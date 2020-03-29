 Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією. ФОТО

Про це повідомляє головний лікар закладу Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Молодого чоловіка із важкою двобічною тотальною пневмонією вчора було підключено до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), що зрозумілою мовою можна назвати "штучні легені". Зараз ми боремося за життя цього пацієнта", - написала вона.

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"Завдання побороти коронавірус є нашим спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити", - додала Антоненко.