 Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Пасажирів зустрічали співробітники ДПСУ в захисних костюмах. Вони ходили вагонами і, ймовірно, проводили температурний скринінг.
Наразі всі прибулі покинули вагони поїзда і роз'їхалися по домівках.
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Фото - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3185156
Мало без этого отребья в Киеве всякого дерьма шатается. Попрутся отоваривать "длинные рубли" - и "Русская водка, черный хлеб селедка...".
Українські мацкалі бєгут із Мацкви в Україну.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
ты воспользовался тоннами угля и сотнями убитых животных.
не напрямую, а опосредствованно, но таки воспользовался.
Мы привезли вам гонорею»
Де пільгові путівки в Санжари?