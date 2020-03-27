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 Мешканка Львова пропагувала ідею створення "Новоросії" та поширювала фейки про коронавірус, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила у Львові місцеву жительку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про поширення COVID-19 у нашій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці з кібербезпеки спецслужби встановили, що львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунта свідомо поширювала неправдиву інформацію про COVID-19. Жінка намагалася нагнітати панічні настрої серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі та пропагування ідеї створення так званої "Новоросії".

Під час досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організацій "Л/ДНР".

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Мешканка Львова пропагувала ідею створення Новоросії та поширювала фейки про коронавірус, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184863
 
   
 Топ коментарі
 
Вот сука, и еще во Львове живет.
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таких нужно сажать в будку, вывозить за КПП в ОРДЛО и вышвыривать там.....
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Та понаїхало купа цього сміття рашистського . Там в себе все засрали , тепер скрізь пробують срати , рашисти кончені .
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У всех есть кто-то плохой. У тебя - Зеленский, хотя должен быть - Лукашенко.
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Полностью согласен, у всех должны быть мозги, но упёртость и в Африке - упёртость.
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При совку офіцери після відставки отримували від держави квартири там де вони закінчували службу, в 1970 роках ними заселяли квартали, про гебню мовчу бо у Львові їх було забагато.Більшість їхніх нащадків гідні своїх батьків.
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таких нужно сажать в будку, вывозить за КПП в ОРДЛО и вышвыривать там.....
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та сомневаюсь, что за нее кацап и пару сношенных лаптей даст.......
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Колись зустрічав в Тирнеті таку собі Наталку зі Львова. Може вона?
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"Местная жительница" Львова могла снимать жилье на деньги фсб...
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Не обязательно Новороссия. Сегодня Львов, а завтра Львув.
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если начнется такое как в италии все переобуетесь
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Расстрелять паскуду перед оперным театром.
А лучше - повесить рядом с памятником Адаму Мицкевичу!
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это какой надо быть конченной что бы в городе Левов сеять эту заразу.
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У Львів й інші міста західної частини України в радянські часи понавозили цілі орди комуністів, кгбістів, різних фахівців, військові пенсіонери там осідали і інша рашистська нечисть. Всі ці гоші куценко, ярмольніки, фрідмани, башмети й інші "львов'янє" саме з таких родин. Тому там є кому Україну ненавидіти.
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Пройдіться ввечері по колишніх кутузова, ушакова, льва толстого і подібних вулицях. Української мови майже нечути. А тепер ше повно наїхавшої сепарні в новобудовах.
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У Львові дуже велика кількість донецьких біженців..
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Да перестаньте, во Львове тоже голосовали за Зелемойского и за его эбонитовые палки и за ВСУ - бараны...
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что мусорок , на работу вышел ? как там Миша Жизневский во снах твоих мусорских не приходит ?
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В мене є знайомі, що народилися у Львові, батько радянський полковник, мати з родини якихось радянських активістів з полтавщини, Україну ненавидять лютою ненавистю, живуть в Києві.
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Викиньте зі Львова ту малороску в даунбас.
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Немає такого потужного бульдозера щоби випхати москаля зі Львова.Вони завжди любили і ******* розказувати как в расєї харашо, але чомусь не хочуть додому повертатись.
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Посягнула на власть режим и авторитет губернатора «малоросии»?
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Млядь!
Сейчас таких нужно прикапывать по пасадкам - толерастия нас доведет до ............. Мешканка Львова пропагувала ідею створення "Новоросії" та поширювала фейки про коронавірус, - СБУ - Цензор.НЕТ 824
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Нужно в Киеве ,по сайтам искать людей с ФСБшными погонами и привлекать или блокировать
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Та зараз можуть на всіх повідкривати кримінальні справи.Форумчани не критикуйте Наполеона 21 століття. Мешканка Львова пропагувала ідею створення "Новоросії" та поширювала фейки про коронавірус, - СБУ - Цензор.НЕТ 710
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"нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию"

А разве "министр здравоохранения" Емец своими пещерными заявлениями о "поколении 65+" - не тем же самым занимается?
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Меня больше всего удивляет, что на родине создания УПА, есть такие идиоты за усский мир.
Встречал одного с Луцка, он не знал кто такой Роман Шухевич, слышал фамилию, но не знал кто это.
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Призывала к свержению конституционного строя в нашем государстве - порохоботы, вам ничего не напоминает? Копия ваше 'всі на майдан'
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Да это одна из ваших новоросок. По привычке и ты ж тоже пердела шалава во время пороха все на майдан убирать пороха.
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Може Тетяна Крижовець, є така хвора на голову у Львові, хоча це моя здогадка.
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Засланый казачок эта сволочь .Русские всегда хвастались ,что уник самое большое количество КГБешников во всех странах мира и самая развитая агентура.Почему нашим СБУ никто так не помогает .Считается что доносить, это плохо Надо развивать агентуру и поощрять тогда бы вам сразу продавцы стучали что респираторы во львовском Эпицентре скупали по 300 штук .
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дык нужно дать человеку желаемое - купить билет в один конец, +квартиру поменять. Украина - страна возможностей.
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и распространяла фейки о коронавирусе...

Хоть бы один фейк о вирусе прочитать.. Не подскажите где можно прочитать?
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А шо такое ?! Зеленскому, Ермаку, Рабиновичу, Медведчуку, Лукаш можно, а ей нельзя... Вот у этих всех, кого я перчислил уже были обыски в домах ?
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