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 Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці до Києва з Москви прибув спецпоїзд, яким на Батьківщину доставили близько 700 наших співвітчизників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пасажирів зустрічали співробітники ДПСУ в захисних костюмах. Вони ходили вагонами і, ймовірно, проводили температурний скринінг.

Наразі всі прибулі покинули вагони поїзда і роз'їхалися по домівках.

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Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185156
 
 
 Топ коментарі
 
То хто завгодно,але не Українці,на росіянії Українці можуть бути тільки у полоні.
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Трехлитровую клизму антисептиков в задницу каждому - шоб сразу вымыть заразу руцкого миру из головы
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Зачем же в плену, можно быть добросовестным и исполнительным агентом.
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Расползлись сразу по Киеву запоребриковые "украинцы" - подарки и консервы от карлика кремлевкого.
Мало без этого отребья в Киеве всякого дерьма шатается. Попрутся отоваривать "длинные рубли" - и "Русская водка, черный хлеб селедка...".
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марув приехала? весь наш подъезд переживает за неё! она такая вся патриотичная!
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Мацкалі бєгут із Мацкви в окрєстную Кацапію.
Українські мацкалі бєгут із Мацкви в Україну.

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Взагалі то в них тижнева відпустка і вони тікають по місцям відпочинку, розносячи з собою всю заразу.
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Ватный экспресс "Корона" прибыл.А что, без оркестра встречали?
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Короновирус - адекватный ответ Природы на действия человеков.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
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написав этот коммент на компе или телефоне

ты воспользовался тоннами угля и сотнями убитых животных.

не напрямую, а опосредствованно, но таки воспользовался.
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Давай ти спочатку потренуєшся у переговорах з сифілісом?
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«Открывайте шире двери!
Мы привезли вам гонорею»
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"привіз українців на Батьківщину" - яких українців?
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Хохлы приехали. Ну как дела хахлы? Как там длинный рубель?
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А де, *****, духовний оркестр? Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину - Цензор.НЕТ 276
Де пільгові путівки в Санжари? Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину - Цензор.НЕТ 7849
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а МАРУВ нашлось место? Ну хоть бы в плацкарте, у туалета, боковая, верхняя? Жалко ведь...
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Предыдущие разогнали народ по миру, не от хорошей жизни, а вот теперь Зеленскому надо исправлять все ошибки, своих не бросает. А вот ПАНОВ - БАРЫГ выселить с Украины, пусть там лечатся и живут, а то деток своих приперли сюда.
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Там на кацапию паровоз отправляли,чего не уехал-то,зебил?
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Надеюсь, всех сразу в двухнедельный карантин под присмотр врачей, или распустили по домам?
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могу понять только семьи дипломатов из посольства Украины в мацкве которые приехали домой. кто остальные и что они делали у врага? и их так много аж 700.... а вы говорие что у нас колоборантов нет. а вот вам и пожалуста.....
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Рузкій мір нам привезли з симптомами коронавірусу, вата клята.
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вот зачем нам еще хохлы и малоросы здесь? своих некуда отправить
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