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 Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Одесі, площа займання - 400 кв.м, - ДСНС. ФОТО

В Одесі рятувальники ліквідовують пожежу на 6-му поверсі 6-поверхового житлового будинку, площа займання - 400 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"27 березня о 2:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили загорання у квартирі на 6-му поверсі 6-поверхового житлового будинку. О 3:42 у зв'язку з загрозою розповсюдження пожежі номер виклику підвищено до "Пожежа РАНГ №2". Під час гасіння пожежі самостійно залишили будинок 50 людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що о 7:00 пожежа локалізована, наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Орієнтовна площа пожежі - 400 м2.

Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Одесі, площа займання - 400 кв.м, - ДСНС 01

Від ДСНС залучено 13 одиниць пожежної техніки та 50 рятувальників особового складу.

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Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Одесі, площа займання - 400 кв.м, - ДСНС 02
Фото: ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184725
 
 
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Вы же одесситка? Позвоните своим друзьям. Может кто-нибудь знает адрес трагедии
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Це будівля побудована в часи СРСР під обласну лікарню швидкої допомоги, з вертолітними майданчиками, на окремій території і потім це все успішно вкрали і зробили житловий будинок а на першому поверсі - супермаркет. Тепер потрібно повернути цей будинок під обласну лікарню швидкої допомоги - виселити мешканців та супермаркет і провести реконструкцію!
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Пора бы и тебе, укушенному в мозг грицацуевым, начать пользоваться теми советами, которые ты даёшь остальным! Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Одесі, площа займання - 400 кв.м, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5453
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во времена ссср там был пустырь от облгаи до черноморской дороги и строилась там интосана,
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Зачем вы пишете откровенный бред. Там ПЛАНИРОВАЛАСЬ больница скорой помощи. Никакого здания там не было, был пустырь.
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