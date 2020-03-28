 У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами. ФОТО

Про це повідомили в українському посольстві в Китаї, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.
Напередодні, завдяки тісній координації дій Посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.
У контесті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, Посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення.
Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.
Нагадаємо, 23 березня в "Борисполі" приземлився літак з Китаю з партією тестів для виявлення коронавирусної інфекції.
Но масок в аптеках как не было так и нет. Тестов как не хватало так и не хватает даже для проверки всех больных...
так, что сколько бы власть не пиарилась на этих самолётах из Китая, толку для людей никакого.
Как не было так и не будет всего необходимого.
Pan Doktor@pan_dok 23 ч
Китай заразил всю планету своим вирусом, и только после этого закрыл границы, чтобы уже иностранцы не заражали китайцев.
А кроме того, разослал всем неработающие тесты на коронавирус, что не просто бесполезно, а очень даже вредно.
Коммуняки - и в Китае коммуняки.
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
Олександріус Патос, ти ж, на відміну від половини НЕУКРАЇНОМОВНИХ присутніх тут, прекрасно розумієш значення слів.
Якщо ******* потрібна перемога, то звичайно, не над Китаєм. Хоча, над Китаєм також, але, потім.
З інтернету?
В інтернеті БУДЬ-ХТО і ЩО-НЕ-БУДЬ може написати ЩО-КОЛИ.
ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ !
НІ В ЧОМУ !
БО ЦЕ -УНІКАЛЬНИЙ ШАНС !
Ви що, жартуєте?
Скільки?
Розкажи.
Ти тут "свій"?
ЖАХ!
https://www.facebook.com/alexander.k0pylov/posts/10158263138442210
https://www.facebook.com/zabugina/posts/2901392869925967
https://www.facebook.com/zabugina/posts/2901519679913286
Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч
Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
https://www.youtube.com/watch?v=IHFnTVqlHzk
На видео про пророчество, первые 15 минут.
щось вони роблять чи нічого не роблять - але вони отримують заробітню платню з податків громадян України?
"Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры."
Нічого не змінилося.
Тільки в 1986 Китай був бідний, а зараз - багатий.
Україна , як була забита та нещасна, такою і є.
"600 тыс. купленных в Китае для Нидерландов FFP2 масок оказались бракованными и сейчас изымаются из больниц."
https://nos.nl/artikel/2328673-honderdduizenden-chinese-mondmaskers-*************-uit-***********-ziekenhuizen.html
І щось не бачу про ПЛР-тести і ШВЛ....
А скільки такий переліт коштує ?
17 хв ·
Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!
Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.
Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?
Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.
Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство
Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?
Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал.
Обычный шантаж. С предыдущими он прекрасно договаривался. Может и с этими договорится...
А самолёт точно новый или по ходу очередной
Которые мы никогда не увидим. По крайней мере, маски точно...
А ума перевезти ее самолетом ни у кого не хватило
Точно новый? А если прилетит старый БУ?