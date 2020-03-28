 ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, розміщеною у фейсбуці, 27 березня 2020 року співробітники патрульної поліції на ділянці автомобільної дороги Київ-Чернігів завдали адвокату і його батькові тілесних ушкоджень і безпідставно застосували до них спеціальні засоби - наручники.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.
У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.
А кто то мне в уши дул - они поменялись
- Отнюдь, отвєтілі папа с адвокатом .»
так что может как вы и сказал - чудаки захотели .... "славы". хотя не могли не знать. так шо походу мусора реально неправы.
ну не будет никто под запись се статью "подписывать" то?
А шо там с пострадавшей - сотрудницей областного упрвления полиции, нападение на которую расследует областное упрвление полиции???!!!!
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg
На первом фото видим избитого нападавшего и абсолютно невредимую пострадавшую, а на втором - лицо ее уже в крови.
Шо, не повезло мужику быть юристом?
Только преследование уже закончилось и беха стояла.
Яке прикре самогубство!
своими действиями он присек бухового водилу от дальнейших правонарушений
каждый день бухие сбивают людей просто так , таких водителей и надо отстреливать ,
( жаль законы не позволяют ) как бешенных собак , или автоматом давать от 10ки с конфискацией транспорта
Попробуйте немецкому полицейскому крикнуть «гитлер капут» или просто подшутить над внешностью полицейской или банально не выполнить их требования «оставаться на месте/ показать ладони рук и не подходить» ))). Да вот так просто , по какой-то там своей понятной только им теме, идя на встречу попросят остановится и показать руки - начни спорить, конца спора не увидишь. Потом конечно они все расскажут почему и для чего. Но это будет только «потом»
https://www.youtube.com/watch?v=h_zQhcaknac
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І вася-каменшик теж буває злодієм чи домашнім тираном.
Не видел я, чтобы адвокатам и их родителям охота была побороться в той же германиии или штатах. Среди борзых, как оказывается, там верят в своё бессмертие далеко не все )))
У нас бы тоже лучше стрелять разрешили. А избивать это уже от нездоровой психики и таким не место в полиции однозначно.
хотя вроде оправдали, он их мог бы избить(кулаками)
сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства - наручники.
Источник: https://censor.net.ua/p3185082
Судячи з фото тусні, був спротив співробітникам - застосування кайданок обгрунтоване і адекватне.
Адвокат, що зняв фото тусні, чомусь не сфоткав у медзакладі отримані забої? Ну, ХЗ.
Мол полицейских не хватает, средств не хватает, и общество неправильное ему досталось для пастбища. А вот как надо жить вам, украинцы...
Деснянский район г Киева. Полиция района на Драйзера.
Если вас ограбили - обращайтесь в суд. Всем спасибо. Все свободны.