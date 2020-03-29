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 Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе. ФОТО

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе повідомив про смерть члена ради директорів КБУ Олега Міщенка, який у 2016-2017 роках обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації з питань будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Парцхаладзе у фейсбуці.

"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена ради директорів Конфедерації будівельників України. Він увесь тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє", - написав він у неділю.

У зв'язку з цим Парцхаладзе закликав українців не недооцінювати вірус і берегти себе і своїх близьких.

Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе 01

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Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185178
 
 
 Топ коментарі
 
С диабетом он жил как-то и ещё бы жил, значит корона вирус.
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Хронические заболевания, такие как диабет, вызывают осложнения и большую вероятность умереть от коронавируса.
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Если использовать кацапский подсчёт, то конечно он умер от диабета!
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С диабетом он жил как-то и ещё бы жил, значит корона вирус.
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Хронические заболевания, такие как диабет, вызывают осложнения и большую вероятность умереть от коронавируса.
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Эта смерть выбирает почему-то лучших.
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хронические заболевания ,такие как диабет ,вызывают осложнения и большую вероятность умереть именно от хронического заболеванияб но смерть списать можно именно на ту болезнь, которой во многих сегодня нет,но она зарабатывает деньги...
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Если использовать кацапский подсчёт, то конечно он умер от диабета!
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Коронавірус небезпечний не сам по собі,він відтягує резерви організму,послаблюючи імунітет перед іншими хворобами.
Тобто швидкий розвиток діабету внаслідок коронавірусної інфекції.
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Складна форма цукрового діабету!!!! але вмер від коронавірусу ...ТАК ВІРЮ!!!
Покійному вічна память.
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Когда в лёгкие начинают кровоточить, то да диабет не даёт свёртываться крови
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Он умер от вируса, в следствии ослабленной иммуной системы так как у нкго было тяжелое хроническое заболевание
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Після Чорнобиля покажіть мені людину в Україні, яка повністю здорова
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Ідіот. Якби ти був трохи розумніший то розумів би, що люди з хронічними захворюваннями (а таких в Україні більшість) дуже важко переносить хворобу. Приймаючи відповідні ліки і маючи гроші на них (у нього вони були) можна спокійно собі жити, звісно з обмеженнями.
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У него с головой. Там вата и опилки от постоянного попила.
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Лева Парцхаладзе уже перешел с БэПэПэ в зеленые?
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Фамилия обязывает его быть гибким. Потому - никаких принципов, никакой морали, только выгода.
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Итак минимум последние 25 лет. Лева поменял партий даже больше, чем лучший гэтьман среди всех гэтьманив
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RIP..
«Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными»
Чета вспомлось...
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Агга, но, некоторым, при власти, так и хочется
"корону" поправить бааальшой совковой лопатой!
😁
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Не, не всех...этих все же забирают в лучшие палаты, без вопросов подключают к аппаратам, предоставляют лучшее лечение, так что у них шансов все же больше. Обычного человека могут вовсе отказаться забирать из дома.
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это пока...когда начнется так,как в италии-ни одному уставшему или даже зараженному врачу не будет интересно,есть ли у тебя какая корочка,и доторканый ты или нет.
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Кто знает, кто знает...уверен, что всякие Ахметовы-Пинчуки-Порошенки-Косюки и тд уже оборудовали палаты с аппаратами ИВЛ в своих дворцах, наняли врачей на постоянное дежурство и тд.
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Нехай ці курви збираються в одному місці..
Економія напалму..
😁
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У якому ще одному? Кожен у своєму палаці буде...
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ТакиТак..шановний Пане..
Можливо якийсь Ноєв Ковчег..
😁😁
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Проблема в том ,что это богатые и известные умирают ок коронавируса , а обычные люди будут умирать просто от ОРВИ ! Нам это не грозит , можем спать спокойно. А если серьезно , жаль человека , но жертв будет еще больше. Это еще одно напоминание об осторожности и необходимости карантина.
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Пока жирафам не дойдёт, что надо сидеть в вальерах!
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Не обов"язково! Можна як альтернативу приймати японський препарат ************...
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треба ж якось підтримувати рівень загальної істерії... тепер навіть нещасні онкохворі люди вмирають не від раку .а від коронавірусу...
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а де він його підхопив?
він не знав про коронавірус і наївно їздив по закордонах?
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Молимся за здоровье Порошенко!!!
Он и его команда - наше спасение сегодня!
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Нехай приклад покаже-як перемогти "корону"..)))
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каким образом барыга и мародер может спасти вас от коронавируса? Распорядится давать вам двойную пайку сои? Так соя не является лекарственным препаратом, это средство для разжижения мозгов у порохоботов...
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Официальная статистика из Испании от министерства здравоохранения, на основе 18959 случаев заражения Covid-19.
Тут и количество госпитализированных и тех, кто нуждался в интенсивной терапии и количество погибших, коэффициент смертности, все по возрастам.

Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 7189
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Вот оно! Оно рядом! И накраденное не поможет!
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Официальная статистика из Испании, от министерства здравоохранения, на основе 18959 случаев заражения.
Те, кто заболел, нуждались в интенсивной терапии, смертность, все по возрастам.

Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 6062
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Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 4632Украина лидер в Европе по количеству зараженных ВИЧ. Особенно это касается людей трудоспособного возраста. Это группа риска при коронавирусе.
Следственно, в Украине, по сравнению с Европой и США, Азией, будет заметно больше смертей среди людей молодого и среднего возраста, это обусловлено более тяжелым течением Covid-19 у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
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это только начало, скоро цензор будет некролог на некрологе. Легкость заражения сделает свое дело, многие к лету не досчитаются родных и знакомых, нужно это принять как факт уже сейчас. Только жесткий карантин и жаркое лето может сдержать распространение заразы. Задача карантина чтобы поток больных не превысил возможности медицины, но боюсь расхлябанность населения сведет все на нет.
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COVID-19 уравнял всех. Некоторые властьпридержащие небожители вообразили себе, что они уже не люди, а боги. Коронавирус так не думает.
COVID-19 - это чистильщик человеческой популяции. Самые слабые - умрут. Сильные останутся и станут еще сильнее.

Благодаря этому "ситу" будет дан толчек к еще более стремительному развитию человечества.
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"Сильные останутся и станут еще сильнее."

Не станет никто сильнее после перенесенного коронавируса - слабее - станут многие, ибо корнавирус очень сильно поражает легкие, после чего люди годами, а то и никогда уже не вернутся в прежнюю физическую форму.
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Да ты Ванга.......вирусу 4 месяца, а у тебя люди ГОДАМИ страдают.
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Это отзывы врачей, которые анализируют снимки пораженных вирусом легких и выносят подобные заключения.
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Героин и коронавирус начали сбор урожая.
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Шо, даже и недешёвый хронограф часиков жизни не добавил....как там Мюллер говорил -"Голым пришёл в этот мир, голым и уйду..."
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"Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели."
В. Шекспир "Гамлет" акт 5, сцена 1.
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Холуї коменти затерають. Але факт залишається фактом: Ще вчора дерибанив києвську землю, а сьогодні в ній лежиш.
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"Вмер Максим - ну і ....."
Почему-то смерть чиновников не отрицательных эмоций.Скорее наоборот...
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