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 З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

Спецрейс із 354 українцями на борту, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу, вилетів із Нью-Йорка (Сполучені Штати Америки)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба українського посольства в США у Facebook.

"354 пасажири на борту. Перший спеціальний комерційний рейс МАУ вилетів з Нью-Йорка до Києва, щоб доправити наших громадян на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що українські дипломати та консули у США працювали 24/7, щоб координувати повернення громадян до України, які через загрозу коронавірусу та, як наслідок - закриття авіасполучення, застрягли на території США.

З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 01

"Ми дякуємо Міжнародним авіалініям України за спільну роботу та можливість здійснити такий спеціальний рейс через Атлантику. Ми також вдячні за розуміння і витримку безпосередньо пасажирам, які оперативно реагували на ситуацію, купували квитки, добирались з різних куточків США до Нью-Йорка.

Раді, що цим літаком також вдалося відправити 39 дітей, які навчались у США за програмою FLEX, а також 2 українських ветеранів, які через втрату зору проходили реабілітацію у США.

З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 02

Окрема подяка нашим партнерам, зокрема Державному департаменту США, Посольству США в Україні, Міжнародній організації цивільної авіації, місцевій владі американських штатів за підтримку", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, у відомстві зазначили, що МАУ потурбувались, щоб всі пасажири спецлітака були забезпечені декількома масками, які можна міняти під час довготривалого перельоту.

З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 03

Крім того, Посольство України у Вашингтоні, Генконсульство України у Нью-Йорку та Постпредство України при ООН в свою чергу передали на літак партію масок KN90, які екіпаж роздасть пасажирам перед посадкою у Борисполі, щоб громадяни мали можливість захистити себе та оточуючих під час переїзду до місць свого проживання в Україні.

З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 04

Зазначимо, що в коментарі "Укрінформу" посол України у США Володимир Єльченко розповів, що перевірка пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводилася. Вона буде здійснюватися вже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".

"Це все буде робитися українською владою на місці", - наголосив Єльченко.

Посол також зазначив, що всі пасажири після прибуття в Україну мають пройти 14-денний карантин самостійно. Якщо у когось виявлять високу температуру або інші ускладнення, медики на місці ухвалюватимуть рішення про можливу госпіталізацію таких осіб.

З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 05
З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 06
З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 07
Фото: посольство/Facebook

З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184717
 
   
 Топ коментарі
 
Наша ЗЕбильна влада делает эксперимент на стране Украина . Не соблюдая никаких Санжар завезено десятки тысяч МУТИРОВАНнОГО коронавируса . Здесь будет ВСЕМИРНАЯ экспериментальная лаборатория по исследованию этого вируса . Тут вам испанский , германский , канадский , турецкий , цейлонский , итальянский , египетский , американский и т.д. варианты штаммов вируса . И украинцы все ЭТО должны переварить . Главное не оскотиниться ....
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В мацковии центр коронавируса,просто кацапов бог никто не считает.
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Собираем covid со всего мира.
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Всех давай на банковую к монике на обсервацию
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В Нью-йорке 39 тысяч инфицированных, в США - 85 тысяч инфицированных.
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Чего они сюда пруться? Ведь там трам дает тыщу баксов на халяву.
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$1200 на дорослого і $ 700 на кожну дитину до 16 років, із за умови що ви є резедент і платете податки.
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А у нас заробитчаны ни копья не заплатили податкив, но главзебил считает что им нужно помочь матерьяльно, шоб они могли харчеваться Ищут спонсоров по заграницам, шоб туристов кормить, а кто потом отдавать будет?
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Летят из мирового центра коронавируса. Это уже серьезно.
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В мацковии центр коронавируса,просто кацапов бог никто не считает.
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Да, я читал Эхо Москвы. Там больны сотни тысяч.
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Сегодня писали, что даже в администрации ***** есть больные.
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Соединенные Штаты Америки оказались на первом месте в мире по количеству лиц, зараженных COVID-19, опередив и Китай и Италию.
Об этом свидетельствуют данные, представленные Медицинским университетом им. Джона Хопкинса. По последней информации, количество больных коронавирусом в США превысило 82 тыс. человек.
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Трамп тоже недооценил распространение вируса и не хотел урезать права граждан, а каждая неделя промедления в перспективе грозит волной заразившихся. Вот бриты уже отгребают тоже. У них даже школы закрылись позже наших на неделю. Что будет, одному Богу известно. Одно понятно точно, мир не останется прежним после пандемии.
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конечно известно, ведь оН и наслал вирус шо даже попы дохнут, Зевс у нас такой)
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Китаю не дає правдивої інформації.їх статистика йде лісом.
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штат Нью Йорк - наиболее эпидемический штат США..

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство - Цензор.НЕТ 5452
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Наша ЗЕбильна влада делает эксперимент на стране Украина . Не соблюдая никаких Санжар завезено десятки тысяч МУТИРОВАНнОГО коронавируса . Здесь будет ВСЕМИРНАЯ экспериментальная лаборатория по исследованию этого вируса . Тут вам испанский , германский , канадский , турецкий , цейлонский , итальянский , египетский , американский и т.д. варианты штаммов вируса . И украинцы все ЭТО должны переварить . Главное не оскотиниться ....
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Не буде стільки мутацій. на відміну від вірусу гриппу цей мутує більш повільно. з останніх дослідів.
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Мудрий нарід не може оскотинитесь адже у них вошдь сам великий бубочка
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Все время писали про 7-8 млн украинцев заграницей, а вернулось около 1 млн.
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Нужно тестировать всех въезжающих експресс тестами хотя бы, которые Украина получила недавно из китая ,для которых не нужны специальные знания и лаборатория, плюс температура измеренная,плюс контракт о самоизоляции с указанием о штрафах.
В Одессе первый заболевший именно из штатов прибыл. Его списали на область, конечно, но лечился он в областной больнице, которая территориально находится в городе.Потом он ещё и сбежал из больницы, якобы. Скорей всего его просто отпустили, так как оказалось, что он подписал контракт о самоизоляции, а после наезда сказали, что сбежал.
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Странно что в Одессе ситуация лучше , хотя в Одессе не мало туристов и работающих заграницей . Может что морской воздух влияет .
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Если заболевших слишком мало, это не значит, что их слишком мало на самом деле. Может просто не правильно делают тесты или вообще не делают?!
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Вроде делают. В Киев отправляли кровь раньше, а сейчас нам привезли спецбортом тесты из Киева. Не забывайте, что труха первым в Украине закрыл все учебные заведения в Одессе
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А может те у кого много заболевших хотят больше денег . Италия получила от ЕС 25 млрд, но почему то не особо пишут об этой помощи .
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Достаточно одного пассажира с этого рейса протестировать, и будет ясно, инфицированны ли все остальные 353 человека.
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Не забуваємо підписувати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Стюардессы красивые. З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство - Цензор.НЕТ 5224
С Бодрым Утром, Украина!
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Потом детям будут рассказывать,что имели шанс ,но были тупыми
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«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Виталька
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А коли американців почнуть евакуіровать?.А то все чую що тільки украінців евакуйовують
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Якраз в Нью Йорку епідемія вірусу. Знаю точно, бо приїхали відтам люди, і вже лежать з пневмонією. Перед тим контактували з багатьма людьми бо їх не ізолювали. Ті люди чекають тепер своєї долі.
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Зеля отрабатывает приказ кремля перезаражать всю Украину. Они пока не доведут ее, что под прикрытием защиты русскоязычных не начнут сажать у нас транспортники типа с рашисткими военными врачами, не успокоятся
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Нью Йорк - эпицентр эпидемии в США. Благодаря квартальным дебилам, Украина получит еще полсотни распространителей короновируса! Может настало время отправлять понаехавших на обсервацию в охфис ***********?!
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Зеленский долбо*б, что ты делаеш придурок!!
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Ще з одного розплідника корони,нам везуть десяток свіженьких інфікованих.
Що ж.похоронний бізнес України в передчутті свого злету.Десь так:
З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство - Цензор.НЕТ 9021
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цікаво на цінник білетів подивитись, скільки коломойша собі відтяпав??
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Статистика коронавируса на 27 марта: США обогнали Китай и Италию по количеству случаев COVID-19-
США обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.
Так, сейчас в Америке выявлено 85 594 случаев COVID-19 при 1 300 случаях смертей от заболевания.
В то же время, среди первых семи стран в "топе" по количеству заражений у США - наинизший уровень выздоровевших (всего лишь 1 868 случаев).
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низший уровень выздоровевших - потому что позже началось.
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Потрохобєцили повертаються до дому з подарунками, головне відразу до колег нехай відпустять, щоб проросійське потрохівське кодло заразили. І не буде в Україні, ані корупціонерів, ані російської агентури.
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ух, з такими ділами українців знов стане 52 млн.
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А где же ТРИ дня на приезд отпущенные президентом Зеленским 12 марта. по ходу уже прошло 15 дней. Где обещание после этого закрыть границы.
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вот это Настоящие Патриоты прилетели ! З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство - Цензор.НЕТ 9933
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