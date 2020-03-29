EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  26172  125
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1437) лікування (311) COVID-19 (2329) коронавірус (1053)

 Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією. ФОТО

На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні Києва 38 хворих на коронавірус. Всі вони стабільні, крім одного.

Про це повідомляє головний лікар закладу Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Молодого чоловіка із важкою двобічною тотальною пневмонією вчора було підключено до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), що зрозумілою мовою можна назвати "штучні легені". Зараз ми боремося за життя цього пацієнта", - написала вона.

Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією 01

Дивіться також: Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко. ФОТО

"Завдання побороти коронавірус є нашим спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити", - додала Антоненко.

Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185154
 
   
 Топ коментарі
 
Я тобі навіть краще дам!
Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией - Цензор.НЕТ 4065
 показати весь коментар
 
где тут тролляки, которые рассказывали, что проблемы будут только у пенсионеров?
 показати весь коментар
 
Вы посмотрите плять какие убогие защитные костюмы у врачей! Да они же через неделю с коронавирусом слягут! Зато в мусоров, прокуроров, судей все казенное и с иголочки от кутюр!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Об этом лекарстве сейчас постоянно рассказывают на словацком ТВ и о методах лечения
Словаки тоже хотят войти в эту программу
 показати весь коментар
 
неприємність Ковід19, що він маніпулює імункою,й робить будь-кого беззахисним...
 показати весь коментар
 
Это и плюс хлорохин (от малярии ) в компоненте дают результат , не всем , но по крайней мере предотвращают оттек легких .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Сейчас Украина пожинает плоды антиукраинской, антинародной мединской реформы потрошиной гниды и его своры выродков - свинарчуков-супрун.
 показати весь коментар
 
 
А то раньше у нас было лучше. На нашу медицину всегда тратили копейки.
 показати весь коментар
 
 
від того,що в нас брали, тобто звично Грабували
 показати весь коментар
 
Не вали с дурной головы на здоровую , зе-емец сейчас маски раворовывает.
 показати весь коментар
 
 
а то что зелёные загнали дезинфекторы, ивл и т.д. - это пустячок, да?
 показати весь коментар
 
 
Олег Анатольевич, таблеточку примите...
 показати весь коментар
 
 
З дуба впав, Олег? Чи у погрібі останній рік сидів?
 показати весь коментар
 
Зараз мабуть 50,000 молодиків великими группами по кутам пьють горілку і лобзаються одним з одним, розповсюджуючи вірус.
 показати весь коментар
 
 
Молодость в данном случае не дает гарантий об отсутствии хронических заболеваний , по тому то что в кризисе именно молодой человек еще не о чем не говорит.
 показати весь коментар
 
 
Умник посмотри по Штатам, молодые здоровые, не курившие загибаются.
Вирус в Нью-Йорке
 показати весь коментар
 
Мы семьей переболели, все окей. А пневмонии бывают всегда и везде. Успокойтесь. Нужно посто следовать простейшим рекомендациям.
 показати весь коментар
 
Надо уходить в глубочайший запой и всё пройдёт.
 показати весь коментар
 
Без тестов конечно сложно, но можно, власть пошла по проторенному пути европейцев, который менее эффективен чем путь китайцев или например Израиля, нужно было не сопли жевать а ЧП вводить, два месяца полной остановки броуновского движения внутри страны и изоляция с перекрытием границ и блокпостов в каждом населенном пункте, запрет выхода с дома без разрешения, принудительная конфискация средств защиты и оборудования у фирм с последующим возмещением, перевод частной фармацевтики и медуслуг на режим военного положения, в общем все что предполагает такая ситуация ВЫПОЛНЯТЬ и вирус отступит, даже при дефиците тестов. Теперь эту хрень остановит невозможно. Я подозреваю, бизнес потеряет еще больше из-за своей жадности, в разы больше, ну и страна соответственно. Еще одна причина почему ЧП застопорили - не хватит ни ресурсов ни людей способных это организовать. Сейчас все через жопу делается, чиновники спят, по ходу у них одна задача организовать массовый падеж не спровоцировав паники, вся борьба с эпидемией проходит примерно под таким девизом - "Пенсионер! Если ты патриот своей родины, не сопротивляйся - сдохни!", горькая ирония конечно, но шо -то такое в этом есть, так все не спеша и без напряга НЕ делается, хотя уже ясно что смертность в нашей стране с чахоточным населением, будет гораздо выше чем в Европе, а возрастной порог смертей - ниже, оно и здоровых косит, а чернобыльских хроников пропитанных самогоном да с табачным выхлопом - на раз.
 показати весь коментар
 
 
ты не прав. Не людей не хватает, а люди во власти такие, что не могут ничего сделать - жопа вместо головы, а руки с жопы.
 показати весь коментар
 
Один ти "вумний" взяв та накивав ластами.
 показати весь коментар
 
а якщо б не накивав, то ти б став владі рубати жопи з плечей?
 показати весь коментар
 
Слушайте сюда.
От осложнений, полученной после "просто" пневмонии может умереть человек любого возраста, совершенно. И никакой коронавирус для этого не нужен.
В случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний вероятность смерти возрастает в разы.
Именно поэтому пневмония смертельно опасна для стариков - у большинства из них очень больное сердце, специфика возраста, знаете ли.
Именно так умерла моя мать, и я знала, что когда она заболеет пневмонией, то пневмония ее убьет.

Вот например, научная статья, исследования провидились в Дании, среди заболевших пневмонией за 10 лет, с 1994 по 2003 год.
Среди госпитализированных (не просто заболевших, а именно госпитализированных) 33736 взрослых человек, в течение 30 смертность среди людей с сердечно-сосудистой недостаточностью сотавила больше 24% (то есть умирал каждый четвертый), а среди людей со здоровым сердцем смертность составила 14%.
("Population-based cohort study in Western Denmark between 1994 and 2003.
33,736 adults with a first-time hospitalization for pneumonia. Heart failure was identified and categorized based on data linked from population-based health care databases.
We compared 30-day mortality between patients with pre-existing heart failure and other pneumonia patients, while adjusting for age, gender, comorbidity, and medication use.
he 30-day mortality was 24.4% among heart-failure patients and 14.4% among other patients"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2517996/)

Мне "странно", почему не была объявлена пандемия пневмонии все эти 10 лет в Дании, ведь смертность от пневмонии среди взрослого госпитализированного населения составила 14%, а не 1%, как от коронавируса, и даже не 9% как от коронавируса в Италии!
И куда только смотрели власти.

Что же касается смертности от пневмонии мледенцев, то она столь хорошо описана и известна, что мне даже лень объяснять, ищите информацию сами, ее полно. Именно так, во младенчестве, от пневмонии, едва не умерла одна моя родственница, хотя никакого коронавируса 50 лет назад и в помине не было.

Наденьте шапочку из фольги, если вам лень мыть руки, и заварите двери вашей квартиры.
"Так надежней будет"(С)
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору