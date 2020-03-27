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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:лікарня (306) карантин (1349) допомога (1025) Порошенко (11623) Тернопільщина (248) Барна (87) Європейська Солідарність (308) Федина (37) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 У Монастириську лікарню на Тернопільщині, де зафіксовано спалах коронавірусу, привезли реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка. ФОТО

"Фонд Порошенка" передав реанімаційне обладнання Монастириській районній лікарні, яка стала епіцентром боротьби з коронавірусом в Тернопільській області. Серед медичного обладнання – монітор пацієнта, хірургічний відсмоктувач, шприцевий насос, пульсоксиметри і ларингоскопи.

"Щиро дякую за таку допомогу. Зараз вона потрібна як ніколи. Особливо такий апарат, як інфузомат, що дозує введення медикаментів хворим, як відсмоктувач, що також вкрай необхідний. Ми мали один інфузомат. Тепер маємо два. Дякуємо за дихальну апаратуру, блок масок. Все сертифіковане. Ми отримали всі документи. Окремо дякуємо Фонду Порошенка, Софії Федині та всім, хто долучився", – підкреслив районний хірург Василь Ференц.

Голова фракції "Європейська Солідарність" у Тернопільській обласній раді Степан Барна повідомив, що Монатириський район був обраний, тому що саме там зафіксовано спалах коронавірусу в Тернопільській області. "Європейська Солідарність" як політична сила усвідомлює відповідальність, яка зараз лягла на нашу владу у зв’язку з пандемією. Ми українська опозиція, яка розуміє, що не можна бути опозицією до українського народу. Тому реалізовуємо цей проект по всій Україні. У Тернопільській області ми це у робимо у найбільш кризовій районній лікарні. Монастириському районному центрі, який потребує такої підтримки. Зараз туди дійсно бояться їхати, але ми веземо допомогу, бо хочемо, щоб жителі Монастириського району, які перебувають в кризовій ситуації, отримали підтримку. Впевнений, що ми переможемо і коронавірус, і москалів", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню. ФОТОрепортаж

У Монастириську лікарню на Тернопільщині, де зафіксовано спалах коронавірусу, привезли реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка 01

Голова Тернопільської територіальної організації партії "Європейська Солідарність", народний депутат восьмого скликання Тарас Юрик наголосив, що Фонд Порошенка розпочав цей проект, тому що в українських лікарнях є значна потреба в закупівлі медичного обладнання для підготовки до епідемії. "Фактично кожна лікарня зараз потребує величезної кількості обладнання, яке може врятувати життя українців. Сьогодні передаємо реанімаційне обладнання. Ми знаємо, що сьогодні найкризовіша ситуація в Монастириській лікарні. Там є потреба у різноманітному обладнанні і частину цього обладнання сьогодні екстрено туди передаємо, бо розуміємо гостроту потреби", – зазначив Юрик.

У Монастириську лікарню на Тернопільщині, де зафіксовано спалах коронавірусу, привезли реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка 02

Комплекти реанімаційного обладнання від Фонду Порошенка днями також надійшли у лікарні Львова, Дніпра, Одеси та Вінниці. Коштом Фонду відновлені 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги, придбаний апарат ШВЛ для львівської лікарні. Фонд планує оперативно відновити апарати ШВЛ для Вінницькоі дитячої лікарні, оскільки купівля нового медичного обладнання зараз вкрай ускладнена через величезний попит у світі.

У Монастириську лікарню на Тернопільщині, де зафіксовано спалах коронавірусу, привезли реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184778
 
   
 Топ коментарі
 
А от фонда зелупы сколько привезли оборудования? В Монастырскую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко - Цензор.НЕТ 1363
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да что ж ты делаешь, барыга проклятый!.. всё наживаешься и наживаешься на людях!
нормальный чИлавек, запилит видосик на фейсбучек, и нарИд сразу чувствует помощь..
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Взвили зебіли - і правильно. Відчуйте свою непотрібність і безпорадність.
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А где квартал 95? Время шуток закончилось, хохотания, на фоне сгоревшей хаты Гонтаревой. Доставайте бабосы с офшоров и помогайте. Тушите пламя вируса, спрятаться не получится.
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Фонд порошенко? Это адресная помощь или адресный РR?
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Зачем эти новости , какой именно фонд . Петрова , Гончаренка или Костюка ? Они же не свои деньги дают . а кто и свои ,то можно ведь и по умолчанию . Это вопрос совести и не более .
Портной .вон тоже фонд замутил и раздает .Пиар это когда все на виду .
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В Україні є Державний «Фонд Президента України». А тут мова про інший НЕ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД: «ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА" (21692539)
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА»
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, Староміський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, будинок 8
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
Білова Олена Анатоліївна, Голова, Богуславський Віктор Кирилович, Засновник, Порошенко Петро Олексійович, Засновник »
https://vkursi.pro/card/blahodiinyi-fond-poroshenka-21692539
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да я не против. когда есть фонды и с них имеют нуждающиеся . Но зачем именной ? Вообще многие фонды это личные кошельки держателей .Фонд должен быть один и управлять. распределять должны люди совесть нации .
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Вигадані мільярдні іменні «Офшори Порошенка», у Вас питань не викликали, а тут реальний благодійний фонд Порошенка, Вас чомусь затривожив.
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ты меня не обобщай , ты фантазируешь .Я за офшоры не писал нигде . А фонды это карманы .и средства пиара .
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Файно.. Акт приймання-передачі устаткування побачити можна? Адже лікарня громадська, отже інформація не може бути закритою. Ось побачимо, від кого, на якій основі, чого та скільки привезли.
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Файно.. А акт про безоплатну проймання-передачу можна побачити? Може фонд продав устаткування ..
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разгрузили , вкл камеры и загрузили а потом написали статьи . я кстати и такое видел .
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«Сам такоє нє раз дєлал» (с).
Я навіть не здивуюсь, що ти сам віриш у свою вигадку.

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я не активист , но видел такие трюки от рыгоаналов когда то и кандидатов в мэры . Так и здесь моджет быть . Я не секта.
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А по суті. Акт приймання передачі побачити можна ? Та буде написано, хто, кому, скільки, чого та на якій основі привіз. Адже зовсім ж нічого не зрозуміло, коробки і в Африці коробки. Лікарня прпосто так, не може прийняти, тільки через акт приймання. Інакше це можна вважати всім чим угодно, і відповідаюча людина може загриміти в буцегарню. Приїде провірка, а в лікарні якісь прилади, невідомо чиї, на них лікуються. можливо під прикритям лікарні займаються бізнес лікуванням. томо акт приймання-передачі має бути. Чому так тяжко привести приклад ? Чому на це простеньке питання, такі агресивні випади? Чому за таке питання відправляють в спам ?
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Пухнастий українобот

@UaArtem 22 ч

Уявіть рівень пі*ца у зелених, раз вони не проти Порошенка в антикризовому штабі. То вже схоже на "ми накосячили батя рятуй"!

https://twitter.com/UaArtem/status/1243128711991484416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1243128711991484416&ref_url=https%3A%2F%2Fbitter-onion.livejournal.com%2F
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Але в новинах по ТВ про це не буде ні слова, як не було про відновлення фондом Пороха 10 аппаратів вентиляції легень.
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5 и Прямой говорили об этом и не одни раз .У каждой банды свои каналы для пиара и критики .
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Проблема не в тому, що 5 і Прямий про це говорять. Проблема в тому, що 1+1 не говорить про такі самі кроки з боку Зе і Бєні, бо їх нема! Так, піар, але зараз чимало лікарень не відмовилися б від такого піару від будь-якого політика!
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Так а що Беня ще *кіоск пофарбований *не показав ?
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борьба за власть . одни обсирают других , обычная история .
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Та хай борються за владу, але як би було чудово, якби вони змагалися, хто більше масок і апаратів вентиляції легень передасть в лікарні!
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Треба ще вміти так піаритись на тому зубожінні, яка сам Порошенко і зробив своїми багаторічними діями по розкраданню України.
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Взвыли зебуины размазывая зеленые сопли в истерике. Как вам инструмент,для игры на пианино на вкус?
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