосудие! по закону военного времени, без суда и следствия...
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А може вони бабу не поділили чи ще шось, чого це зразу мєнт винен?
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Точно - бандюкі - вони ж ніколи ні в чому не винні, акі агнці. Чи ти сам із бандюківського паскудного роду?
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версия ментов уже известна: труп в багажнике. Давай, придумывай басню за водилу.
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Народ на лендкрузерах с пистолетами не ездит.
Тут скорее 2 бандита застрелили правоохранителя.
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бандиты на таком старье точно не ездят!! Это не по понятиям на такой рухляте ездить, ей лет 20!! Наши бандиты предпочитают новенькие авто!
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я лично своими глазами виде в вагоне метро Вора в законе, с соответствующими наколками на видных местах.
Ох, эти ваши фраерские фантазии...
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Ну ничего не поделаешь ,Наша служба и опасна и трудна, ...
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Наукою доведено, що мусора - не люди. То ж нема чого й журитись
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Перш за все не люди - то бандюки. Поліція ж - єдине, що нас захищає від цих виродків.
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Захищає чи крейдою обводить? Захищає вона тільки вищих представників влади і сама себе.
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мент пришел за баблом. а у чела кризис. вывод - ай шот е шерифф....
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Откуда у него пистолет ? Он матёрый бандит уголовник ? Он бывший или действующий военный ? А может он просто бывший или действующий мент, судья , прокурор ? Кто он ?
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Кроха сын(35) спросил отца(56)
Че звиздеть менту то скажем?
Тот, икнувши, слегонца
-Дык на вирус,на корону,смажем
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Таке відчуття ,що у коментах повно запоребрікових заколотників-шавок .Які пхають свою гидку мордочку всюди , куди вона пролазить ...
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ага, щирі українці дуже ******* мусорів, а хто не любить той державний зрадник.
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Аби-що , не потрібно писать. А вбивство - уявляєш , як цим душегубам ,з трупом в багажнику , зараз прийдеться викручуватись , щоб самим вижити...
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Мои соболезнования семье полицейского .В такие моменты начинаешь сожалеть что у нас мораторий на высшую меру .
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Ага, тільки мораторій ввели після того, як виявилося що, в середньому за дії одного ман'яка осуджували до страти 5 не винних у скоєнних злочинах. Виявилося що, мусора валять не гірше ман'яків. При тому, взагалі не несуть відповідальності за свої дії.
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Мозг с вами согласен , а чувство справедливости заставило написать комент .
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кланові чи сімейні розборки. Можливо хтось вважав ціну за "обілєчіваніє" занадто високою.
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Сама поліція (міліція) і сприяла створенню такої ситуації, яка зараз і зробила цю поліцію легко вразливою. Компроміси і домовленості з кримінальними злочинцями перетворили владу і її репресивні органи в складову частину явища під назвою криміналітет і вони замість того, щоб вирішувати проблему, стали її частиною.
Рано чи пізно це мало відбутися. Треба було поліції служити закону, а не керуватися вказівками згори.
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Більше того, вони самі погодилися притискати народ в угоду злочинцям. Тож, не варто чекати подяки від перших і підтримки від других.
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Так цей жмур, це ж зовсім не мусор, це - перша ластівка... так би мовити - знак Божий
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Готовился на длительный карантин , что бы мясо всегда было .
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