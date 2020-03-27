 Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба церкви, передає Цензор.НЕТ.
"Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука здійснює повітряний хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері Самарської і часткою Хреста Господня", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє місцеве видання "061", священники вирішили облетіти місто з іконами, читаючи молитву проти коронавірусу. Митрополит Лука зазначив, що священники вирішили не кропити святою водою місто з вертольота.
Повітряний хресний хід зробили на вертольоті "Мотор-Січ", пілот зазначив, що в такому дійстві бере участь уперше.
У ПЦУ есть Томос...что говорит о том что они не сектанты...
У гундяевской церкви в паРаше томаса нет...отсюда вывод...гюндяевская церковь и есть секианты..
а потім ці найпримітивніші паследователі гундя-карго-культа розкажуть борігєнам а ті своїм внукам про пальот "калєстітси багофф"
Одесская епархия решила ударить по коронавирусу с самолета и облетели территорию с молитвами и иконами, только почему-то без масок. Но в любом случае, теперь мы в безопасности.