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Все про:танк (288) Укроборонпром (604) ЗСУ (480)

 ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" (ХБТЗ), яке входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром", зокрема, військовим передали 10 танків Т-80БВ і 3 танка Т-64БВ зразка 2017 року.

Всього на сьогоднішній день Харківський бронетанковий завод виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року і 88 танків Т-80БВ.

Модернізований фахівцями ХБТЗ танк Т-64БВ зразка 2017 року є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у протистояннях з протидіючими військами на Сході України.Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості за рахунок тепловізійного прицілу, нового вдосконаленого динамічного захисту, нової цифрової радіостанції, сучасних нічних приладів спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійної системи спостереження за навколишнім середовищем, а також засобів супутникової навігації.

Модернізований ДП "ХБТЗ" танк Т-80БВ, отримав аналогічні покращення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 01
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 02
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 03
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 04
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 05
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 06
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 07
ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ 08

"Харківський бронетанковий завод продовжує вчасно та якісно виконувати державні замовлення, попри надзвичайну ситуацію в області на особливий режим роботи підприємства під час карантину. Фахівці постійно запроваджують сучасні й актуальні елементи модернізації, чим забезпечують конкурентну боєздатність Збройних сил України", – прокоментував передачу техніки директор заводу В’ячеслав Стрилець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184803
 
   
 Топ коментарі
 
АРМІЯ - МОВА - ВІРА....- поки що так )))
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Зебіли кажуть що їх на хліб не намажеш.
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Зебіли кажуть що їх на хліб не намажеш.
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«Когда нас в бой пошлет товаріщь Буба,
Сивоха маршал в бой нас повєдєть!!!»
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Як все знайомо. Я працював в такому цеху.
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Ложки, секачи и машинки для раскатки теста(((((
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Ну чому так, коли дурень, то обов"язково Іван, або Іванов.
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Это Ваше личное мнение)) Спросите, если есть возможность, работников самого завода о том, что они должны были выпускать на своем предприятии в 1990-... годах((((
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Я кажу за свій завод, якщо не зрозумів. Він і в 90-х випускав продукцію.
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Я разве спорил с Вами?? Или пытался оскорбить? Продукцию он выпускал, но в каком количестве??? Если говорите "за свой завод", то расскажите мне, сколько машинок за смену он делал до 90г. и сколько после.....
Я что-то плохое сказал про завод, КБ и остальные производства, включая тысячное???????
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Ти як був довбнем, так ним і залишився. ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ - Цензор.НЕТ 6240 Портові перевантажувачі, електромостові крани і т.п. вантажопідйомні механізми.ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ - Цензор.НЕТ 8155
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Тут я вас услышал, но уточните где, когда и в каком количестве?)))
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Эта "падлюка рашистская" тебя, и подобных "патриетов" в 2014-2016г.г. служила на Т 64 БМ "Булат" и защищала вас от "пабатымов", о которых вы написали(((
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Ну хорошо, Гособоронзаказ 2019, принятый при Барыге, выполнили. Что дальше?
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Знаете что мне это все напоминвет ? 30 года прошлого столетия ,когда Гитлер клепал танки и автоматы,самоходные пушки Ворошилов и Буденный строили тачанки ,укрепляли рессоры на них сбрсывая с 2-3 этажей,пулеметы максимы .Вот у нас вместо того чтобы занятся серьезно авиастроением ,ракетостроением - модернизируют старые танки.Эх потеха
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Баевую касмичискую станцыю с лазерами!
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До 1934 года Германия произвела ноль танков, с 1934 по 39й - три с половиной тысячи танков.
А Ворошилов с Буденным с 34-го по 39й произвели чуть больше восемнадцати тысяч танков.
Про одну винтовку на троих ещё тоже очень драматично.
Если не читать статистику по винтовкамь.
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Слава Україні! Смерть пальмомасловим кацапським ворогам!
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Что бы не говорили всякие там пророссийские сявки и рабиновичи с мертведчуками, а танки, в современной войне ещё ой как нужны!! Когда в Европе, в 1980 году было более 40 тысяч танков СССР, никто и пикнуть из запада не посмел!! Как говорил герой одного из фильмов: "Танки , побольше танков"" и тогда Украине никакой путлер и его искандеры, нам не страшны!!!
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Западу просто нужна была война ни тогда, ни тем более сейчас. Это в России вечно хочеться очередную войну затеять. А не рыпался том числе и СССР со своими 40тыс. танков, так как при первой же атаке танков начался бы обмен атомными ударами. И все....
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Цiкавенько, а це говно и через 20 лет, "модернизировать" будут?
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СПАСИБО за ваш РАТНЫЙ ТРУД !!! ТРУЖЕНИКАМ тыла --- СЛАВА !!!
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Главное - военная приёмка должна быть на уровне.А так -больше пиар отдельных начальников.Некоторое время назад была куча уголовных дел там.Дай Бог ,чтобы было так,как отрапортовали.А в 2014 -15 годах была куча террактов против завода от Плешфюрера.Тоже -против завода им Малышева.Название ,кстати, надо декоммунизировать.
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Что бы не говорили всякие там пророссийские сявки и рабиновичи с мертведчуками, а танки, в современной войне ещё ой как нужны!! Когда в Европе, в 1980 году было более 40 тысяч танков СССР, никто и пикнуть из запада не посмел!! Как говорил герой одного из фильмов: "Танки , побольше танков"" и тогда Украине никакой путлер и его искандеры, нам не страшны!!!
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны". Главная . Украина 13 ноября 2019, 14:09/Что бы российским танкам было легче : Коломойский и Боголюбов создали компании для производства155 мм снарядов и орудийных стволов.26.02.20
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А ми так у 20 стріччі і застрягли, "Оплоти" тільки сняться нашим танкістам у ЗСУ.
Ну добре хоч такі є ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ - Цензор.НЕТ 562
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