 ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, розміщеною у фейсбуці, 27 березня 2020 року співробітники патрульної поліції на ділянці автомобільної дороги Київ-Чернігів завдали адвокату і його батькові тілесних ушкоджень і безпідставно застосували до них спеціальні засоби - наручники.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.







