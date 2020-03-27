 Черга і нехтування масками: в Головному управлінні поліції Києва не дотримуються правил карантину. ФОТО

Про це повідомив керівник Mobile Finance Group Юрій Чайка, передає Цензор.НЕТ.
"Вийшов із магазину, а машини немає. Подзвонив у поліцію - евакуювали. У поліції на Володимирській черга, купа народу в коридорі, деякі без масок, карантин", - написав у коментарі до фото.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у начальника столичної поліції Андрія Крищенка виявили коронавірус.
Агония власти с её запретами уже всем надоела.
Дубинский высрал что возвратились 1.7млн.(я правда сомневаюсь) - и все разбрелись по стране. он слов(русских) не жалел. и "трешак" было бы самое мягкое из них
мне кажется что это сделали специально. ну нигде в мире так не делали, нет?
P.S. Сегодня в аптеках появился парацетамол по 18.40грн. , "не прошло и года".