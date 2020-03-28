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 "Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками. ФОТО

Кожного угорського працівника або туриста, який повертається додому і відповідно має провести наступні 14 днів у самоізоляції, уряд Угорщини просить клеїти на вхідні двері свого будинку оголошення з позначкою "Не заходити".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Euronews пише "Еспресо".

"Tilos a belépés!" - написано на стікері великими буквами, що в перекладі означає "Вхід заборонено".

Це має убезпечити сусідів, родичів, друзів і знайомих від небезпечних контактів.

Такі ж наліпки розміщуються і на дверях підтверджених хворих на коронавірус і тих, хто під підозрою.

Особам, які перетинають кордон, наліпку дають прикордонники. Також її можна роздрукувати самостійно зі спеціально створеного державного сайту coronavirus.gov.hu.

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Як зазначають угорські ЗМІ, жителі країни загалом відповідально поставилися до такого розпорядження. Згадані наліпки можна побачити на багатьох дверях і у вікнах у різних куточках країни.

Вхід заборонено! В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобовязані позначати свої житла наліпками 01
Вхід заборонено! В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобовязані позначати свої житла наліпками 02
Вхід заборонено! В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобовязані позначати свої житла наліпками 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185049
 
   
 Топ коментарі
 
У нас тоже есть такие наклейки,правда на на лоб не удобно.Но как клеймо для больного подходит."Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками - Цензор.НЕТ 2646"Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками - Цензор.НЕТ 9844
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Наступний крок, погроми.
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И это правильно я бы нарушителей карантина клеймовал на лоб
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У нас тоже есть такие наклейки,правда на на лоб не удобно.Но как клеймо для больного подходит."Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками - Цензор.НЕТ 2646"Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками - Цензор.НЕТ 9844
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И не только!Можно организовать и игральные притоны, и бордели, и сбыт наркотиков...и т. д.!Менты в течении 14 дней побоятся сунуться!!! "Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками - Цензор.НЕТ 6313
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Нагадує древній Єгипет перед виходом звідти юдеїв. В Україні треба так помітити житло зебілів
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О, ви пам'ятаєте що було в древньому Єгипті?
Маленьким юденям піраміди допомагали будувати?
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Ну, не тільки він пам"ятає про піраміди
"Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками - Цензор.НЕТ 1310
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Ну тогда тебя они будут бить минимум втроём. А если от тимошенко подойдёт - то уже 4).
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Мені "пофіг", я в глибині найризикованішої групи ризику. Смерть з "мечем" від ворога це честь.
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Вот тоже - только подумал, про желтые звезды
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Нужно пошить им желтые звезды на рукава.
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В Украине тоже надо было бы ввести такую же маркировку на время карантина.
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"Хорошая" страна Венгрия.
Напомните мне, сколько там во 2-ю мировую убили евреев?
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Орбан уже по стопам гитлера пошел еще рассказывает какие мовные законы Украине принимать
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а гомосєки мають носити жовті трикутники, а євреї - зірку Давіда
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тогда не так.. лиловые треугольники и жёлтые звёзды..
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Что дальше?.. "Ворфоломеевская ночь"? Дезинфицирующие костры инквизиции?..
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Перед Варфоломеевской ночью дома тоже метили...
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нужно и на лбу этим цыганам выжигать - чумной !
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Надо такие наклейки для жилищь зебилов:-я голосовал за Зепид@ра
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У венгров за границей только официально работает 800 тысяч граждан
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Батракам из Польши на лоб, чтобы месяц не смывалось.
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Власти Венгрии лучшие друзья Рашки!
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У нас так нельзя , соседи дустом потравят .
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И нашить желтые звезды Давида на верхнюю одежду.. ( ну что бы уж наверняка) или что то подходящее к местному колориту.
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Деякі коментатори тут дуже сумують за Гітлером і згадують його за найменьшої нагоди, хоч і абсолютно недоречно.
Я давно схиляюсь до думки, що в цих обговореннях присутня значна кількість ФСБ-тролів, котрі намаються плутати мізки українцям.
Угорщина вживає радикальні заходи в боротьбі з інфекцією, що є цілком розумним і виправданим. І тут вискакує натовп скажених і голосить: "Гітлер! Євреї! Геноцид!" Що це таке, як не провокація?

Вони категорично проти дій угорського уряду! Єдиний їх аргумент- це те, що більшість громадян, дізнавшись "таємницю" про хворобу сусідів, ніби-то піде вбивати, виганяти і палити їх. Як вам сюжет?

Звісно, що інфікованих потрібно ізолювати і уникати контакту з ними до одужання. А гіпотетична агресія з боку суспільства- це інформаційна провокація з метою сіяти паніку. Чому з цим не бореться поліція- не зрозуміло. Можливо, з тої ж причини, що не ізолюються ті, хто прибуває з-за кордону? Можливо, з тої ж причини, що досі не закуповуються в достатніх кількостях якісні тести і не проводиться масове тестування?
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