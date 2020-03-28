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Все про:побиття (514) патрульна поліція (986) ДБР (965)

 ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, почали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, розміщеною у фейсбуці, 27 березня 2020 року співробітники патрульної поліції на ділянці автомобільної дороги Київ-Чернігів завдали адвокату і його батькові тілесних ушкоджень і безпідставно застосували до них спеціальні засоби - наручники.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 01
ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 02
ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 03
ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185082
 
 
 Топ коментарі
 
А подробнее нельзя писать? Просто так применили спецсредства, вот им лелать больше нечего? Адвокат белый и пушистый? Молча предъявил документы? Не орал? Не матерился? Правил не нарушал? Скорость не превышал? Корочку в лицо не тыкал? Не угрожал всех уволить? Не посылал полицию в эротическое путешествие?
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уверен, адвокат с сынком начали мурчать, тыкать и рассказывать что им в ноги должны кланятся.
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это просто мусора.
А кто то мне в уши дул - они поменялись
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так рюкзачный мусора очьень важно и дули. или ктото из шыкаладного цеха. те тоже любят говноедством заниматься.
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Они уже столько раз поменялись , что все уже забыли какими их хотели видеть .
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никто не менял мусоров. они все со времен пенькобежного легитимца "работают".
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Не - точно зелибобы-говноеды. Загрязняли окружающую среду. Пришлось унимать )))
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А подробнее нельзя писать? Просто так применили спецсредства, вот им лелать больше нечего? Адвокат белый и пушистый? Молча предъявил документы? Не орал? Не матерился? Правил не нарушал? Скорость не превышал? Корочку в лицо не тыкал? Не угрожал всех уволить? Не посылал полицию в эротическое путешествие?
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« -Ізвольтє, прєдьявіть Ваші докумєнти.
- Отнюдь, отвєтілі папа с адвокатом .»

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А что, у аваковцев есть чем скорость измерять?
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мммм, тоже подумал, но там бодикамы же есть?
так что может как вы и сказал - чудаки захотели .... "славы". хотя не могли не знать. так шо походу мусора реально неправы.
ну не будет никто под запись се статью "подписывать" то?
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Мне интересно, а чего это адвоката и сына возле "фуры" "крутят"? Они что, на грузовике ехали? Мне кажется, они к этой фуре имели непосредственное отношение... Адвокат, видно, "юридическое сопровождение" осуществлял, и у полицаев не к нему претензии были, а к фуре... (Есть у адвокатов некоторых подобный вид "деятельности" - везут на фуре что-то "левое", а адвокат сопровождает. При возникновении "тёрок" подобного рода адвокат тут как тут - встревает и "разруливает ситуацию". В этот раз, видно, что-то "не сложилось"...).
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На этом участке ментам маслом намазано?

А шо там с пострадавшей - сотрудницей областного упрвления полиции, нападение на которую расследует областное упрвление полиции???!!!!

https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg
На первом фото видим избитого нападавшего и абсолютно невредимую пострадавшую, а на втором - лицо ее уже в крови.
Шо, не повезло мужику быть юристом?
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уверен, адвокат с сынком начали мурчать, тыкать и рассказывать что им в ноги должны кланятся.
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Конечно, как тот пассажир, которому зарядили в голову из пистолета.
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Другое дело, когда на евробляхе разрывают на куски ежедневно мать с маленьким ребёнком. Бляху в кусты, ключи - в ставок, а сам на форумах писать шо «менты - питары» (не ты конкретно]
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Если у тебе короткая память - мент тупо подошёл к пассажирскому сидению и застр
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Подробиці можна,а о такої байки я ще не чув.
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Пысы.
Только преследование уже закончилось и беха стояла.
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Ти про цей випадок? Брехня. Застрілив під час переслідування, зброю використовував правомірно, судити мають відмороженого дружбана-водія , а не поліцейського який зупиняв злочинця,
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Юра , патрульный Олийнык в конкретном случае сделал правильно ( как я вижу ) , промахнулся только ( да это плохо ,ему бы на курсы ) , стекла то тонированные были ,
своими действиями он присек бухового водилу от дальнейших правонарушений
каждый день бухие сбивают людей просто так , таких водителей и надо отстреливать ,
( жаль законы не позволяют ) как бешенных собак , или автоматом давать от 10ки с конфискацией транспорта
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А у мусорков что нервы оказались слабенькие? Как же они тогда медкомиссию прошли?
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та я по чем знаю, у врачей спроси, которые в соседней теме ноют, когда их подельники вымагают деньги для "лечения" родственников.
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Это называется профдеформация и неопределенность правового статуса служащего в таких ситуациях.
Попробуйте немецкому полицейскому крикнуть «гитлер капут» или просто подшутить над внешностью полицейской или банально не выполнить их требования «оставаться на месте/ показать ладони рук и не подходить» ))). Да вот так просто , по какой-то там своей понятной только им теме, идя на встречу попросят остановится и показать руки - начни спорить, конца спора не увидишь. Потом конечно они все расскажут почему и для чего. Но это будет только «потом»
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Будет больше информации,можно и порассуждать,а так,зная наглость *АДВОКАТОВ* не удивительно,что к ним применили средства для УСМИРЕНИЯ.
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Так сейчас всех юристов вынудили стать адвокатами. Их сотни тысяч. Вы знаете про наглость их всех?
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Та же самая мразота что на майдане людей избивала только теперь в новой форме.
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Если бы пострадавшим был не адвокат, не "служитель Фемиды", а дядя Вася- каменщик, арматурщик, стропольщик...я бы была на его стороне, но зная прыть, наглость, хамство, уверенность в безнаказанности этого сословия, могу себе представить как и что происходило, и почему, в итоге, были применены спецсредства.
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А я знаю ментів і адвокатів. Що з того? Треба по факту розбиратися.
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У мене їх нема. Я написав, що по-факту, тобто треба мати факти перед тим, як говорити.
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А хто ти взагалі така щоб давати оцінку всім без виключення адвокатам? Сама свята і непорочно зачата? Мудра людина, коли не знає фактажу висновки передчасні не робить. Зелена шобла визначає на брифінгах хто вбив а хто не вбив, без вагомих доказів людей по в'язницях тримають і такий самий електорат у шмарклі - нічого не знаю, але адвокат поганий і правильно поліцейські вчинили.
І вася-каменшик теж буває злодієм чи домашнім тираном.
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У всіх випадках не треба бити, але дійсно мало інформації.
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По фото виглядає,що то вони на ментів напали.
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Обычно «превышение» следует в ответ на провокацию потому, как не размазанная по нескольким нпа профессиональная защита госслужащего, а реальная и четко однозначно регламентированная - отсутствует...
Не видел я, чтобы адвокатам и их родителям охота была побороться в той же германиии или штатах. Среди борзых, как оказывается, там верят в своё бессмертие далеко не все )))
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Одно дело скрутить и надеть наруники. А другое дело добивать лежачего.
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Так там не скручивают, там стреляют. Наручники надевают если нет сопротивления, но при малейшей движухе огонь на поражение.
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Стріляють, якщо є загроза життю поліцейського. Якщо поліцейським застосовується зброя без загрози, то буде службове розслідування.
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это намерное нужно было рассказать тому мальчику ( в трусиках) которого расстреляли два пьяных мусорилы.
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Взагалі ніяких аналогій нема в цих 2х випадках.
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Да, если нападение на полицейского, не подчиние, резкое движение....
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На убитых (которые до момента установления этого факта вызываной после эмередженси) считаются все же ранеными тоже обязательно надевают наручники (в штатах)
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По стрельбе есть чёткие протоколы. Стрельбу нужно будет обосновать что она была необходима, и что была реальная угроза. Если человек потянулся почесать яйцо и полицейский в него выстрелил то полицейский сядет. Поэтому не всё так просто и однозначно.
У нас бы тоже лучше стрелять разрешили. А избивать это уже от нездоровой психики и таким не место в полиции однозначно.
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мммм, видел ролик - в нигера засадили полный ствол - за 1.5 секунды, потом на умирающего надели кайданки и нелепо ждали докторов.
хотя вроде оправдали, он их мог бы избить(кулаками)
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Дуже "інформативно"... хто, кого, за що і як - а ні пари з вуст.
сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства - наручники.
Источник: https://censor.net.ua/p3185082
Судячи з фото тусні, був спротив співробітникам - застосування кайданок обгрунтоване і адекватне.
Адвокат, що зняв фото тусні, чомусь не сфоткав у медзакладі отримані забої? Ну, ХЗ.
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Наверно биковали,то на них і кайданкі наділи. Але ми "гуманні"--винуваті поліцейські. при такому підході--ніхто не піде працювати в поліцію ,а якщо і піде--то просто буде спостерігати і нічого не робити. І що буде --суцільний дебілізм і бандитизм. Ті що постійно нападають на поліцейських --самі потенціальні або жертви бандитів,або самі бандити.
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Це була прелюдія, дальше підуть прокурори, судді, депутати, міністри. Бити будуть не лише співробітники, в дію вступить електорат.
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Щось вкид подібної інформації, у такій формі подачі матеріалу, дуже схожий на зондування настроїв у суспільстві - готовності до рішучої протидії у випадку застосування поліцейських сил для розгону.
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Вангую. В течении одного двух дней, здесь на Цензоре будет пастись Аваков со своей табуреткой и кучей типа мудрых изречений, по его мнению.
Мол полицейских не хватает, средств не хватает, и общество неправильное ему досталось для пастбища. А вот как надо жить вам, украинцы...
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Попробуйте написать сейчас заявление в полицию. Все ушли на карантин. Все приемы отменены. Канцелярия не работает. Марок для отправки писем нет, поэтому ответы не ждите.
Деснянский район г Киева. Полиция района на Драйзера.
Если вас ограбили - обращайтесь в суд. Всем спасибо. Все свободны.
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та нє...ці викрутяться...а от скільки світить адвокату и його батькові...
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