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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа. ФОТОрепортаж

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів українська столиця спорожніла, а ті місця, які раніше було важко уявити собі безлюдними, зараз мають вигляд абсолютно покинутих.

Фотограф Цензор.НЕТ прогулявся недільним Києвом.

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Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 12
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 13
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 14
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 15Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 16Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 17

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Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 18Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 19
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 20
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Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 23Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 24
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 25
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа 26

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185171
 
   
 Топ коментарі
 
На самом днле так центр выглядел бы всегда, если закрыть его для гостей столицы.)) Лучше бы спальники поснимали и зелёные зоны в них. Толпы шатающихся. В масках 1 из 5. Дети на самокатах и великах в масках на подбородке.)(
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Выход? Плевать на всё и пополнить статистику "черных"?
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Будьте здоровы! Чаще улыбайтесь. Думайте о хорошем, светлом, добром. Не смотрите и не читайте негативную информацию. А если у Вас есть дети, побольше общайтесь с ними. Они, как маленькие гормоны радости и счастья укажут Вам самый верный путь в этом дремучем лесу под названием ....вирус). И да... мойте руки)).
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"Чаще улыбайтесь" заміняє респіратор та соціальну дистанцію 1,5 метри при пандемії ?

Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 5244
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не хотите улыбаться, тогда плачьте, если Вам угодно. В респираторе)) И продолжайте плакать, трястись и бояться. А мне с Вами не по пути...
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Ви агітуєте за безпідставну, а тому безглузду посмішку, що є досить дивно!
На похованнях ви теж будете ходити з безглуздою посмішкою?
Вона Вам замінює карантин та гігієну? Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 1431
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Еще раз. Видимо, Вы меня не поняли... Вы лично что можете изменить в данном положении, в котором, собственно, находятся все страны мира? Вот я ничего не могу изменить. Я даже Вас не смогла переубедить в том, что "чему быть, того не миновать". Все мы в руках Бога. Как говорят старенькие люди "Як Бог дасть" Я Вам скажу больше. Даже врач, к которому Вы записали, как к семейному, также ничего не может изменить. Прежде всего он тоже человек.
Но! Если сам заболевший человек и его окружающие люди будут без конца ныть, плакать и вздыхать, то ничего хорошего в этом нет. Кто знает... Добро - оно такое... Вдруг среди всего черного пространства вспыхнет с новой силой и будет жить человек и его окружающие! А поплакать мы всегда успеем. Больше жизни и больше оптимизма. А все неприятности оставьте врагам нашим. Удачи!
Если Вам не нравится всё то, что я написала, проходите мимо) Мало ли...возможно кому-то мои слова придутся по душе.
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ні.
червоним-відсоток форумчан на Цензорі,котрих заї..ала 'наївна простота' бота 'Іріни Правди' Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 5161
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саме так скоро буде на жаль , а потім і інтубувати буде нікомі. ((
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БО опасней, легко нанести удар, невозможно предотвратить.
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Зато по Львову шляются, ездят, дети кучами на площадках, молодежь компаниями на шашлыках((
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Да это в 6 утра фото. Шарятся, только немного и по одному.
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Вчера на русановской набережной толпы! 20% в масках, остальным пофиг, гуляют таборами, писавик пьют.
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угу - і кількість захворілих там , пропорційно , менша а ніж у Києві ... парадокс ?
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Это от большого ума и позиции "я плюю на всех"?
Во Львове таких много??
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А вирусу похер, что недоумки в него не верят! Ему так даже гораздо лучше.
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трохи є.(

кількість ідіотів на одиницю площі не залежить від національності,кольору шкіри,конфесії та інших факторів..
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Ну от для чого так брехати??? У Львові повно камер і особливо в центрі міста - користуватись гуглом вмієш???:Хоча б тут
https://uastreaming.net/ua/webcam-online/europe/ukraine/lviv-area/
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А у нас один продуктовый магазин да и тот хотят закрыть а ближайший за 5км и транспорта никакого.
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Такя же ситуация в краю не пуганых зеленых дебилов в Каменском
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у нас Киеве то же самое - в парках шашлыки, аншлаг... ментов не видно со штрафами
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Боже, як гарно коли людей немає... Напевно, і Земля б причепурилася, якби людство зникло... ми, як паразити, звикли знищувати планету.. от вона й знайшла спосіб від нас відпочити... розумієш, які ниці і смішні люди в своїй погоні за грошима..
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Те що на фото - створеню людьми. А взагалі без людей це отак приблизно.
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь - Цензор.НЕТ 5266
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На самом днле так центр выглядел бы всегда, если закрыть его для гостей столицы.)) Лучше бы спальники поснимали и зелёные зоны в них. Толпы шатающихся. В масках 1 из 5. Дети на самокатах и великах в масках на подбородке.)(
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У меня друг, вчера хотел выехать с родными пройтись по природе, по тому, что неделю всю дома сидели. Объехали несколько парков, даже на входах толпы, они так с машины и не вышли. В итоге пришлось ехать за город и за базой Динамо, просто сттали на обочине и пошли побродить по лесу
Беспечность и пофигизм людей реально пугает
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У самого вчера возникла необходимость выгулять чад, воизбежание сноса крыши в доме.) Проехался по району и понял, что вариант действительно только один- лес.) При чём, если нет желания нюхать чужой шашлык, желательно отъехать от черты города км на 20.))
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Так і повинни бути в даний час на вулицях. Безлюдно!
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время разбрасывать камни и время их собирать...(с)
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А де соємайдан, який постійно обіцяють петьки? )))
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От карантин снимут и сразу стопитцот тысяч миллионов соберется.
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Они вымрут в первую очередь так как не сапиенс.
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а де посадки, якими постійно погрожують зеблюдки? ****** каста мародьорів, що судять по собі Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 7212
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Говорят и метро сейчас абсолютно пустое. Можно было пофоткать
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Не, метро не пустое, там Зелёная шобла шляется, там вход в бункер...
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И правильно: биомасса должна сидеть по норах, где ей и место..
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Проходи до метро від бомжів очистилися, скланий міст ніхто не руйнує... )))
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Покажите спальные районы, парки, детские площадки. В центре- да, людей почти нет. Зато на окраине- толпы. Гуляют с детьми, занимаются спортом и т.д. Не обманывайте себя и нас.
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Добре, що більшість людей відповідально поставилися до свого здоров'я та безпеки оточуючих. Але ті 100тисяч, що були "врятовані" з-за кордону за два останні тижні і більшість яких пройшла через Київ, яких не ізолювали на 2 тижні по приїзді, вже зробили свою справу. Сподіваюсь, що помиляюсь, але час покаже...
Сподіваємось на краще, готуємось до гіршого і тоді будемо готові до всього... Сподіваюсь...
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Это потому, что закрыт общественный транспорт. В "спальных районах" много людей на улице шляються - дети, пожилые люди. В парках сидят, отдыхают.
Это пока так. В Италии и Испании было так же... до первых сотен смертей в день. Теперь даже во двор никто не выходит.
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Так і є. Ніхто не виходить. Вже 2 тижді. А крива інфікованих не спадає. З завтрашнього дня хочуть зробити карантин більш жорстоким.
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Метро в Токіо. Близько 60-70% пасажирів - у масках. Школи мають відкритися з новим навчальним роком, який у Японії починається 1 квітня. Кафе та ресторани працюють у штатному режимі, хоча відвідувачів менше, ніж зазвичай.
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 8745
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Уровень медицины тоже сравни с Японией ))
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Італійцям медицина допомогла? Більше вбили ніж вилікували.
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Звідки такі висновки, шановний?

Ви робили порівняння, скільки б померло в Італії, якщо б медична допомога не надавалася?
Для чого Ви генеруєте дурню? Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 8035
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В Японии если объявить карантин, там: 1) Из окон выйдут тыш 10. 2) Они забудут как работать в своем бешеном ритме. Уже не соберешь потом.
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как ни цинично звучит,но меньше народа больше кислорода(и это правда) Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 8939 Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 5400
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Молодцы !!!!! Спасай себя сам, это лучший рецепт . Где эти динозавры ? Где эти дуры трехэтажные ? Их нет !!!! А клопик маленький есть .А почему ? Потому что забился в щёлочку маленькую когда надо , и не высовывался !!!!!
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А де соємайдан, який постійно обіцяють петьки? )))
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Погоди зебил, не все сразу. К октябрю, когда ты будешь зарплату не получать месяца 3 и думать какую траву жрать с какого газона, потому что уже ее не будет уже, вот тогда.
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хер тебе эбонитовый...других проблем нет у тебя???
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Та у мене все в порядку. Це соєві пророкують майдан з дня на день. Тому й запитую, щоб не пропустити.
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Бред! Воскресенье 6 утра. Сейчас фото пожалуйста! Новостной идиотизм.
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Зато все в парках и в пригородных лесопарках!
Весь Крещатик под Киевом, чего стоит только озеро минестерка!!!
Шашлык, машлык и млн народу!
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И это правильно! Сам только с озера вернулся. Ходят десять сбежавших из тубдиспансера ментов и прессуют парочки, к семьям подходить не хотят, ссцутся....
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Хрещатик перемістився в парки і навколишні ліси. Там як на Хрещатику у вихідний: гуляють сім'ями, компаніями, молодь снує натовпами, пікніки, шашлики...
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Карантин - это не отпуск с фотоаппаратом. Фотографа - оштрафовать!
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Зелохи, вы чего попрятались, давайте вылазьте, кому то переболеть ведь надо.
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Раньше я мог представить себе такое разве что в фильмах про апокалипсис. Реальность оказалась не менее ужасной.
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на майдане может быт, поедьте на Оболонь сейчас куча людей прогуливается мамы с колясками подростки на скейтах без масок еще заходят в Сильпо на Минской охрана их почему то не гоняет без масок только за взрослыми следят только какой карантин для наших людей
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Это в 6 утра.
Центр Одессы и Потемкинская лестница в это время тоже так выглядят, например
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В Киеве массово пренебрегают запретами и выходят на прогулки и церковные службы без масок и целыми группами. Так, вопиющее нарушение карантина зафиксировали на улице Драгоманова в столице. Там возле церкви заметили множество людей. Подтверждающие фото опубликовали на странице "Киев Оперативный"
Как передает ТСН, несмотря на то, что в центре Киева - на Майдане Незалежности и Крещатике - совсем нет людей, в спальных районах столицы жизнь бурлит.
К примеру, на Оболони в парке Наталка заметили много людей на самокатах и велосипедах. Жители столицы оправдались, что дышат свежим воздухом. https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-massovo-zabili-na-karantin-hodyat-v-tserkov-i-na-progulki-foto-i-video.htm
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И это правильно! Сам только с озера вернулся. Ходят десять сбежавших из тубдиспансера ментов и прессуют парочки, к семьям подходить не хотят, ссцутся....
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