 З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба українського посольства в США у Facebook.
"354 пасажири на борту. Перший спеціальний комерційний рейс МАУ вилетів з Нью-Йорка до Києва, щоб доправити наших громадян на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що українські дипломати та консули у США працювали 24/7, щоб координувати повернення громадян до України, які через загрозу коронавірусу та, як наслідок - закриття авіасполучення, застрягли на території США.
"Ми дякуємо Міжнародним авіалініям України за спільну роботу та можливість здійснити такий спеціальний рейс через Атлантику. Ми також вдячні за розуміння і витримку безпосередньо пасажирам, які оперативно реагували на ситуацію, купували квитки, добирались з різних куточків США до Нью-Йорка.
Раді, що цим літаком також вдалося відправити 39 дітей, які навчались у США за програмою FLEX, а також 2 українських ветеранів, які через втрату зору проходили реабілітацію у США.
Окрема подяка нашим партнерам, зокрема Державному департаменту США, Посольству США в Україні, Міжнародній організації цивільної авіації, місцевій владі американських штатів за підтримку", - йдеться в повідомленні.
Водночас, у відомстві зазначили, що МАУ потурбувались, щоб всі пасажири спецлітака були забезпечені декількома масками, які можна міняти під час довготривалого перельоту.
Крім того, Посольство України у Вашингтоні, Генконсульство України у Нью-Йорку та Постпредство України при ООН в свою чергу передали на літак партію масок KN90, які екіпаж роздасть пасажирам перед посадкою у Борисполі, щоб громадяни мали можливість захистити себе та оточуючих під час переїзду до місць свого проживання в Україні.
Зазначимо, що в коментарі "Укрінформу" посол України у США Володимир Єльченко розповів, що перевірка пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводилася. Вона буде здійснюватися вже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".
"Це все буде робитися українською владою на місці", - наголосив Єльченко.
Посол також зазначив, що всі пасажири після прибуття в Україну мають пройти 14-денний карантин самостійно. Якщо у когось виявлять високу температуру або інші ускладнення, медики на місці ухвалюватимуть рішення про можливу госпіталізацію таких осіб.
яй нид хелп
Об этом свидетельствуют данные, представленные Медицинским университетом им. Джона Хопкинса. По последней информации, количество больных коронавирусом в США превысило 82 тыс. человек.
В Одессе первый заболевший именно из штатов прибыл. Его списали на область, конечно, но лечился он в областной больнице, которая территориально находится в городе.Потом он ещё и сбежал из больницы, якобы. Скорей всего его просто отпустили, так как оказалось, что он подписал контракт о самоизоляции, а после наезда сказали, что сбежал.
Славімо ЗЕ!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
5.5 тыс...
Где все?
С Бодрым Утром, Украина!
Виталька
Що ж.похоронний бізнес України в передчутті свого злету.Десь так:
США обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.
Так, сейчас в Америке выявлено 85 594 случаев COVID-19 при 1 300 случаях смертей от заболевания.
В то же время, среди первых семи стран в "топе" по количеству заражений у США - наинизший уровень выздоровевших (всего лишь 1 868 случаев).