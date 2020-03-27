 Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Розпилюється спеціальна суміш, яка є цілком безпечною для людей і тварин, а також не пошкоджує матеріали та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь.

"Шановні українці, щоб не допустити поширення вірусних інфекцій, закликаємо вас дотримуватись карантинних та противірусних заходів й надалі свідомо ставитися до власної безпеки, не нехтуючи застереженнями", - йдеться в повідомленні.

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