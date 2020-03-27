EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Фоторепортаж
  5553  117
Матеріали за темою:
Все про:Запоріжжя (578) карантин (1349) УПЦ МП (590) церква (419) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу. ФОТОрепортаж

Священники Української православної церкви Московського патріархату влаштували в Запоріжжі "повітряний хресний хід" для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба церкви, передає Цензор.НЕТ.

"Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука здійснює повітряний хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері Самарської і часткою Хреста Господня", - йдеться в повідомленні.

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 01

Як повідомляє місцеве видання "061", священники вирішили облетіти місто з іконами, читаючи молитву проти коронавірусу. Митрополит Лука зазначив, що священники вирішили не кропити святою водою місто з вертольота.

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 02

Повітряний хресний хід зробили на вертольоті "Мотор-Січ", пілот зазначив, що в такому дійстві бере участь уперше.

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 03

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 04
Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184923
 
 
 Топ коментарі
 
Секта свідків Гундяя віджигає )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Поцелуй винторогий икону ***** ...и тебя попустит...
У ПЦУ есть Томос...что говорит о том что они не сектанты...
У гундяевской церкви в паРаше томаса нет...отсюда вывод...гюндяевская церковь и есть секианты..
 показати весь коментар
 
Какал я на ***** и томос и гундяя большую кучу. Я не различаю между сортами говна.
 показати весь коментар
 
Вот, у меня один знакомый, стамбульский патриарх, тоже без томоса. Так он какой хочешь томос за полчаса нарисует...


 показати весь коментар
 
 
Нефть Брент 24 ,27 , недолго вам бегать , кацапоидные
 показати весь коментар
 
********* масьхоффцкафа парханата.
а потім ці найпримітивніші паследователі гундя-карго-культа розкажуть борігєнам а ті своїм внукам про пальот "калєстітси багофф"
 показати весь коментар
 
 
Кто допустил агентуру противника на военный объект?????
 показати весь коментар
 
как же задрали козломордые хари не с кем не спутаешь
 показати весь коментар
 
добрые мы, украинцы. ворогам дозволяемо не вмерти. а коли вони на голову сідають тоді тільки дозволяємо їм вмитися своєю кровью, бо життя напевно було б нудним без ворогів
 показати весь коментар
 
их бох - гудяй и путен в лице сепара- богуслая! их цель - ещё больше распри и крови в не их Украине.тчк
 показати весь коментар
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ZErY_lvbG5Q&feature=emb_logo

Одесская епархия решила ударить по коронавирусу с самолета и облетели территорию с молитвами и иконами, только почему-то без масок. Но в любом случае, теперь мы в безопасности.
 показати весь коментар
 
У меня впечатление что они разносили вирус над городом или мне показалось Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1381
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору