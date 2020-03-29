 Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко. ФОТО

Про це написав у фейсбуці радник заступника міського голови Києва Олег Попенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві проводять інспекції і каратимуть за порушення карантину!" - написав він.
Попенко нагадав, що поліція має право штрафувати за порушення санітарних заходів. Розмір штрафу - від 17 до 34 тис. грн. Крім того, штраф від 340 до 1 360 грн можна отримати за розпалене у лісі або в парку багаття.
"У нашому місті 74 людини мають підтвердження інфікування COVID-19. Але досі не всі усвідомлюють значення слова карантин і відповідальність. Карантин - це не канікули і не відпустка з шашликами", - написав Попенко.
Пошли с женой в магазин, сделали покупки. Придя домой сняли маски - оказалось жена не моя... Будьте бдительны!