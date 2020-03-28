 COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зокрема, фахівці Служби порятунку обробили спецрозчином вулицю Проскурівську, яка є пішохідною і завжди велелюдною.
Обробка здійснювалася за допомогою пожежних стволів Protek, які під час руху пожежних автомобілів розпилювали спеціальну суміш на покриття вулиць.
Для виконання завдань за призначенням бійці ДСНС перебували в повній екіпіровці: спеціальні костюми, маски, окуляри для захисту очей, а також одноразових захисних рукавицях.
На сторінці МВС у фейсбуці повідомляється, що подібні заходи проводяться на території всієї України.
Зокрема, в Дрогобичі за допомогою пожежно-рятувальної техніки працівники ДСНС обробили спеціальним розчином основні вулиці районного центру.
Того ж дня в м. Борислав рятувальники обробили території продовольчих магазинів, а також Бориславський міський суд та акціонерне товариство "Ощадбанк".
Как бы намекает.....
тестировать будут ???
пространяется он через руки и слизистую...... давно не видел на улице переползающих переход
на четвереньках или лижущих асфальт..... хотя можно сказать что вместе с пылью можно вирус
подхватить ну а поливалки ведь только проезжую часть обрабатывают и так струячат шо вся
пылюка летит на тротуар......
Я бы предпочел дезинфицировать раствором перекиси водорода. Несколько менее эффективно, но загрязнений на порядок меньше.
Якщо ще додадуть дезинфекцію, якщо буде сонце, вірус взагалі довго не проживе.
Головне - відсутність скупчення людей, всі в людних місцях повинні перебувати у масках, школи, дитячі садки повинні бути закриті, прості маски міняти кожні 3 години, постійно дезинфікувати руки, але достатньо і мити не менше 20 секунд гарячою водою і добре намилювати, в сантизайтерах для рук повинно бути не менше 60 відсотків спирту, дистанція між людьми(в масках, звичайно) не менше метра, а краще трьох.
Тих, хто кашляє в натовпф, хто не в масці, взагалі краще прибивати на місці.)
Маски-респіратори, найкращі з мембраною 3М, офіційно потрібно замінювати через 8-9 годин. Але можна і їх продизенфікувати- в пакетик наливати трохи спирту, декілька міллілітрів, фактично чайну ложку, вилити, мажна додати трішки, декілька крапельок масла чайного дерева, наприклад, туди респіратор після того, як поносили, випари спирту та ефірного масла в пакетику вб'ють всі віруси, потім респіратор на сонце, від ультрафіолету все остаточно передохне, ваш респіратор 3М, як новий.)