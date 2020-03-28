 "Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Euronews пише "Еспресо".
"Tilos a belépés!" - написано на стікері великими буквами, що в перекладі означає "Вхід заборонено".
Це має убезпечити сусідів, родичів, друзів і знайомих від небезпечних контактів.
Такі ж наліпки розміщуються і на дверях підтверджених хворих на коронавірус і тих, хто під підозрою.
Особам, які перетинають кордон, наліпку дають прикордонники. Також її можна роздрукувати самостійно зі спеціально створеного державного сайту coronavirus.gov.hu.
Як зазначають угорські ЗМІ, жителі країни загалом відповідально поставилися до такого розпорядження. Згадані наліпки можна побачити на багатьох дверях і у вікнах у різних куточках країни.
Маленьким юденям піраміди допомагали будувати?
Напомните мне, сколько там во 2-ю мировую убили евреев?
Я давно схиляюсь до думки, що в цих обговореннях присутня значна кількість ФСБ-тролів, котрі намаються плутати мізки українцям.
Угорщина вживає радикальні заходи в боротьбі з інфекцією, що є цілком розумним і виправданим. І тут вискакує натовп скажених і голосить: "Гітлер! Євреї! Геноцид!" Що це таке, як не провокація?
Вони категорично проти дій угорського уряду! Єдиний їх аргумент- це те, що більшість громадян, дізнавшись "таємницю" про хворобу сусідів, ніби-то піде вбивати, виганяти і палити їх. Як вам сюжет?
Звісно, що інфікованих потрібно ізолювати і уникати контакту з ними до одужання. А гіпотетична агресія з боку суспільства- це інформаційна провокація з метою сіяти паніку. Чому з цим не бореться поліція- не зрозуміло. Можливо, з тої ж причини, що не ізолюються ті, хто прибуває з-за кордону? Можливо, з тої ж причини, що досі не закуповуються в достатніх кількостях якісні тести і не проводиться масове тестування?