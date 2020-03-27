 ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром", зокрема, військовим передали 10 танків Т-80БВ і 3 танка Т-64БВ зразка 2017 року.

Всього на сьогоднішній день Харківський бронетанковий завод виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року і 88 танків Т-80БВ.

Модернізований фахівцями ХБТЗ танк Т-64БВ зразка 2017 року є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у протистояннях з протидіючими військами на Сході України.Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості за рахунок тепловізійного прицілу, нового вдосконаленого динамічного захисту, нової цифрової радіостанції, сучасних нічних приладів спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійної системи спостереження за навколишнім середовищем, а також засобів супутникової навігації.

Модернізований ДП "ХБТЗ" танк Т-80БВ, отримав аналогічні покращення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

















"Харківський бронетанковий завод продовжує вчасно та якісно виконувати державні замовлення, попри надзвичайну ситуацію в області на особливий режим роботи підприємства під час карантину. Фахівці постійно запроваджують сучасні й актуальні елементи модернізації, чим забезпечують конкурентну боєздатність Збройних сил України", – прокоментував передачу техніки директор заводу В’ячеслав Стрилець.