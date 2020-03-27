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 На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Працівника прокуратури затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічний розслідувань Нацполіції, був задокументований факт вимагання працівником однієї з Одеських місцевих прокуратур неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч доларів США.

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Таку суму вимагав за перекваліфікацію кримінального провадження, в якому він є процесуальним керівником. Зміна частини статті давала змогу підозрюваному у скоєнні злочину отримати більш м’яке покарання.

З метою приховування корупційної діяльності правоохоронець залучив посередника.

Посередник і прокурор були затримані в четвер, 26 березня, а 25 тисяч доларів США, отриманих як хабар, вилучені.

Щодо обох затриманих вирішується питання про повідомлення ним про підозру і про обрання запобіжного заходу.

На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція 01
На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція 02
На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184793
 
 
 Топ коментарі
 
Я ЗА ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА КОРУПЦІЮ.
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а почему не овзучили имя и фамилию??
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Низзя -- это же новые лица технократы На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4097
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Да Вася!!! Помним, как Пшокин в ответ на задержание брилиантовых выпердел в лицо Сакварелидзе что соевые своих не сдают... но ты же порохобот, тебе простительно не знать истории...
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что бы отмазать легче было...
судьи ведь тоже кушать икорку хотят.
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а біл ли етот прокурор ? обичная показуха плановая
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люстрований і перелюстрований два рази На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 186
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Прізвище не має значення.
Будь-якого прокурвора хапай - не помилишся.
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Не тот ли часом, который с дочерью джарты после ее возвращения с куршевеля общался?
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Карантин карантином, а коррупция по расписанию...)
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Я ЗА ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА КОРУПЦІЮ.
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...ты на приём к паталогоанатому уже записался? поспеши, а то свидетели патужных риформ скоро ломанутся за халявными белыми тапочками...
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Смертна кара - не панацея, але суттєво понизить ризики владних хапати з бізнесу, простих людей ...
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Эх, попал чувак на деньги. Его переквалификация и последующее восстановление через суд обойдутся ему значительно дороже, чем эти 25.
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Навряд. Це тепер зловили на 25 000. А ск. брав до цього?

Кожен бізнес має певні ризики і витрати...
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И это во время войны, ведь военный сбор собирают, и во время пандемии! Даже по закону военного времени это уже расстрел!
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Ех,Одеса............Пока труха при владі нічого там не зміниця.
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Да.. в Киеве прокуроры в хрущёвке с мамой живут и на метро на работу ездят.
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.....это что надо НАТВОРИТЬ , чтоб такую дать ВЗЯТКУ ????((((( и потом..... откуда деньги , Зин ???
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Вот что бывает, когда работаешь без кассового аппарата
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Брал и не заносил на верх , вот и поймали .
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Воры воров прикрывают, поэтому ФИО прокурора-вора и не печатают в перссе ! Не удивляйтесь если этот поц -ворюга- пркурор, через пол года восстановится в должности!!
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Зешмаття підвищить зарплату, й забезпечить кар1єрне зростання
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Далі цю справу було би добре занести в окремо створений реєстр відносно корупції суддів,ментів,прокурорів,депутатів і інших чиновників.Всі ці справи повинні бути на особистому контролі до винесення судом вироку по дуже жорсткій статті з конфіскацією усього майна,навіть до смертної кари. На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4339
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Он хоть в маске был когда бабки принимал? А то я волнуюсь...
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