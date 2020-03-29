Редактор Цензор.НЕТ 29.03.20 14:2029.03.20 14:21 Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа. ФОТОрепортаж У зв'язку із запровадженням карантинних заходів українська столиця спорожніла, а ті місця, які раніше було важко уявити собі безлюдними, зараз мають вигляд абсолютно покинутих.Фотограф Цензор.НЕТ прогулявся недільним Києвом. Читайте також: Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко Дивіться також: Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко. ВIДЕО Дивіться також: Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Фото - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3185171 x Мені подобається 12
На похованнях ви теж будете ходити з безглуздою посмішкою?
Вона Вам замінює карантин та гігієну?
Но! Если сам заболевший человек и его окружающие люди будут без конца ныть, плакать и вздыхать, то ничего хорошего в этом нет. Кто знает... Добро - оно такое... Вдруг среди всего черного пространства вспыхнет с новой силой и будет жить человек и его окружающие! А поплакать мы всегда успеем. Больше жизни и больше оптимизма. А все неприятности оставьте врагам нашим. Удачи!
Если Вам не нравится всё то, что я написала, проходите мимо) Мало ли...возможно кому-то мои слова придутся по душе.
червоним-відсоток форумчан на Цензорі,котрих заї..ала 'наївна простота' бота 'Іріни Правди'
Во Львове таких много??
кількість ідіотів на одиницю площі не залежить від національності,кольору шкіри,конфесії та інших факторів..
https://uastreaming.net/ua/webcam-online/europe/ukraine/lviv-area/
...
Беспечность и пофигизм людей реально пугает
Сподіваємось на краще, готуємось до гіршого і тоді будемо готові до всього... Сподіваюсь...
Это пока так. В Италии и Испании было так же... до первых сотен смертей в день. Теперь даже во двор никто не выходит.
Ви робили порівняння, скільки б померло в Італії, якщо б медична допомога не надавалася?
Для чого Ви генеруєте дурню?
Продолжать один месяц. Минимум.
Весь Крещатик под Киевом, чего стоит только озеро минестерка!!!
Шашлык, машлык и млн народу!
Центр Одессы и Потемкинская лестница в это время тоже так выглядят, например
Как передает ТСН, несмотря на то, что в центре Киева - на Майдане Незалежности и Крещатике - совсем нет людей, в спальных районах столицы жизнь бурлит.
К примеру, на Оболони в парке Наталка заметили много людей на самокатах и велосипедах. Жители столицы оправдались, что дышат свежим воздухом. https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-massovo-zabili-na-karantin-hodyat-v-tserkov-i-na-progulki-foto-i-video.htm