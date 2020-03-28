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 Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів. ФОТО СУПУТНИКА

Європейське космічне агентство (ЄКА) показало, як очистилося повітря над деякими європейськими країнами після запровадження карантину.

Зображення з супутника ЄКА розмістило у себе на сайті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Нові дані, засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, зокрема Парижі, Мадриді та Римі", - йдеться в повідомленні.

Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів 01

Читайте також: Рівень забруднення повітря знижується на тлі пандемії коронавірусу, - BBC. ІНФОГРАФІКА

Дослідники порівнювали показники забруднення повітря в березні 2019 року, та 14-25 березня 2020 року, коли країни ЄС почали масово запроваджувати карантинні обмеження.

Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів 02

Раніше повідомлялося, що у Парижі та Паризькому регіоні проба якості повітря під час запровадження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу показала найкращий результат за останні 40 років.

Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу і зниженням економічної активності, яку вона спричинила, аналітики заявили, що Німеччина досягне своїх цілей щодо захисту клімату у 2020 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185056
 
   
 Топ коментарі
 
А если кацапию уничтожить, то тогда вообще будет дышаться полной грудью
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Ну хоть что-то хорошее от вируса. Хотя и грустно одновременно.
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І дахати стає легче! Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 6310 А коли людства не стане, то дихати взагалі комфортно буде.
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А если кацапию уничтожить, то тогда вообще будет дышаться полной грудью
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сірководню на планеті одразу поменшає.
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Опять эти русскоговорящие желтые жилеты?
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В Венецію дельфіни повернулись. Через 60 роківю Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 151
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так, люди вірус. навіть один для одного.
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Цікаво, а по Україні такі дані є? Дуже цікаво, особливо промислові регіони...
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https://youtu.be/ARpxtAKsORw
Україні до дуже ЄС далеко. Ломбардія найбрудніша в ЄС, можливо німці праві, в тому й причина такої летальності там.
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Дякую. Це на зараз? Цікаво, яка ситуація була рік тому... Я просто не знаю де шукати...
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природа довго попереджала людство - і природа видала такий собі СНІД, а тепер і коронавірус, що і спинить безумних туристів, в тисячах авіарейсах по світу.
Цей вірус, мабуть, останнє попередження для людства.
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ну ок, зупиняться(жахнуть) АЕСи, нефтохімія і т.д., природі легше стане?
це типу вирубати тіпа з боєготовною гранатою за те що курить, а потім ловити осколки. "мудро" шо аж скрепно)
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в світі тисячі непотрібних авіарейсів, які розігрівають атмосферу
німецьких пенсів катають на літаку над Північним полюсом щоби вони полюбовалися красивими видами безкрайніх льодових полів...
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ця надзвичайно тепла зима була попередженням
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тому тепло весни і літа може зробити ще гірше.
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Один Кракатау видав стільки газів шо нім. пенсів мона тисячоліттями катати хоча б навіть - один пенс-пасажир на Боїнгу 787.
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И над Раисей климат тоже радует..... Украина это недоразумение породила, она его и убьет!
Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 3853
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кацапам только на пользу, зубы на полку вяличие в жопу.
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с экономикой нет, но 600 на 30 разделить могу! ))
а на самом деле все произойдет так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете.... )
https://www.youtube.com/watch?v=H67ggV_2S6Y
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Я Вам правильно сказал: с экономикой Вы не дружите. ВЫ привели инфу "Обвальное падение рубля ... и укрепление доллара - нанесли опустошающий удар по золото-валютным резервам России". То есть просела стоимость золота, которого в РФ на 120 млрд. долларов. А с 20 по 27 марта доллар просел, цена золота выросла, золотовалютные резервы вернулись взад. РФ потратила на поддержание курса всего несколько сот миллионов долларов из более чем 500 млрд., в отличие от НБУ, который угрохал 2 млрд. за пару недель. Ей богу Вы мне настроение испортили.
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Вы видео посмотрели? эвакуация уже началась! о каких резервах и экономике вы говорите? все будет в точности, как было с совком!
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Я глупости в Ютубе не смотрю, предпочитаю музыкальные клипы. А инфу по финансам надо смотреть на финансовых сайтах: https://finance.ua. И ещё, я не люблю себя обманывать. В РФ экономика и финансы гораздо стабильнее чем в Украине. Хотя, впрочем финансы РФ меня интересуют меньше всего.
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ну, для кого-то глупости, а для кого-то факты.....
а за Украину я не говорю.....
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Вот и плохо, что не говорите за Украину. Я очень переживаю за родственников, соседей и вообще, хотелось бы быстрее проснутся в 2021 году. Насчёт фактов я сказал, Ютуб не то место. На Ютубе даётся инфа одномоментно, типа фотографии. Нет развития в динамике. В финансах иногда провал в одном месяце оборачивается успехом на долгие годы.
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Это недоразумение породила Золотая Орда, а не Украина
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ничего подобного.... породила как раз Киевская Русь, объединив дальние народы.... а Золотая Орда привила им "ген величия", когда е*ла московитскую шлюху.... но та, уже тогда, была вусмерть пьяная и ген мутировал в х*й пойми что...... вот это, собственно, мы сейчас и наблюдаем....
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Благодаря короновирусу общая смертность в Европе значительно уменьшится, так как улучшается экологическая обстановка.
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Статистически население немного помолодеет. Особенно в Италии. А экологию, после окончания пандемии, люди очень быстро приведут в "норму".)
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омолодится, украинца негде будет зарабатьівать - задниц для подтирания не будет.
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Человечество само вирусная инфекция. А пандемии это работа иммунной системы планеты.((
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Ничего удивительного. Меньше народа - больше кислорода.
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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спасибо за пример качественной манипуляции
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меньше носов дішать стало, вот и очищается
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А если всех европейцев уничтожить, то воздух будет чистый, как слеза младенца.
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а чо шо европейцев? у них хоть очистительньіе сооружения есть, они мусор уилизируют, в сравнении в постсовками.
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А какое мне дело до "постсовка", то есть РФ и ли Таджикистана?
Ровно такое же, ка до ЦАР.

P.S. В северной Италии и пенсов успешно утилизируют, у Вас как - готовы взять пример? Вам сколько лет? Живете в гос жилье, получаете пенсию, соц выплаты? Тогда Вы - в первых рядах на утилизацию.
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ну тьі ж тоже из цивилизации вроде. значит тоже утилизируемьій.
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всех гебнявьіх русских в Европе не плохо бьі утилизировать. а то єти совки и сам тупой и вокруг себя все отупляют.
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...аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.

нужно периодически всем уходить на карантин. а тяжелую промышленность с автолюбителями отправить подальше в космос.
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_Чтоб не лицемерить издуй в лес без ничего и в чём мать родила. А медицина и все блага цивилизации созданы этими самыми ненавидимыми тобой людишками. Сливайся с природой. Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів - Цензор.НЕТ 9977 И волки сыты.
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Надо просто перестать строить заводы, существующие разобрать, плотины демонтировать, весь научно-технический "прогресс" остановить и запретить, в Днепр запустить осетровых, каждому посадить 200 деревьев.Царьков и их опричнину, желающих воевать - травить коронавирусом.
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Планета очищается от двуногой заразы.
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правильно!
уходите в пещеры! выкиньте свои айфоны
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_Не очеловечивай природу - это просто инфантильно. Ну ещё у примитивных, первобытных культур практикуется. Духи леса, тотемы и прочая чепухня.
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ну толко, что тьі отгоняешь от себя мьісль одушевления природьі. она нас породила, она нас может и не уничтожит, то поуменьшит уж точно. сильно люди оборзели.
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природу нельзя очеловечить - человек часть природы, находится в ней нераздельно
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_Человек вышел за рамки животных, приспосабливающихся к природе. Человек природу и мир изменяет для своих нужд. Неужели правда нужно объяснять очевидное?
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«Газпром» продал сам себе газ на $1 миллиард

Это произошло из-за обвала спроса на российский газ в Европе.

Сокращение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей - привели «Газпром» к продаже газа самому себе.
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ой, читая, думалось, что в конце будет "рашка нагазовила вирус"
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ясно. человечество - это вирус.
а вирус - лекарство.
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..походу, коронавирус - лекарство для Земли
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Это плохо.Резкий переход от грязного воздуха на чистый,без баракамеры,может и лёгкие разорвать Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів - Цензор.НЕТ 4869
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