 Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією. ФОТО

Про це повідомляє головний лікар закладу Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.
"Молодого чоловіка із важкою двобічною тотальною пневмонією вчора було підключено до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), що зрозумілою мовою можна назвати "штучні легені". Зараз ми боремося за життя цього пацієнта", - написала вона.
"Завдання побороти коронавірус є нашим спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити", - додала Антоненко.
Словаки тоже хотят войти в эту программу
Вирус в Нью-Йорке
От осложнений, полученной после "просто" пневмонии может умереть человек любого возраста, совершенно. И никакой коронавирус для этого не нужен.
В случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний вероятность смерти возрастает в разы.
Именно поэтому пневмония смертельно опасна для стариков - у большинства из них очень больное сердце, специфика возраста, знаете ли.
Именно так умерла моя мать, и я знала, что когда она заболеет пневмонией, то пневмония ее убьет.
Вот например, научная статья, исследования провидились в Дании, среди заболевших пневмонией за 10 лет, с 1994 по 2003 год.
Среди госпитализированных (не просто заболевших, а именно госпитализированных) 33736 взрослых человек, в течение 30 смертность среди людей с сердечно-сосудистой недостаточностью сотавила больше 24% (то есть умирал каждый четвертый), а среди людей со здоровым сердцем смертность составила 14%.
("Population-based cohort study in Western Denmark between 1994 and 2003.
33,736 adults with a first-time hospitalization for pneumonia. Heart failure was identified and categorized based on data linked from population-based health care databases.
We compared 30-day mortality between patients with pre-existing heart failure and other pneumonia patients, while adjusting for age, gender, comorbidity, and medication use.
he 30-day mortality was 24.4% among heart-failure patients and 14.4% among other patients"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2517996/)
Мне "странно", почему не была объявлена пандемия пневмонии все эти 10 лет в Дании, ведь смертность от пневмонии среди взрослого госпитализированного населения составила 14%, а не 1%, как от коронавируса, и даже не 9% как от коронавируса в Италии!
И куда только смотрели власти.
Что же касается смертности от пневмонии мледенцев, то она столь хорошо описана и известна, что мне даже лень объяснять, ищите информацию сами, ее полно. Именно так, во младенчестве, от пневмонии, едва не умерла одна моя родственница, хотя никакого коронавируса 50 лет назад и в помине не было.
Наденьте шапочку из фольги, если вам лень мыть руки, и заварите двери вашей квартиры.
"Так надежней будет"(С)