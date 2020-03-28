 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні. ФОТОрепортаж

"Це допомога тим, хто перебуває в зоні ризику, - літнім людям, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям", - повідомили в політсилі, передає Цензор.НЕТ

За тиждень на онлайн-платформі "Солідарність" v2020.org.ua зареєструвалися кілька тисяч осіб - і волонтерів, і тих, хто потребує допомоги.

Найбільше пенсіонери, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю потребують елементарних речей - доставки продуктів харчування. Адже вони перебувають у групі ризику і мають залишатися вдома. Крім того, в магазинах різко зросли ціни на основні продукти, а часто їх і просто немає на полицях.

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Саме тому коштом Фонду Порошенка закуплені цукор, борошно, крупи, олія, печиво та інші продукти тривалого зберігання. Кілька днів поспіль у Відкритому офісі "Європейської Солідарності" волонтери, активісти ГО "Справа громад" та "Солідарна молодь" формували три тисячі коробок із продуктами. До цієї роботи особисто долучилися Петро і Марина Порошенки. І вже сьогодні ці набори роз’їхалися в різні області України до своїх адресатів.

"Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" на кілька днів перетворився на конвеєрну лінію, на якій збираються пакунки для людей, які не можуть вийти з дому і потребують доставки продуктів першої необхідності, для того, щоб підтримати себе або своїх близьких. У цих пакунках продукти, які насамперед потрібні для того, щоб підтримувати життєдіяльність, енергетичний баланс", - повідомив народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.











"Ми це робимо не тільки тому, що ми можемо і хочемо допомогти, а ще й щоб заохотити інших людей так само долучатися до цих процесів. Допомагати насправді просто і не надто дорого. Треба лише хотіти бути ближчим до свого сусіда, друга, знайомого, ближнього", – закликала народний депутат Софія Федина. Вона також наголосила, що пріоритетної підтримки сьогодні потребують медичні заклади, які беруть на себе перший удар епідемії.

"Є катастрофічна потреба в обладнанні. Якщо говорити про мій рідний Львів, то можна говорити про хоча б якусь мінімальну потребу, десь маємо близько 60-70 справних апаратів штучної вентиляції легень. Але ми маємо багато госпіталів, зокрема госпіталь ветеранів, 8-ма клінічна лікарня, де майже нічого толком немає. І якщо йдеться про великий наплив людей, то тоді будуть не здатні закривати ці потреби", - зазначила Софія Федина.

"Ми всі бачимо, що пандемія коронавірусу охопила увесь світ. Україна не виняток, і сьогодні вже стало зрозуміло, що нас чекає затяжний, тривалий карантин. Тисячі людей опинилися в скрутному становищі. У цій ситуації Фонд Порошенка вирішив допомагати в різних напрямках. Наша команда відправила велику кількість медичного оснащення в інфекційні відділення, відділення швидкої допомоги та інтенсивної терапії по всій Україні. А сьогодні ми укомплектовуємо 3 000 продовольчих наборів для людей, які гостро потребують нашої допомоги", - зазначила Марина Порошенко.

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"Я хочу подякувати всім волонтерам і благодійникам, які на сьогодні вже зареєструвалися на нашому сайті. Це дійсно те, що об’єднує людей і не один раз доводило: українці в складних ситуаціях об’єднуються, щоб разом подолати проблеми", - наголосила Марина Порошенко.

Нагадаємо, що Фонд Порошенка вже профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги; передав комплекти реанімаційного обладнання у лікарні Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя (монітори пацієнта, пульсоксиметри, ларингоскопи, хірургічні відсмоктувачі, шприцеві насоси); профінансував купівлю апарату ШВЛ для 8-ї міської лікарні у Львові. Найближчим часом коштом Фонду Порошенка будуть відновлені апарати ШВЛ у Вінницькій обласній дитячій лікарні та лікарні в Миколаєві.