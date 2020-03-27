 На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічний розслідувань Нацполіції, був задокументований факт вимагання працівником однієї з Одеських місцевих прокуратур неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч доларів США.

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Таку суму вимагав за перекваліфікацію кримінального провадження, в якому він є процесуальним керівником. Зміна частини статті давала змогу підозрюваному у скоєнні злочину отримати більш м’яке покарання.

З метою приховування корупційної діяльності правоохоронець залучив посередника.

Посередник і прокурор були затримані в четвер, 26 березня, а 25 тисяч доларів США, отриманих як хабар, вилучені.

Щодо обох затриманих вирішується питання про повідомлення ним про підозру і про обрання запобіжного заходу.





