 Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Парцхаладзе у фейсбуці.
"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена ради директорів Конфедерації будівельників України. Він увесь тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє", - написав він у неділю.
У зв'язку з цим Парцхаладзе закликав українців не недооцінювати вірус і берегти себе і своїх близьких.
Тобто швидкий розвиток діабету внаслідок коронавірусної інфекції.
Покійному вічна память.
«Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными»
Чета вспомлось...
"корону" поправить бааальшой совковой лопатой!
😁
Економія напалму..
😁
Можливо якийсь Ноєв Ковчег..
😁😁
😁😁😁
він не знав про коронавірус і наївно їздив по закордонах?
Он и его команда - наше спасение сегодня!
Тут и количество госпитализированных и тех, кто нуждался в интенсивной терапии и количество погибших, коэффициент смертности, все по возрастам.
Те, кто заболел, нуждались в интенсивной терапии, смертность, все по возрастам.
Следственно, в Украине, по сравнению с Европой и США, Азией, будет заметно больше смертей среди людей молодого и среднего возраста, это обусловлено более тяжелым течением Covid-19 у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
COVID-19 - это чистильщик человеческой популяции. Самые слабые - умрут. Сильные останутся и станут еще сильнее.
Благодаря этому "ситу" будет дан толчек к еще более стремительному развитию человечества.
Не станет никто сильнее после перенесенного коронавируса - слабее - станут многие, ибо корнавирус очень сильно поражает легкие, после чего люди годами, а то и никогда уже не вернутся в прежнюю физическую форму.
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели."
В. Шекспир "Гамлет" акт 5, сцена 1.
Почему-то смерть чиновников не отрицательных эмоций.Скорее наоборот...