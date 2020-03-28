 Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.
Понтифік виступав на східцях перед собором Святого Петра у Ватикані. Зазвичай заповнена туристами площа перед собором була порожньою. Доступ до неї закрито до 3 квітня через коронавірус.
Папа Франциск порівняв те, що відбувається у світі, з настанням вечора, коли згущується темрява.
"Уже декілька тижнів здається, що настав вечір. Темрява згустилася над нашими площами, вулицями і містами, вона оповила наше життя, наповнивши все дзвінкою тишею і сумною пусткою, яка паралізує все, що вона зустрічає на своєму шляху", - сказав понтифік.
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За його словами, зараз люди усвідомили, що всі перебувають в однаковому становищі. "Ми зрозуміли, що перебуваємо в одному човні. Ми всі вразливі і дезорієнтовані, але водночас ми всі важливі і потрібні, ми всі маємо триматися разом... На цьому човні ми всі", - сказав понтифік.
Традиційно Папа Римський виступає з Urbi et Orbi на Різдво та Великдень, на церемонії своєї інтронізації, а також у рідкісних випадках, щоб благословити паломників.
Молитву транслювали в прямому ефірі у фейсбуці та ютубі. Усім вірянам, які віртуально долучилися до молитви, понтифік надав індульгенцію.
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інших - прохання не турбуватися...
Как же это смешно. Вот бы усоп Попа от вируса = "Бохвзялксебе" и "Бохзабираетлучших" - как змеи, веруны выкрутятся из любой ситуации.
А от наші(багато)- Вялікая Пабида, муссолинцивнізапнанапале - і чим воно краще аніж попи і сталінці? та нічим, просто зі смартфоном, а не в косоворотці з портупеями
"Бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом из ЕС из-за пандемии коронавируса, стоя на крыше анчурийского армейского автомобиля"
...... б*же, так Путин и прочая мразь срочно стали католиками, посмотрели на чудака в рясе и ..... "а мы в рай" т.м.?
у меня слов нет, я пропустил шабаш Попы и теперь = "гореть вечно"
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Б*гдан поклав на декілька петицій..... І зараз РАПТОВО, вони почнуть виконувати те що підписали(ага) 50к. людей, ну смішно ж.
А на рахунок "допомогти" - якраз "там написано" шоб помагати не хизуючись цим.
(то відправ дітей своїх до нього, "чай пить" - чесно-чесно, він же добрий)
Але жертви москалів кожному українцю набагато ближчі, ніж далекі індіанці з єретиками!І так, учіть історію мільйони індіанців ніхто не вбивав саме через релігію... Я маю на увазі, що вбивства були, але переважно не на релігійному грунті - просто конкістадори золота хотіли!
А взагалі 90% індіанців стали жертвами навіть не конкістадорів, а хвороб, які ті принесли. Інквізиція не встигла, до неї все зробили епідемії!
Мільйони індіанців викосили не інквізитори, а кір, вітрянка, віспа і скарлатина (яких до того не було в Америці), зате європейці привезли з Америки сифіліс...
Ти бачив "інструменти" т.з. "інквізиції"? Ти можеш уявити що ці тварюки робили з "єретиками-відьмами"? А подивись та почитай. І уяви шо тебе звинуватили у чаклунстві і тиждень орудують тими інструментами над тобою.
см. "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
И без намордников.
Кто вообще ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую леригию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь судьёю,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.