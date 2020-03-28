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 Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи. ФОТО

Глава католицької церкви Франциск виступив зі зверненням до "Града та світу" ( "Urbi et Orbi"), під час якого помолився про завершення пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.

Понтифік виступав на східцях перед собором Святого Петра у Ватикані. Зазвичай заповнена туристами площа перед собором була порожньою. Доступ до неї закрито до 3 квітня через коронавірус.

Папа Франциск порівняв те, що відбувається у світі, з настанням вечора, коли згущується темрява.

"Уже декілька тижнів здається, що настав вечір. Темрява згустилася над нашими площами, вулицями і містами, вона оповила наше життя, наповнивши все дзвінкою ​​тишею і сумною пусткою, яка паралізує все, що вона зустрічає на своєму шляху", - сказав понтифік.

Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до Града та світу і відпустив усім гріхи 01

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За його словами, зараз люди усвідомили, що всі перебувають в однаковому становищі. "Ми зрозуміли, що перебуваємо в одному човні. Ми всі вразливі і дезорієнтовані, але водночас ми всі важливі і потрібні, ми всі маємо триматися разом... На цьому човні ми всі", - сказав понтифік.

Традиційно Папа Римський виступає з Urbi et Orbi на Різдво та Великдень, на церемонії своєї інтронізації, а також у рідкісних випадках, щоб благословити паломників.

Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до Града та світу і відпустив усім гріхи 02

Молитву транслювали в прямому ефірі у фейсбуці та ютубі. Усім вірянам, які віртуально долучилися до молитви, понтифік надав індульгенцію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185029
 
   
 Топ коментарі
 
нет. он авансом не отпускает. завалишь - потом отпустит.
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В тему. Коротке оповідання вже американського письменника Юрія Нестеренка. Якщо уявити, що так воно і є... то виходить потужний твіст багатьох речей на 180 градусів.
Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
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кому це важливо і потрібно - той почув
інших - прохання не турбуватися...
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І це не жарт. Зеленський така людина, що як магніт притягує до себе всю гидоту.
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похоже православные секты сильно понесут потери в клиентской базе, особенно мацковский сатанат.
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Сомневаюсь, что сильно. Отбитый мозг, он такой отбитый... Необучаемый генетический модификат.
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зато ваши алкогольные секты принесут прибыль.
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Визжат "нафсебошьяволя", "проверкаверы", "маловерим", а чуть что - размазывая сопли, ною: Спооосииии, памагиииии, хоспатиииии....
Как же это смешно. Вот бы усоп Попа от вируса = "Бохвзялксебе" и "Бохзабираетлучших" - как змеи, веруны выкрутятся из любой ситуации.
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Як би тут гундяєвці не обсирали папу, він залишається одним з найавторитетніших духовних світових лідерів. Щодо християнства - уявіть часи в минулому 2000років, часи загниття імперій, які гуманні моральні концепції могли тоді виникнути, бути сприйняті більшістю простих людей та існувати в майбутньому ? Християнство це вибір, так само як іслам, іудаїзм чи інше віровчення
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скажи это миллионам сожженных "еретиков"(они просто "не выбрали")
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СкажиТЕ єто ДЕСЯТКАМ МИЛЛИОНОВ украинцев, и дрругих народов" замучених голодомором и расстреляних "еретиками, безбожниками, научними атеистами" савецкай раSSии
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я раСССию не вспоминал, так как это даже хуже попов, кССССтати, почини-тЕ клавиатуру, у тя само собой переключаетСССя почему-то.
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Емм, еретиків інквізиція спалювала у часи темного і жорстокого Середньовіччя, а червоні атеїсти знищували людей (причому, як священників і вірян, так і вчених-атеїстів та іншу інтелігецію) уже в гуманному і цивілізованому ХХ столітті!
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Ну так я й не роблю великої різниці.
А от наші(багато)- Вялікая Пабида, муссолинцивнізапнанапале - і чим воно краще аніж попи і сталінці? та нічим, просто зі смартфоном, а не в косоворотці з портупеями
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во всех перерисленных Вами религиях вместо нескольких богов заставили поклоняться одному ...верую во единого Иисуса Христа, нет бога кроме Аллаха....
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Ну з точки зору логіки концепція єдиного Бога - більш логічна, ніж віра, що у кожного кущика свій маленький бог чи дух є...
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Га-га-га-га!:
"Бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом из ЕС из-за пандемии коронавируса, стоя на крыше анчурийского армейского автомобиля"
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Лєнка Зеленського не даремно вбралась в чорне під час візиту.
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А богатенькая католическая церковь не хочет как- нибудь материально помочь?
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Ну в Австралии, писало, выложила 2млрд. из-за своих "пастырей"-педофилов, так что - против вируса - мантры, но своих вызволять надо за бабло)))
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Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию. Источник: https://censor.net.ua/p3185029\\\\\\\\\\\\\

...... б*же, так Путин и прочая мразь срочно стали католиками, посмотрели на чудака в рясе и ..... "а мы в рай" т.м.?
у меня слов нет, я пропустил шабаш Попы и теперь = "гореть вечно"
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Не знаю как Борис,а козлов точно. Причем кацапских козлов
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Не забуваємо підписувати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Olga A 6130c05e на форумах люди викидають на ЗЕвладу мегатони гімна і прокльонів, закликають вішати і стріляти. Но, просто клікнути посилання і кілька разів клікнути авторизацію волі не вистачає. Це ганьба =від 16.03. тільки 5800 підписів під петицією. Висновок: на форумах 90% проплачених "активістів" або "пиждунів". Які майдани, бунти і шини під ОП, нема з ким край боронити. ЗЄля і його ляльководи це добре знають, тому роблять що їм треба.
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Василь. порошенко поклав на петицію про зброю.
Б*гдан поклав на декілька петицій..... І зараз РАПТОВО, вони почнуть виконувати те що підписали(ага) 50к. людей, ну смішно ж.
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Але все одно, необхідно постійно, завжди, безперервно, показувати, доводити владі що існує громадянське суспільство з власною свободою переконань (свободой убеждений), а не "зрители Г+Г". Між іншим, Янукович виграв би повторні вибори, якщо б не Майдан, виїхав би на дешевому газі і "стабільності" - те що необхідно "споживачам (потребителям)", а не вільним громадянам
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Шо з вами всіма? Чому ви такі ненависні навіть до тих, хто вам ніякого зла не зробив? Що доброго зробили ви? Кому допомогли
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...... ну, мільйони замучених "єретиків" в т.ч. т.з. індіанців.... ну так, мені вони не зробили нічого, майже, поганого, але чому я маю любити їх?
А на рахунок "допомогти" - якраз "там написано" шоб помагати не хизуючись цим.
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Змусити любити неможливо. Та у мене великі сумніви, що саме доля закатованих "єретиків" та індіанців не дає вам можливості бути духовною людиною. Не хизуйтесь допомогою. Дайте самому собі відповідь на питання:" Що я зробив, чим я допоміг?"
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гггг, ну просто напр. Чикатило вбивав, а потім сказав: я тепер добрий - і ось ти мені кажеш: чо ти з ним не здороваєшся і не приходиш пити чай, він же тепер лапочка.....
(то відправ дітей своїх до нього, "чай пить" - чесно-чесно, він же добрий)
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Ну от саме по такому принципу зелені хочуть помирити нас із москалями...
Але жертви москалів кожному українцю набагато ближчі, ніж далекі індіанці з єретиками!І так, учіть історію мільйони індіанців ніхто не вбивав саме через релігію... Я маю на увазі, що вбивства були, але переважно не на релігійному грунті - просто конкістадори золота хотіли!
А взагалі 90% індіанців стали жертвами навіть не конкістадорів, а хвороб, які ті принесли. Інквізиція не встигла, до неї все зробили епідемії!
Мільйони індіанців викосили не інквізитори, а кір, вітрянка, віспа і скарлатина (яких до того не було в Америці), зате європейці привезли з Америки сифіліс...
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та хоч би й одного "єретика" чи "відьму" спалили - якого біса товста свиня в спідниці має мене палити бо я "маловірив" або "невтевірив"?
Ти бачив "інструменти" т.з. "інквізиції"? Ти можеш уявити що ці тварюки робили з "єретиками-відьмами"? А подивись та почитай. І уяви шо тебе звинуватили у чаклунстві і тиждень орудують тими інструментами над тобою.
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Ви знову про все зло світу. А я про кожного з нас. Засуджувати інших просто, тим більше коли є за що. Чи вистачить мужності признати власні помилки
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Нешановні ненависники християнства, папи, і взагалі права вибору людини на духовне життя та переконання. Сам факт того, що дану статтю читає зараз близько 15 000 людей, свідчить про непересічністьособистості і авторитет папи, а також підсвідомий ( мо від Бога ?) потяг людини до духовного, ірраціонального.
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"Папаша", тьма нависла над миром давно, а ты - словно только проснулся.
см. "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

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Якого піару ? Він нікуди не балотується.
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Почему это папа был ОДИН, если велась прямая онлайн-трансляция ?
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Поему без масок ? Зараза же разбрызгивается.
И без намордников.
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Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто вообще ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую леригию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь судьёю,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

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Патриарх Кирилл призвал посмотреть ..на коронавирус как на «милость Божию»Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи - Цензор.НЕТ 7004
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Шо тут скажешь? Милости ,да поболее, тебе и тваму хазяину.
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Це не менi ,це пiдхозяiн Московii по духу. Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи - Цензор.НЕТ 5041
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Разработчики корона вируса смотрят на Папу и тащатся,вот бiсови дiти.
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Ну, фсьо. Теперь коронавирусу точно кабздец.
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Путіну теж простилися гріхи за 14000 вбитих українців?
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Прогуглила ,прочитала ,не знала то естеть такой автор.Что то на том есть.. Два раза ко мне подошли люди (которые пережили клиническую смерть)Сказали что я излучаю катую то сильную єнергию :думала что они сумасшедшие ,
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Слава Богу,що папа римський ніхто.А то за гроші і наші "судді" по раю бігалиб. Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи - Цензор.НЕТ 8747
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