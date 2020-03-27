 Апофеоз платформи примирення, звернення до народу, пастка кремля. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Просто тато любить гроші
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"
Вибрали це разом
"Республіка" уповноважена заявити...
Ліквідація. Як це було...
VIP-палати для слуг
Звернення до народу
Пастка кремля
Апофеоз платформи примирення
Будні карантину
Нова валюта
Ліки від паніки
Більше фотошопів дивіться тут
Тётя Роза
- Изя, ты умный человек. Что ты скажешь про обнуление сроков президентства?
- Ты мне льстишь, Сёма. Но если философски...
Этот товарищ решил срать на всех даже тогда, когда уже будет срать под себя.
завезет,но еще в придачу венегерические болезни.Пусть дозревает в *********.
Будемо х... без солі доїдати ???
.....
6 ч.
К зелебобам:А помните, самой БОЛЬШОЙ вашей ПРОБЛЕМОЙ год назад были «свинарчуки» (на которых даже сейчас так них&я и не нашли)."Свинарчуки и цибуля по 16 грн."Просто, чтоб вы помнили, бл&ди
...