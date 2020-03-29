 П'яний водій зніс пам'ятник на кладовищі в Полтаві. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Патрульно поліції Полтавської області у фейсбуці.

"Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і заїхав на територію кладовища. Водій зніс кілька металевих огорож, стіл і надгробний пам'ятник", - сказано в повідомленні.

Очевидці викликали на кладовище поліцію. Правоохоронці відразу побачили, що водій п'яний.

"41-річний місцевий житель погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера Drager у присутності двох свідків. Показники приладу перевищували вимірювальний діапазон. Це означало, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищує допустиму норму у понад 30 разів!" - повідомили в поліції.

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На водія склали адмінпротоколи за ст.124 (створення ДТП) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль відправили на штрафмайданчик.







