 П'яний водій зніс пам'ятник на кладовищі в Полтаві. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Патрульно поліції Полтавської області у фейсбуці.
"Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і заїхав на територію кладовища. Водій зніс кілька металевих огорож, стіл і надгробний пам'ятник", - сказано в повідомленні.
Очевидці викликали на кладовище поліцію. Правоохоронці відразу побачили, що водій п'яний.
"41-річний місцевий житель погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера Drager у присутності двох свідків. Показники приладу перевищували вимірювальний діапазон. Це означало, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищує допустиму норму у понад 30 разів!" - повідомили в поліції.
На водія склали адмінпротоколи за ст.124 (створення ДТП) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль відправили на штрафмайданчик.
Здоровья как у быка, а ума как у гусеницы
помнишь новость тут шо в Литве(а где же еще?) чудака поймали с 4.9пром.?
Ну мусора даже сами обосрались и пару раз тестеры проверили.
Для чего там эти столы, что бы есть и пить там, прямо на кладбище?
у драгера потолок 3мг/л тоесть у черта 6.7 или более промилле
"более 4 промилле Нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, вы в коме или уже мертвы." может он только из могилы вылез?
6 промилле?
.... они там точно превысили норму ржача. Они не понимают шо это 2 смертельных дозы? чел бы тупо блевал в больнице или во дворе, не не ездил бы.