 Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів. ФОТО СУПУТНИКА

Зображення з супутника ЄКА розмістило у себе на сайті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Нові дані, засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, зокрема Парижі, Мадриді та Римі", - йдеться в повідомленні.
Дослідники порівнювали показники забруднення повітря в березні 2019 року, та 14-25 березня 2020 року, коли країни ЄС почали масово запроваджувати карантинні обмеження.
Раніше повідомлялося, що у Парижі та Паризькому регіоні проба якості повітря під час запровадження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу показала найкращий результат за останні 40 років.
Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу і зниженням економічної активності, яку вона спричинила, аналітики заявили, що Німеччина досягне своїх цілей щодо захисту клімату у 2020 році.
Україні до дуже ЄС далеко. Ломбардія найбрудніша в ЄС, можливо німці праві, в тому й причина такої летальності там.
Цей вірус, мабуть, останнє попередження для людства.
це типу вирубати тіпа з боєготовною гранатою за те що курить, а потім ловити осколки. "мудро" шо аж скрепно)
німецьких пенсів катають на літаку над Північним полюсом щоби вони полюбовалися красивими видами безкрайніх льодових полів...
а на самом деле все произойдет так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете.... )
https://www.youtube.com/watch?v=H67ggV_2S6Y
а за Украину я не говорю.....
Hellis
@13Hellis_13
а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
Ровно такое же, ка до ЦАР.
P.S. В северной Италии и пенсов успешно утилизируют, у Вас как - готовы взять пример? Вам сколько лет? Живете в гос жилье, получаете пенсию, соц выплаты? Тогда Вы - в первых рядах на утилизацию.
нужно периодически всем уходить на карантин. а тяжелую промышленность с автолюбителями отправить подальше в космос.
уходите в пещеры! выкиньте свои айфоны
Это произошло из-за обвала спроса на российский газ в Европе.
Сокращение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей - привели «Газпром» к продаже газа самому себе.
а вирус - лекарство.