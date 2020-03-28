 COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зокрема, фахівці Служби порятунку обробили спецрозчином вулицю Проскурівську, яка є пішохідною і завжди велелюдною.

Обробка здійснювалася за допомогою пожежних стволів Protek, які під час руху пожежних автомобілів розпилювали спеціальну суміш на покриття вулиць.

Для виконання завдань за призначенням бійці ДСНС перебували в повній екіпіровці: спеціальні костюми, маски, окуляри для захисту очей, а також одноразових захисних рукавицях.

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На сторінці МВС у фейсбуці повідомляється, що подібні заходи проводяться на території всієї України.





Зокрема, в Дрогобичі за допомогою пожежно-рятувальної техніки працівники ДСНС обробили спеціальним розчином основні вулиці районного центру.

Того ж дня в м. Борислав рятувальники обробили території продовольчих магазинів, а також Бориславський міський суд та акціонерне товариство "Ощадбанк".

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