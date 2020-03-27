EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Фоторепортаж, За кордоном
  14538  50
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) Нью-Йорк (56) США (6374) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Вперше від часу терористичної атаки 11 вересня на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги. ФОТО

Влада американського Нью-Йорка вживає додаткових заходів щодо боротьби з пандемією і ставить на вулицях вантажівки-рефрижератори, щоб вивозити тіла померлих від пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Влада побоюється, що ситуація погіршиться, і місць у споруджуваних додаткових моргах не вистачить. Тому на вулицях з'явилися причепи з холодильними установками, куди за потреби будуть складати трупи.

CNN зазначає, що востаннє таких заходів вживали після терористичних атак 11 вересня 2001 року. У моргах не вистачало місць для знайдених тіл, і влада була змушена використовувати вантажівки-рефрижератори.

Також дивіться: З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

Вперше від часу терористичної атаки 11 вересня на вулицях Нью-Йорка зявилися мобільні морги 01
Фото: сайт CNN

Раніше США стали лідерами за кількістю заражених коронавірусом у світі. У країні зафіксовано 85 991 випадок інфікування. Це більше, ніж у Китаї, Італії або будь-якій іншій країні світу. Кількість жертв досягла 1300.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184847
 
 
 Топ коментарі
 
Население Нью-Йорка по численности равно половине населения Украины...
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Население Нью-Йорка по численности равно половине населения Украины...
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.
 показати весь коментар
 
 
Це це якщо брати з пригородами.
А так, Нью-Йорк 8 405 837 , по населенню як 2 Києва .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О! Вот это нужные и правильные меры. В Украине от этого вируса умрет 110 -120 тысяч. Необходимо чтобы трупы не лежали по домам и на улицах.
 показати весь коментар
 
 
Где доказательства, что это дополнительные трупы? Приведи мне сравнения смертности в Италии за март 2019 и март 2020 года? Тогда можно будет что-то утверждать! А так это просто трепательство словесное
 показати весь коментар
 
 
Давайте так. Скорее всего вирус заберет тех, кто по естественным причинам должен был бы умереть ближайшие полгода. Так что смертность за год возможно и не выйдет за прежние показатели. Но всплеск обязан, должен быть, СМИ приложили к этому немало усилий.
 показати весь коментар
 
 
«Однако, помимо генетической предрасположенности, решающим фактором является образ жизни. В Китае, например, курят около 52% всех мужчин.Легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям.»
 показати весь коментар
 
только тотальная изоляция спасет нас хотя бы месяц нужно пересидеть
 показати весь коментар
 
 
Бред. Вирус пройдет через каждого, это Закон Природы.
 показати весь коментар
 
 
Оно то да, только у многих не за что сидеть месяц, в развитых странах эта проблема финансируется, у нас ноль, а потом удивляются, что именно бум заболеваемости приходится на трудоспособное население, а за какие деньги им сидеть дома, голод поборет любой страх.
 показати весь коментар
 
 
ну разве что изоляция где-то в погребе в поле с питанием подножным кормом... а так, в магазин идешь, там люди трут носы, потом трогают продукцию, которую ты потом покупаешь... перестраховаться полностью нереально
 показати весь коментар
 
 
А что будет с человеком который вышел к людям после годовой изоляции? Он встретится с ковидкой! Вирус уже навсегда с Человечеством и никакими способами избежать встречи с ним не удасться.
 показати весь коментар
 
 
ну тогда сидеть в изоляции до тех пор, пока не появится вакцина
 показати весь коментар
 
 
Оригинально. Но скорее всего никто не будет после того, как все переболели и вирус опустился до уровня соплей у детей, выкидывать миллиарды на вакцину против него. Так что шансов нет.
 показати весь коментар
 
Ще в 1998-2009му Біл Гейтс продав багато акцій але почав скупати акції компаній що розробляють вакцини і такого роду компанії. Чи може розумів щось вже тоді.
 показати весь коментар
 
Угу. Він зрозумів, що це хороший бізнес ) і що хороша зброя проти збільшення населення планети. Але більшість коментарщиків тут вірять в доброту і благодійність таких людей як біл Гейтс і так далі)
 показати весь коментар
 
Американцы очень легкомысленно отнеслись к вирусу. Один флешмоб с лизаниями унитазов в общественных туалетах чего стоит.
 показати весь коментар
 
 
У них президент полезный идиот. Который отрицает глобальное потепление, и наверное до сих пор отрицает опасность коронавируса. А его сторонники с ним соглашаются.
 показати весь коментар
 
 
К сожалению єто реалии.вчера прочитал как хоронили дедушку в тернополе умершего от короновируса а что будет у нас твориться когда будет пик смертности от вируса?
 показати весь коментар
 
У мавзолея чЛЕНИНГА лежать более 1000 трупов советского дерьма...Гардюсь тобою советское дермо на площади ДОХЛЯКОВ. РАБссии... Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги - Цензор.НЕТ 8479
 показати весь коментар
 
и судя по глубине мысли он даже не ефрейтор.

шваль вякую лахта бросает на Цензор - обидно...
 показати весь коментар
 
 
может быть, но портянками и лаптями засмердило...
 показати весь коментар
 
 
он там ниже еще один, они как снайпера - парами работают
 показати весь коментар
 
 
За нижнього не знаю, а цей це місцевий любитель фуйла та інших фашистів. Десь з Сум здається.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смертельное оружие США COVID-19: План по сокращению населения Земли и ID2020
Питер Кёниг о том, чем обернется в дальнейшем обязательная вакцинация от коронавируса
 показати весь коментар
 
Не Трамп а фонд біла гейтса. Почитайте в інтернеті про "событие-201" (event-201) пандемічні навчання в жовтні 2019 року де описувався сценарій зараження коронавірусом.
 показати весь коментар
 
Він вже в 1998 почав скупати компанії що вакцини роблять проти грипів і інших хвороб. а в 2018му вже розповів що буде пандемія і будуть карантини. Совпаденіє чи просто дуже розумний.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смертельное оружие США COVID-19: План по сокращению населения Земли и ID2020
Питер Кёниг о том, чем обернется в дальнейшем обязательная вакцинация от коронавируса
 показати весь коментар
 
Гексоген,Полоний,Новичок и Короновирус придумал Дональд Трам,чтобы обосрать КГБэшного Хмыря РАБссии.фошЫзд Вперше від часу терористичної атаки 11 вересня на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги - Цензор.НЕТ 4454
 показати весь коментар
 
 
Гитлер Сралин Муссолини и император Японии заключили братских СОЮЗ в 1939 году.Вопрос простой...кому сообщал Рихард Зорге...о нападении на советских Мудаков? Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги - Цензор.НЕТ 9881
 показати весь коментар
 
 
Тыы деБиЛь? какой нх Зерьге? савковых сказок перечитался? очнись и забудь уже.
 показати весь коментар
 
Степан Бандера напал на РАБссию и Крым раньше Гитлера,а именно 14 июня 1941 года,напечатав в газете "ПРАВДА" воззвание к нацистам Гитлера...,Путлер войди... Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги - Цензор.НЕТ 3393
 показати весь коментар
 
 
на уровне последних 3 лет смертность в Италии,2017 ещё и не доганяет. Мойте руки, Если чувствуете что то не так и вам кажется что вас нае*али вымойте руки ещё раз и наденьте маску.
 показати весь коментар
 
 
Прочитав СОБАЧЬЕ сердце Булгакова, говорю себе,надо избрать КолоГитлерЗелемойского на 100 лет.Пусть Путлер завидует Украине....
 показати весь коментар
 
Желаю всем больным, независимо от национальности и вероисповедания, скорого и лёгкого выздоровления, а здоровых пусть болезнь обойдёт стороной. Берегите себя. А то мне без вас будет скучно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору