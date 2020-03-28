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 Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і звільнив від наслідків гріха. ФОТО

Глава католицької церкви Франциск виступив зі зверненням до "Града та світу" ( "Urbi et Orbi"), під час якого помолився про завершення пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.

Понтифік виступав на східцях перед собором Святого Петра у Ватикані. Зазвичай заповнена туристами площа перед собором була порожньою. Доступ до неї закрито до 3 квітня через коронавірус.

Папа Франциск порівняв те, що відбувається у світі, з настанням вечора, коли згущується темрява.

"Уже декілька тижнів здається, що настав вечір. Темрява згустилася над нашими площами, вулицями і містами, вона оповила наше життя, наповнивши все дзвінкою ​​тишею і сумною пусткою, яка паралізує все, що вона зустрічає на своєму шляху", - сказав понтифік.

Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до Града та світу і звільнив від наслідків гріха 01

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За його словами, зараз люди усвідомили, що всі перебувають в однаковому становищі. "Ми зрозуміли, що перебуваємо в одному човні. Ми всі вразливі і дезорієнтовані, але водночас ми всі важливі і потрібні, ми всі маємо триматися разом... На цьому човні ми всі", - сказав понтифік.

Традиційно Папа Римський виступає з Urbi et Orbi на Різдво та Великдень, на церемонії своєї інтронізації, а також у рідкісних випадках, щоб благословити паломників.

Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до Града та світу і звільнив від наслідків гріха 02

Молитву транслювали в прямому ефірі у фейсбуці та ютубі. Усім вірянам, які віртуально долучилися до молитви, понтифік надав повну індульгенцію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185029
 
 
 Топ коментарі
 
нет. он авансом не отпускает. завалишь - потом отпустит.
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В тему. Коротке оповідання вже американського письменника Юрія Нестеренка. Якщо уявити, що так воно і є... то виходить потужний твіст багатьох речей на 180 градусів.
Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
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Очень удачный бизнес. 2000 лет торгуют билетами в мифический рай.
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Если национализм последнее прибежище негодяев, то тогда религия первый кооператив глупцов. Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи - Цензор.НЕТ 2309
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НУ ВО ПЕРВЫХ НЕ ПОД ДОЖДЕМ, А ПОД НАВЕСОМ !!! А ВО ВТОРЫХ, ЧТО УЖЕ ПОМИРАТЬ МОЖНО !?)
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А от цікаво,а якщо ***** також дивився виступ папи,то він також отримав індульгенцію?
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Путин получил расстройство и недержание.
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(🤜 РУССКІЙ ЯЗИКЪ - МОВА ОКУПАНТА🤛) > 🇦🇴 <
- - - - - - . . . .
🤟 - я, ваш "Папаша Римский"[погоняло*], тут вчера похлопотал за вас, неблагодарных, перед Отцом Небесным - и Он дал Свое согласие, чтобы я в натуре отпустил вам все грехи ваши; оптомъ - по звонку братановъ із Оптиной Пустыні, от Кірілла... С вас, причитается - если что. Ставлю всех на счетчик. Бабло заносите сразу после окончания процедуры карантина. Вы меня поняли, лошары[овцы заблудшие]?..
___________
* ВИКИ: ...работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом [кароч, из пролетариев]...
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Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру"
Дурят нашего брата, ох дурят..... рядом сидел какой-то чел - так что не один. Над папой была крыша с подсветкой - так что не под дождем....
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НЕМНОГО О ВЗАИМОПОМОЩИ / ДАРОМъ...
🤟 - я, ваш "Папаша Римский"[погоняло*], тут вчера похлопотал за вас, неблагодарных, перед Отцом Небесным - и Он дал Свое согласие, чтобы я в натуре отпустил вам все грехи ваши; оптомъ - по звонку братановъ із Оптиной Пустыні, от Кірілла... С вас, причитается - если что. Ставлю всех на счетчик. Бабло заносите сразу после окончания процедуры карантина. Вы меня поняли, лошары[овцы заблудшие]?..
__________
* ВИКИ: ...работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом [кароч, наш человекЪ, из пролетариев]...
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