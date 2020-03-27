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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Просто тато любить гроші

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вибрали це разом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець. ВIДЕО

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Республіка" уповноважена заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" оголосила в розшук Порошенка: йому інкримінують організацію вбивства Мотороли

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ліквідація. Як це було...

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

VIP-палати для слуг

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Звернення до народу

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пастка кремля

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Апофеоз платформи примирення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консерви розкрилися, баночки луснули, - Сивохо в інтерв'ю каналу ексміністра-втікача Клименка про реакцію "слуг народу" на "платформу примирення". ВIДЕО

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Будні карантину

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Нова валюта

Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Ліки від паніки

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184992
 
   
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Тётя Роза

- Изя, ты умный человек. Что ты скажешь про обнуление сроков президентства?
- Ты мне льстишь, Сёма. Но если философски...
Этот товарищ решил срать на всех даже тогда, когда уже будет срать под себя.
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Ще Шмарув не вистачає для повного щастя 😂
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Нехай рачки як на сцені повзе через кордон в сторону ДНР.
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Тут всё по дедушке Крылову: ты всё пела? Это дело, так пойди же, попляши.
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Эту ШМАРУ непускать,эта не только короновирус
завезет,но еще в придачу венегерические болезни.Пусть дозревает в *********.
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Тут спритні хлопаки під шумок вирішили "Артемсіль" продати.
Будемо х... без солі доїдати ???
Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1995
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Лекарство от короновируса от зеленой "власти"Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8944
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Аллан Левитов с Levitov Allan.
Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2517
 6 ч. Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2517
 К зелебобам:А помните, самой БОЛЬШОЙ вашей ПРОБЛЕМОЙ год назад были «свинарчуки» (на которых даже сейчас так них&я и не нашли)."Свинарчуки и цибуля по 16 грн."Просто, чтоб вы помнили, бл&ди Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2517
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зеленсьский ні в чому не винуватий, бо зі своїми клованськими скілами він просто недієздатний
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