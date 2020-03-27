 Екскерівництво одного з оборонних заводів закупило на $1,7 млн металобрухт замість обладнання і зірвало держзамовлення на дефіцитні боєприпаси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
У повідомленні зазначається: "Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво об’єднання підписало завідомо збитковий договір із закордонним постачальником. Як наслідок, до країни було імпортовано застаріле, технологічно несправне та невідповідне умовам контракту обладнання. Більшість із завезених верстатів були виготовлені ще в 20-х роках минулого століття. Відповідно вони мають значний ступінь зносу і взагалі не призначені для виготовлення патронів необхідного калібру. Також іноземна сторона не виконала передбачені контрактом зобов`язання щодо введення лінії в експлуатацію".
"Дії посадовців призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Це завдало суттєвої шкоди обороноздатності держави.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінально кодексу України, одному із колишніх керівників науково-виробничого об’єднання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Викриття оборудки проводилося співробітниками контррозвідники УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.
Или они "попутчики революции " ?
во всех областях...
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
·2 ч
Подивився що показує ТБ: ZIK, 112, NewsOne, НАШ.
Це справжній інфоцид українського населення. Це справжній підрив інформаційного поля. Це системна російська пропаганда українською мовою.
Наслідки діяльності цих телеканалів ми будемо знову розхльобувати кров'ю українців...
Не треба й тих кацапських каналів... Свої ще гірші бо вони "свої"
Ну, і напівкасапські: пінчукові (СТБ, ІСТВ, Новий та їх похідні); а також рижемразівські секти "уркаїна"
просратьвзорвать Пьер Мальдивский ? всепідірвали, як стверджують зрадоботи, та 5 років хлопці кацапню мочили
Хлеб в Украине может подорожать на 20%.
Рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%, прогнозируют в Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины".
Согласно их заявлению, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.
"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - отмечают ассоциации.
Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.
Напоминаю: экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%.
Только с 14 по 20 марта, украинские морские порты экспортировали 1,18 млн. т. основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.
Больше всего, выросли поставки пшеницы.
Морпорты отгрузили пшеницы 284 тыс. т, или на 67% больше, чем на прошлой неделе.
НАГОЛОСУВАЛИ!? ЖРІ.ТЄ
Українські прикордонники виявили у районах газових родовищ у виключній морській економічній зоні України самопідйомні бурові установки "Україна", перейменовані окупантами на "Крим-1 " і "Тавриду" з російськими прапорами та патрулем ракетного катера ЧФ РФ
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"В Одеському родовищі виявлено та розпізнано самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ) "Україна", перейменовані окупаційною владою анексованого Криму на "Крим-1", та СПБУ "Таврида".
На обох бурових установках наявні ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора. Із наближенням до родовища на 5 морських миль спостережна вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював поряд", - йдеться у повідомленні.
На запит корабля морської охорони про мету перебування військового корабля в українських водах, окупанти заявили, що здійснюють охорону економічної діяльності Росії та повідомили про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.
ДПСУ продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ в українській морській економічній зоні.
Довідка: Одеське родовище розташоване на північно-західному шельфі Чорного моря за 130 км від Одеси і за 150 км від смт Чорноморське.
Под это и миллиард не жалко.
Сидеть всё равно придётся и деньги отдать украденные.Станки 1903 года наверно.