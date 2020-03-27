 Вперше від часу терористичної атаки 11 вересня на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Влада побоюється, що ситуація погіршиться, і місць у споруджуваних додаткових моргах не вистачить. Тому на вулицях з'явилися причепи з холодильними установками, куди за потреби будуть складати трупи.
CNN зазначає, що востаннє таких заходів вживали після терористичних атак 11 вересня 2001 року. У моргах не вистачало місць для знайдених тіл, і влада була змушена використовувати вантажівки-рефрижератори.
Раніше США стали лідерами за кількістю заражених коронавірусом у світі. У країні зафіксовано 85 991 випадок інфікування. Це більше, ніж у Китаї, Італії або будь-якій іншій країні світу. Кількість жертв досягла 1300.
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.
А так, Нью-Йорк 8 405 837 , по населенню як 2 Києва .
шваль вякую лахта бросает на Цензор - обидно...
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