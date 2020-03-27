 Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Розпилюється спеціальна суміш, яка є цілком безпечною для людей і тварин, а також не пошкоджує матеріали та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь.
"Шановні українці, щоб не допустити поширення вірусних інфекцій, закликаємо вас дотримуватись карантинних та противірусних заходів й надалі свідомо ставитися до власної безпеки, не нехтуючи застереженнями", - йдеться в повідомленні.
Кстати , я не знаю чем на самом деле обрабатывают улицы ,, антисептик - это было лишь предположение .
сумневаюсь. там бы все поголовно бухие ходили.
"Росія надіслала мобільні лабораторії для стерилізації та обладнання для дезінфекції приміщень та вулиць, пише газета. Водночас італійський Вищий інститут охорони здоров'я вважає дезінфекцію вулиць неефективним заходом у боротьбі з поширенням коронавірусу."