 Маски і рукавички є, окуляри ще під питанням, - "слуга народу" Булах про захист депутатів на позачерговому засіданні. ФОТО

Про це вона розповіла "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Булах, питання про захисні маски і рукавички вже вирішене, а от про можливість використання захисних окулярів ще ні.
"Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити", - сказала Булах.
На підтвердження своїх слів вона надала редакції відповідне фото.
Раніше про застосування подібних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради заявили відразу кілька депутатів "Слуги народу", але деталей не надали.
Позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести в четвер 26 березня, має відбутися найближчими вихідними.
или они хотят сказать, что законы читают?
Это не смешит уже ( хотела в подробностях описать, ух - жаль, не буду) просто НИ-КО-ГО
и...
ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ ЗАБЫЛИ!!!!
Скажите честно, что работать свою работы вы ссытесь!!!
біда та й годі!
Почему членам Бильдербергского клуба так важно закрыть парикмахерские?
Чтобы поиздеваться над человечеством, ведь ничто так не старит женщину, как неухоженные волосы (и неухоженные зубы, к слову).
Почему члены Бильдербергского клуба так ненавидят человечество?
Потому что это старые импотенты.
В самом прямом слысле импотенты, у них не стоит.
Бабы их - чисто свиноматки, чтобы с такими деньгами так выглядеть еще смолоду нужен природный талант.
Именно потому у члены Бильдербергского клуба - г*вномесы, что бабы у них страхолюдные (если, конечно, не забывать, что г*вномесительство - это часть их ритуала).
И вот эти вот старые импотенты (во всех смыслах) диктуют национальным странам, как им жить.
Дональд Фредович, а жахните, пожалуйста, по членам этого клуба ядрен-батоном.
У них же нигего нет, я же написала, что импотенты они.
Сказано - мешок патологоанатомический, значит мешок. Ишь привередливые.
😆
Аптека для депутатов работает хорошо. А как там дела с аптеками для народа?
. Зато х ваЗЕліном !
хорошие очки стоят от 100 до 180 грн.! а они покупают все это за гос.счет, т.е. за наш!
почему же нам самим приходится покупать защиту для себя и своих семей?!
неужели у нас доход больше чем у наших слуг?!
ублюдки......
-Ми за вас раді,- сказав народ.
сразу мысль: а как народ?" (с)
классика, извиняюсь
одевайте льіжніье очки, шлемьі. єто тоже строительньій отдел https://www.junghannsgmbh.de/Gesichtsschutz-Kopfhalterung