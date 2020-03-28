EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Фоторепортаж
  8779  361
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1437) Порошенко (11625) продукти (204) гуманітарна допомога (257) Забродський (19) Порошенко Марина (46) Федина (38) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні. ФОТОрепортаж

Перша партія продуктових наборів, придбаних коштом Фонду Порошенка, вирушила з Відкритого офісу партії "Європейська Солідарність" по всій Україні.

"Це допомога тим, хто перебуває в зоні ризику, - літнім людям, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям", - повідомили в політсилі, передає Цензор.НЕТ

За тиждень на онлайн-платформі "Солідарність" v2020.org.ua зареєструвалися кілька тисяч осіб - і волонтерів, і тих, хто потребує допомоги.

Найбільше пенсіонери, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю потребують елементарних речей - доставки продуктів харчування. Адже вони перебувають у групі ризику і мають залишатися вдома. Крім того, в магазинах різко зросли ціни на основні продукти, а часто їх і просто немає на полицях.

Читайте також: У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 01
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 02
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 03

Саме тому коштом Фонду Порошенка закуплені цукор, борошно, крупи, олія, печиво та інші продукти тривалого зберігання. Кілька днів поспіль у Відкритому офісі "Європейської Солідарності" волонтери, активісти ГО "Справа громад" та "Солідарна молодь" формували три тисячі коробок із продуктами. До цієї роботи особисто долучилися Петро і Марина Порошенки. І вже сьогодні ці набори роз’їхалися в різні області України до своїх адресатів.

"Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" на кілька днів перетворився на конвеєрну лінію, на якій збираються пакунки для людей, які не можуть вийти з дому і потребують доставки продуктів першої необхідності, для того, щоб підтримати себе або своїх близьких. У цих пакунках продукти, які насамперед потрібні для того, щоб підтримувати життєдіяльність, енергетичний баланс", - повідомив народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 04
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 05
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 06
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 07
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні 08

"Ми це робимо не тільки тому, що ми можемо і хочемо допомогти, а ще й щоб заохотити інших людей так само долучатися до цих процесів. Допомагати насправді просто і не надто дорого. Треба лише хотіти бути ближчим до свого сусіда, друга, знайомого, ближнього", – закликала народний депутат Софія Федина. Вона також наголосила, що пріоритетної підтримки сьогодні потребують медичні заклади, які беруть на себе перший удар епідемії.

"Є катастрофічна потреба в обладнанні. Якщо говорити про мій рідний Львів, то можна говорити про хоча б якусь мінімальну потребу, десь маємо близько 60-70 справних апаратів штучної вентиляції легень. Але ми маємо багато госпіталів, зокрема госпіталь ветеранів, 8-ма клінічна лікарня, де майже нічого толком немає. І якщо йдеться про великий наплив людей, то тоді будуть не здатні закривати ці потреби", - зазначила Софія Федина.

"Ми всі бачимо, що пандемія коронавірусу охопила увесь світ. Україна не виняток, і сьогодні вже стало зрозуміло, що нас чекає затяжний, тривалий карантин. Тисячі людей опинилися в скрутному становищі. У цій ситуації Фонд Порошенка вирішив допомагати в різних напрямках. Наша команда відправила велику кількість медичного оснащення в інфекційні відділення, відділення швидкої допомоги та інтенсивної терапії по всій Україні. А сьогодні ми укомплектовуємо 3 000 продовольчих наборів для людей, які гостро потребують нашої допомоги", - зазначила Марина Порошенко.

Дивіться також: Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню. ФОТОрепортаж

"Я хочу подякувати всім волонтерам і благодійникам, які на сьогодні вже зареєструвалися на нашому сайті. Це дійсно те, що об’єднує людей і не один раз доводило: українці в складних ситуаціях об’єднуються, щоб разом подолати проблеми", - наголосила Марина Порошенко.

Нагадаємо, що Фонд Порошенка вже профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги; передав комплекти реанімаційного обладнання у лікарні Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя (монітори пацієнта, пульсоксиметри, ларингоскопи, хірургічні відсмоктувачі, шприцеві насоси); профінансував купівлю апарату ШВЛ для 8-ї міської лікарні у Львові. Найближчим часом коштом Фонду Порошенка  будуть відновлені апарати ШВЛ у Вінницькій обласній дитячій лікарні та лікарні в Миколаєві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185052
 
   
 Топ коментарі
 
Клятий барига, міг би відосік забацати.
 показати весь коментар
 
Це рівно на 3 тисячі більше ніж від студії 95 квартал та Блазня особисто.
 показати весь коментар
 
Были бы все такие как Порох, жаль что такого президента потеряли, лучшего будет трудно найти.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
таких как Вы мало.Без пиара Пете не интересно
 показати весь коментар
 
Александр, не уверен что инсулитно зависимых не много. В нашем селе (110 дворов) трое диабетчиков. Инсулин выдают по рецепту от врача эндокриолога по паспорту и только в одной аптеке (не частной). Это в г.Новая Каховка. Пока не много времени еще есть.....
 показати весь коментар
 
Фонд Бени тоже помогает, он купил троллей на этой ветке и тем самым продлил их существования!
 показати весь коментар
 
 
Де можна отримати ці набори і чи попадаю я в число тих трьох тисяч щасливчиків, якщо я видалив фотку з телефона з відміткою в бюлетні, яка підтверджує, що я голосував за Пера Олексійовича?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Боже сколько соевых дебилов на сайте, фонд Поросенко каждый год финансируется из бюджета, так за что вы бараны его благодарите.
 показати весь коментар
 
 
Высшая степень православного лицемерия!!!!!!Фарисеи отдыхают!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нелицемер, аскет, праведник, чем помог ты ближнему своему кроме пердежа на цензоре?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
продолжай пердеть ротом, не задерживай в себе
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, спасибо что напомнили, вся Украина знает, что сатанисты за Порошенко, он у вас вроде главного адепта дьявола?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
про інвалідів,****,він піклується.... ((

а у часи Гройсмана він по пів року не платив зарплати,що ,наприклад,виготовляли взуття для Міністкрства соціального захисту...
 показати весь коментар
 
 
пердеть ротом у зебилов получается лучше всего, дякую, дужэ дякую
 показати весь коментар
 
 
Цензор, фото надо нормальные размещать.
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 8096
 показати весь коментар
 
 
полыханием у зебилов удовлетворён 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 8044 Ну шо по чему не смеётесь а 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 4608 Зебилы вас ещё год назад предупреждали- думайте 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 4608
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
правильно, нужно было как ослобородько видосик запилить
 показати весь коментар
 
 
Очнись курилка, выборы были в прошлом году. Впрочем, лучше уже продаваться за гречку, чем за ссанину в глаза как некоторые
 показати весь коментар
 
 
Все так...
"Никому ничего не доказывай. Просто молча иди к своим целям. Твои поступки расскажут о тебе сами."
 показати весь коментар
 
 
то все фигня, вон Ослобородько всем видосик запилит, вот то будет помощь, а Порох так - ни о чем 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 6390
 показати весь коментар
 
 
Нашел как за инет заплатить, нашел время на цензор, найдешь и жратву тунеядец.
 показати весь коментар
 
 
в семье 2 инвалида и ни одного набора ?
 показати весь коментар
 
Покажи фото бюллетеня выборов президента ,😂

.
 показати весь коментар
 
а пока шум гам на родине торлей из под мордокнига начинается- Донецк перекрывают бибизяны не справляются 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 250
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
PR - пи-ар) - технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации - фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. В широком смысле - управление общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов или коммерческих структур, в том числе для объективного осмысления социальных, политических или экономических процессов.
 показати весь коментар
 
Пример: Дякую, дуже дякую, кинець эпохы бидности, весна прыйде - саджаты будэмо (Ослобородько)
 показати весь коментар
 
 
барыга передал продукты . честный парень Вовка ( далеко не нищий ) записал видосики . но у зебобов основной посыл " какая разница "
 показати весь коментар
 
 
Нежная лыба Вовачки идёт как кило гречки 😂
 показати весь коментар
 
Так а я не понял,чего пуканы у многих заполыхали?Пусть бы и Беня с Ренатом сгущенки с печеньем нафасовали для пенсов,или слабо?Или Зеленского жена организовала бы помощь для инвалидов?А может Сивохо с Новинским и Дубинским гркчи с рисом тем же пенсам натарят?Не понимаю вообще ажиотажа....чем верещать,сами бы что то сделали.
 показати весь коментар
 
 
Жаль бежный нищий ********* не может ничего украинскому народу передать. Квартира в Крыму далеко, вилла на Средиземном море ее дальше, семь квартир в Киеве не в счет. Только и остается, что видосики пилить
 показати весь коментар
 
 
3 тысячи, на всю Украину. Цэ шо, издевательство?
 показати весь коментар
 
 
Пиши в студию квартала 95 )) пусть лично янелох оманский, вышлет помощь на всю Украину)) или опять бубочке мешают?))
 показати весь коментар
 
 
А мог бы и не одного, имеет право, он не минздрав и не "слуга нарида"
Жрите своего бубачку.
 показати весь коментар
 
Странно как можно 3 тыс. наборов отправить по ВСЕЙ стране. Не ну конечно молодцы что хоть кому то что то .. Ну зачем этот пиар. Сколько у нас по ВСЕЙ стране пенсионеров и людей с инвалидностью.. 10-11 миллионов. Благородство, помощь, благотворительность они хороши в тиши.. Помог, и пусть Бог в зачет ставит. А то как ТРК Украина каждая новость начинается с того что Ахметов кому то помог и так весь новостной блок.. Считаю это не этичным. Но у нас так принято, Бог с ними, пусть хоть кому то помогут и то благо.
 показати весь коментар
 
 
да да, вспоминаем любимый зрадогнидский анек,
упал кошелек с неба - почему так мало, почему не в руки...
 показати весь коментар
 
 
Ты поищи по соцсетям, может где найдешь, кому хоть где-то помог ваш зеленый стрекозел, который три месяца снимал видосики вместо того, чтоб готовить страну к пандемии.
 показати весь коментар
 
Пока порохоботы носятся с какой-то вонючей помощью каким-то вонючим старикам, гниальный лидер нашел как победить короновирус. Какие вам еще нужны доказательства?
3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 1274
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Посадить, конфисковать и будет 30 миллионов наборов. А так одно унижение. Кто то рад будет.
 показати весь коментар
 
Зебіли, дайте хоч один приклад допомоги від "всенародного преЗЕдента". Відосики в рахунок не приймаються.

Фонд Порошенка вже профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для київської лікарні швидкої допомоги, передав комплекти реанімаційного обладнання до лікарень Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя - монітори пацієнта, пульсоксиметри, ларингоскопи, хірургічні відсмоктувачі, шприцеві насоси; профінансував купівлю апарата ШВЛ для 8-ї міської лікарні у Львові. Найближчим часом коштом Фонду буде відновлено апарати ШВЛ у Вінницькій обласній дитячій лікарні та лікарні в Миколаєві.

Кому цікаво детальніше тут: Порошенко передав устаткування до лікарень
 показати весь коментар
 
 
Дешевий піар. Обікрав зі своєю бандою на мільярди - роздав бідосям на мільйон. Профіт!
 показати весь коментар
 
 
Что он у тебя бомжара вонючая украл? Кусок вонючего твоего беляша недогрызенного?
 показати весь коментар
 
 
Гарно Петя.Только це бажано робити,як,що в Державi все гаразд.Не чекати,коли якась халепа станеться.Ось,як,щоб ти це робив,без потреби,а коли в Державi все добре,можно було повiрити в твою щiрiсть 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 5843
 показати весь коментар
 
 
Мародер продолжает пиарится на крови, но это ему не сильно поможет, в одну реку дважды не войдешь
 показати весь коментар
 
Дайте Зеленскому ещё сто дней, и... всё сделает Порошенко!
 показати весь коментар
 
 
Подходишь к человеку.. -За кого вы голосовали?
За Порошенко. - Получи набор.
За зеленского. Получи в морду.
 показати весь коментар
 
А где наша первая бледи, никаких новостей не заметно. Маски может шьет, вместо тех, что супруг в Испанию отправил? Или памперсы мужу меняет в бункере?
 показати весь коментар
 
цирк.треба ж,у нас 3 тис.бідних.багата країна! 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні - Цензор.НЕТ 9903
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору