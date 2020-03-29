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 П'яний водій зніс пам'ятник на кладовищі в Полтаві. ФОТО

Вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував норму в понад 30 разів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Патрульно поліції Полтавської області у фейсбуці.

"Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і заїхав на територію кладовища. Водій зніс кілька металевих огорож, стіл і надгробний пам'ятник", - сказано в повідомленні.

Очевидці викликали на кладовище поліцію. Правоохоронці відразу побачили, що водій п'яний.

"41-річний місцевий житель погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера Drager у присутності двох свідків. Показники приладу перевищували вимірювальний діапазон. Це означало, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищує допустиму норму у понад 30 разів!" - повідомили в поліції.

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На водія склали адмінпротоколи за ст.124 (створення ДТП) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль відправили на штрафмайданчик.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185144
 
 
 Топ коментарі
 
В 30 разів і він ще живий?
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Це тому, що на ЗУ більше греко-католиків, які не мають таких традицій.
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3 стрілочки вгору - в 30 раз перевищує. 1 стрілочка=10 разів? Це якась нова методика?
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Содержание алкоголя в крови мужчины превышало норму в более чем 30 раз.Источник: https://censor.net.ua/p3185144

Здоровья как у быка, а ума как у гусеницы
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Ні, наявності розуму якраз не помічено.
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ты еврей? от 30-ти раз превышения он бы окочурился.
помнишь новость тут шо в Литве(а где же еще?) чудака поймали с 4.9пром.?
Ну мусора даже сами обосрались и пару раз тестеры проверили.
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Хоррор-версія: а може, це якийсь undead виповз із могили, добряче хильнув у світі живих - і просто поспішав додому до домовини... ото й випадково зніс пам'ятника? Пьяный водитель снес памятник на кладбище в Полтаве - Цензор.НЕТ 5700
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Судя по фото, около могил стоят столики.
Для чего там эти столы, что бы есть и пить там, прямо на кладбище?
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На заході України такого немає, немає ніяких столів на цвинтарях.
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Це тому, що на ЗУ більше греко-католиків, які не мають таких традицій.
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Та в Україні у кожному селі свої звичаї... Столики маленькі, це нова мода - залишать "поминання" (цукерки, печиво, паску, чарку з горілкою - для чоловіка), не на розстеленому рушнику чи хустині на надгробку, а на столику. Поминальний обід організовується вдома, після повернення з кладовища... В центральній Україні - так. (Хоча, в деяких селах, буває, рідня може "пригубить" чарку біля могили... Однак, це - не скрізь...). На Поліссі, взагалі, на краю кладовища - "артільні" столи, де сідають усі і поминають усім селом... На Черкащині, Вінничині, Полтавщині, на поминальному обіді, п"ють не більше трьох чарок, а Чернігівщина, Сумщина, північ Київщини, Житомирщина - скільки влізе...
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А потім йдеш собі увечері біля кладовища, і вилазить рачки звідтам тєло з гигиканням - штани довго прати потрібно буде.(я за \\\\\\\Чернігівщина, Сумщина, північ Київщини, Житомирщина - скільки влізе...\\\\\)
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У кожного різні штани... Нерви і сфінктер заднього проходу та сечовипускного каналу - теж... А ще - мізки різні... На кладовище приходять вранці, за столи сідають після відправи. Піп її проводить десь близько 9-10-ї години. Близько 12-ї на кладовищі вже нема нікого, і столи прибрані. До 20-ї години, коли стемніє, той, хто заснув, тричі протверезіє і піде...
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А что раньше никогда подобного не встречали и это первый случай ?
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повсеместная руцке традиция, бухать до одури на кладбищах...
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местный житель перся именно туда где его заждались.
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Соотношение между мг/л и промилле = 0,45, то есть 1 промилле = 0,45 мг/л

у драгера потолок 3мг/л тоесть у черта 6.7 или более промилле
"более 4 промилле Нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, вы в коме или уже мертвы." может он только из могилы вылез?
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Я трохи вище теж озвучив подібну хоррор-версію Пьяный водитель снес памятник на кладбище в Полтаве - Цензор.НЕТ 3821
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а может просто что-то не то с анализом? рядом пальчики после дезинфекции спиртовым раствором, например.
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Нет,не сылез.Он как раз туда спешил.
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Интересный Драгер.Интересно как полиция вычисляет сколько промилей в организме если шкала алкотестера в процентах для этого им нужно как минимум еще весы и калькулятор.Тем более что на лицевой панели обязано быть клеймо поверки прибора не говоря что полицейский по требованию обязан предявить и сертификат соответствия и калибровки прибора.
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Вспоминаю подобный случай в Харькове года два назад, когда поп заехал на кладбище, сбив оградки и памятник. Кажется, тоже был пьян? Если трезвый - то еще хуже! Попадья ему точно яйца оторвет!
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Че вы пристали - мужик ищет место последней парковки в связи с вирусом, ну и выпил ради такого дела авансом
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Хорошо хоть живых не сбивал,мертвым уже не страшно.
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0.2×30=6. При 5промилле бухла в крови человеку хана.Этот дебил что-робот? Сказали "от фонаря" при зашкалившем драгере.
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Содержание алкоголя в крови мужчины превышало норму в более чем 30 раз. Источник: https://censor.net.ua/p3185144\\\\\\\\\\

6 промилле?
.... они там точно превысили норму ржача. Они не понимают шо это 2 смертельных дозы? чел бы тупо блевал в больнице или во дворе, не не ездил бы.
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И всё!? А ущерб кто будет возмещать и когда?
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Ну приїхав він правильно,але трішки не доїхав..... П'яний водій зніс пам'ятник на кладовищі в Полтаві - Цензор.НЕТ 4174
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