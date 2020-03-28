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 У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами. ФОТО

У Китаї закінчують завантаження літака з черговою партією протиепідемічних засобів, які відправляться в Україну.

Про це повідомили в українському посольстві в Китаї, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.

Напередодні, завдяки тісній координації дій Посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

У контесті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, Посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення.

Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.

Нагадаємо, 23 березня в "Борисполі" приземлився літак з Китаю з партією тестів для виявлення коронавирусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус

У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами 01У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами 02
У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами 03
У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185135
 
   
 Топ коментарі
 
Это уже второй самолёт из Китая за последние дни.
Но масок в аптеках как не было так и нет. Тестов как не хватало так и не хватает даже для проверки всех больных...
так, что сколько бы власть не пиарилась на этих самолётах из Китая, толку для людей никакого.
Как не было так и не будет всего необходимого.
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Pan Doktor@pan_dok 23 ч

Китай заразил всю планету своим вирусом, и только после этого закрыл границы, чтобы уже иностранцы не заражали китайцев.
А кроме того, разослал всем неработающие тесты на коронавирус, что не просто бесполезно, а очень даже вредно.
Коммуняки - и в Китае коммуняки.
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Юрий Бутусов
17 хв ·

Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!
Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.

Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?
Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.
Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство
Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?
Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал.
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Это уже второй самолёт из Китая за последние дни.
Но масок в аптеках как не было так и нет. Тестов как не хватало так и не хватает даже для проверки всех больных...
так, что сколько бы власть не пиарилась на этих самолётах из Китая, толку для людей никакого.
Как не было так и не будет всего необходимого.
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Я вот только не могу понять куда делись наши изготавливающие маски предприятия , и их продукция ?
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Вывезли маски . А предприятия , что тоже вывезли , или просто заморозили ?
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предприятия не производят фильтра ... и никто фильтров нам не продаст ..всем самим надо ... а резерв тупо продали
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А я не можу зрозуміти, чому вантаж доставляється пасажирським, а не транспортним літаком. На думку приходить лише, що у транспортные цей вантаж мав би вигляд маленького пива у великому бокалі.
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Pan Doktor@pan_dok 23 ч

Китай заразил всю планету своим вирусом, и только после этого закрыл границы, чтобы уже иностранцы не заражали китайцев.
А кроме того, разослал всем неработающие тесты на коронавирус, что не просто бесполезно, а очень даже вредно.
Коммуняки - и в Китае коммуняки.
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По факту коммунизма таким какой он должен быть не было ни в одной стране. Во всех странах где типа был коммунизм по факту был тоталитарный социализм. В Гитлеровской Германии тоже самое было. А в Китае сейчас гибрид тоталитарного социализма с капитализмом.
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комунизм это утопия ... почему человек который 30 лет учился чему и добивался должен на себе тащить какихто подзаборных бухариков и быть с ними на равне
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Я не давал оценок коммунизму. Да, возможно это утопия, а возможно человечество к такому устройству ещё не созрело. Такое устройство подразумевает сознательность каждого гражданина. А если кого-то нужно заставлять что-то делать из-под палки то это снова будет тоталитаризм.
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если люди будут разными .. варитивными.. то 100 процентной сознательности никогда не будет .. а если будут все как один, то это тоже утопия (но уже другая) .. как не крути это треш и утопия .. которая будет приводить только к ненависти и насилию
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Из Киктая из Китая Зебілу Зебілу маски маски привезут привезут
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А там инвентаризация какая-то проводиться? То что-то не всё доезжает.
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).

2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
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))) тільки дивно чому Америка вийшла різко на перші місця по зараженню. Видно, як Трамп хвилюється за американців)
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Для мене було б дивно, якби Америка була на ДРУГОМУ місці.
Олександріус Патос, ти ж, на відміну від половини НЕУКРАЇНОМОВНИХ присутніх тут, прекрасно розумієш значення слів.

Якщо ******* потрібна перемога, то звичайно, не над Китаєм. Хоча, над Китаєм також, але, потім.
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Я розумію. Але як ви знаєте найбільше бактеріологічних лабораторій в світі це саме американські лабораторії. Плюс в ухані є серйозна китайська лабораторія, яка якраз працювала над вірусом корона
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А звідки ви про це знаєте?
З інтернету?
В інтернеті БУДЬ-ХТО і ЩО-НЕ-БУДЬ може написати ЩО-КОЛИ.
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Я розумію, що ви в усьому звинувачуєте тільки Росію але тоді скажіть чому в Україні не боритеся проти Росії? Росія вже в Україні! Подивіться 90% коментарів пишеться саме російською мовою чим це пояснити? І російська версія цензора основна для більшості нібито українців. Поясніть як довго проіснує такий народ, що не поважає рідну мову? І що це взагалі за народ?
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Якщо би я був президентом у цей "складний" час, я би навпаки, відкрив ВСІ кордони, і надав доступ всім охочим компаніям світу розмістити бізнеси в Україні.
ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ !
НІ В ЧОМУ !
БО ЦЕ -УНІКАЛЬНИЙ ШАНС !
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Це неможливо. В Україні бізнес мають право вести тільки місцеві феодали-олігархи. Навіть президент поділив Україну на феодальні князівства. І це відкрито говорить коли просить про допомогу олігархів у боротьбі проти корони. То що це за президент. Який на весь світ відкрито визнає Україну якоюсь феодальною державою.
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Так само неможливий був Майдан.
Ви що, жартуєте?
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Ну то майдан же фінансувався. Це ж було. Не треба виключати той факт, що багато було проплачених людей. За ідею ніхто не поїде на майдан. Цей народ просто так нічого не робить
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Слухай. Автобусами звозили що думаєш люди самі платили за автобуси? Я там не був. Але бачу що цей народ виходить тільки за гроші! Тим більше так масово!
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Чому такі *********, як ти з'являються на цензорі посеред ночі, і їх ніхто не банить?
Ти тут "свій"?
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Иди со своим необразованным и тупым Трампом в жопу дебил. Не разбираешься ***** закрой мразь.
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Вперше у своєму житті перетинаюся з жінкою-бомжем.
ЖАХ!
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Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч

Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде

Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...

Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
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Пророчество о Коронавирусе. В 2008 году в США женщина - медиум издала книгу, в которой описала ,что в 2020 г возникнет неизвестное заболевание, поражающее дыхательные пути, и множество людей умрут от этой болезни. .Эпидемия возникнет как бы из ниоткуда, выкосит множество людей. Лекарства и вакцины к нему так и не подберут . Эпидемия исчезнет так же внезапно, как и началась. Повторится в 2030 году, и потом исчезнет насовсем. Автор книги умерла в 2013 году. Детали уточнить не у кого.
https://www.youtube.com/watch?v=IHFnTVqlHzk
На видео про пророчество, первые 15 минут.
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А чому не відмічається, що працівники посольства і Генерального Консультва незалежно від того

щось вони роблять чи нічого не роблять - але вони отримують заробітню платню з податків громадян України?

"Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры."
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Наверное, эти китайские самолеты должны быть, как бусики для папуасов. Задолбали.
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Що було під час Чорнобильської катастрофи 1986 року - те саме і зараз.
Нічого не змінилося.

Тільки в 1986 Китай був бідний, а зараз - багатий.
Україна , як була забита та нещасна, такою і є.
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"Гуманітарний"-це за безплатно ?
"600 тыс. купленных в Китае для Нидерландов FFP2 масок оказались бракованными и сейчас изымаются из больниц."

https://nos.nl/artikel/2328673-honderdduizenden-chinese-mondmaskers-*************-uit-***********-ziekenhuizen.html

І щось не бачу про ПЛР-тести і ШВЛ....
А скільки такий переліт коштує ?
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А ты думал чего китайцев так много? У них маски такого же качества, как и презервативы.
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Я думаю наші можновладці ще й наживаються на закупках китайських масок! Це 100 відсотків!
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Боже... Вантажать пасажирський літак на місця пасажирів... **********, ДЕРЖАВО...
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і що? у великих міжнародних траспортних компаній, які мають свої літаки - це переобладнані під вантажні списані пасажирські.
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Де Ви там бачите "переобладнання", шановний? У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами - Цензор.НЕТ 8627
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Де Ви там бачите якусь "проблему", шановний?
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Ви не бачите, що вантаж розташовують на місцях пасажирів?
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Я не бачу причин для такої бурхливої реакції У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами - Цензор.НЕТ 7350
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на місцях пасажирів - це не на руках пасажирів.
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Юрий Бутусов
17 хв ·

Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!
Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.

Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?
Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.
Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство
Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?
Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал.
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Все еще банальней. Он хочет, чтоб электроэнергию у его ТЭС покупали дорого. Хочет пользоваться своим монопольным положением.

Обычный шантаж. С предыдущими он прекрасно договаривался. Может и с этими договорится...
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Не продавали б свого - не просили чужого а то нато тобі , боже, що мені не гоже
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Тема : "В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами."

А самолёт точно новый или по ходу очередной У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами - Цензор.НЕТ 1508
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Не берите из Китая ничего. Если не хотите у себя получить вторую Ухань.
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мы ее уже получили, даже не ничего не взяв оттуда!!
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У вас военными грузовиками вывозят тысячи трупов разве ?
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это вопрос времени, имея тысячи зараженных и бедность.
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А чому не налагодити виробництво в своїй країні ? І не залежати від інших країн , в тому числі і Китаю. Пільги при оподаткуванні виробників засобів захисту, антисептиків , державні кредити на закупку необхідних матеріалів , пільги при ввезені тканин для одноразових костюмів ,масок , а далі наші люди допоможуть . А нашу владу цікавить тільки дупа Коломойського і закон про землю .
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Нашу владу цікавть тільки одне. Купив подешевше - продав подорожче і маєш навар.
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Добре, що літак новий. Головне, щоб маски та костюми теж були нові, а не бу. Ці китайці ще ті аферисти.
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В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами

Которые мы никогда не увидим. По крайней мере, маски точно...
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Франция закупила у Китая 1 млрд масок... За один рейс перевозит по 20 млн штук!
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Вот новый самолет. И мотор ревёт, Что он нам несёт. Пропасть или взлёт.
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обратно выкупили? пришлось видно переплатить большие деньги, но никто из особ приближённых к закупкам-продажам об этом не жалеет.
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что за странная идея везти груз в салоне пассажирского борта? неужели грузовые самолеты кончились? что будет с этими коробками и этим салоном в случае сильной турбулентности?
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Украинские грузовые самолёты пока возят европейцам помощь
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неужели Украина не может пошить маски за 1 грн??? столько текст. заводов и фабрик!! позорище!!
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Раша не пропускает марлю узбекскую на границе
А ума перевезти ее самолетом ни у кого не хватило
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Твою ж мать....! И тут Рашка виноватая... От жеж гады...
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28.03.20 23:25 В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами.

Точно новый? А если прилетит старый БУ?
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Ты ж слышал мнение наших уважаемых специалистов...? - маски на улице не нужны... А так как всем предписано сидеть по домам, то, выходит, закупать маски - лишняя трата денех...
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