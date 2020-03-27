 Мешканка Львова пропагувала ідею створення "Новоросії" та поширювала фейки про коронавірус, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Фахівці з кібербезпеки спецслужби встановили, що львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунта свідомо поширювала неправдиву інформацію про COVID-19. Жінка намагалася нагнітати панічні настрої серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі та пропагування ідеї створення так званої "Новоросії".
Під час досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організацій "Л/ДНР".
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
А лучше - повесить рядом с памятником Адаму Мицкевичу!
Сейчас таких нужно прикапывать по пасадкам - толерастия нас доведет до .............
А разве "министр здравоохранения" Емец своими пещерными заявлениями о "поколении 65+" - не тем же самым занимается?
Встречал одного с Луцка, он не знал кто такой Роман Шухевич, слышал фамилию, но не знал кто это.
Хоть бы один фейк о вирусе прочитать.. Не подскажите где можно прочитать?