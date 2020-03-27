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Матеріали за темою:
Все про:ВР (7341) карантин (1225) маска (49) позачергове засідання (33) COVID-19 (2142) Булах (2) коронавірус (865)

 Маски і рукавички є, окуляри ще під питанням, - "слуга народу" Булах про захист депутатів на позачерговому засіданні. ФОТО

Депутатка від "Слуги народу", член комітету з питань здоров'я нації Лада Булах розповіла, якими засобами захисту нардепи будуть забезпечені під час позачергового засідання Верховної Ради.

Про це вона розповіла "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Булах, питання про захисні маски і рукавички вже вирішене, а от про можливість використання захисних окулярів ще ні.

"Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити", - сказала Булах.

На підтвердження своїх слів вона надала редакції відповідне фото.

Маски і рукавички є, окуляри ще під питанням, - слуга народу Булах про захист депутатів на позачерговому засіданні 01

Читайте: "Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп

Раніше про застосування подібних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради заявили відразу кілька депутатів "Слуги народу", але деталей не надали.

Позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести в четвер 26 березня, має відбутися найближчими вихідними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, - Арахамія про формат проведення позачергового засідання ВР

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184711
 
 
 Топ коментарі
 
С трудом, со всей страны, собрали 400 комплектов защиты для "слуг"?
и...
ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ ЗАБЫЛИ!!!!
Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 3846
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Гравицапы раздайте обязательно и каце по карманам не забудте распихать
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Да очки солнцезащитные рулят. Пользуйтесь... или чо?
или они хотят сказать, что законы читают? Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 5733 Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 5733 Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 5733
Это не смешит уже ( хотела в подробностях описать, ух - жаль, не буду) просто НИ-КО-ГО
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Зеленые мародеры уже и гуманитарку из Китая успели тиснуть
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і незабудьте кульки на голову і на шиї їх зестрічкою завязати
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То санкционный нескрепный пиндоский продукт, но холопы хавают Сцарю можно
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Мені, інший "піндоський продукт" до вподоби, а холопи хай "хавають", якщо побачуть:
Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 4153
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Пакети головне щоб були для сміття. Великі.
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С трудом, со всей страны, собрали 400 комплектов защиты для "слуг"?
и...
ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ ЗАБЫЛИ!!!!

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-Предохранятся так предохранятся! - говорила монашка, натягивая презерватив на морковку..
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Зелені гроби в продажу вже поступили? Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 8652
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То в четверг, то в пятницу, потом в субботу, уже в воскресенье...
Скажите честно, что работать свою работы вы ссытесь!!!
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А че перчатки без пудры?Совсем слуг народа не уважают.Посыпте сахарной пудрой и отдайте в торжественной обстановке.
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лікарям для них потрібно роздати 240 зелених мішків
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а в них ще вистачає зухвальства розповідати, що лікарі захищені, коли й депутати не захищені!
біда та й годі!
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Які ж вони тупі та жадібні. Наче ж далеко не найбідніші люди.
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Только жгут намылить нужно, чтобы шею им не натереть...)
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А для чого їм збиратися, якщо Бєня все вирішує? Віддайте всі карточки бєнє, який за всіх буде голосувати.
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без перчаток і страховки на роботу НЕ ВИХОДИТИ
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Заседание ВР как будто сошло с картин Босха Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 6757
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Главное, парикмахерские закройте.
Почему членам Бильдербергского клуба так важно закрыть парикмахерские?
Чтобы поиздеваться над человечеством, ведь ничто так не старит женщину, как неухоженные волосы (и неухоженные зубы, к слову).

Почему члены Бильдербергского клуба так ненавидят человечество?
Потому что это старые импотенты.
В самом прямом слысле импотенты, у них не стоит.
Бабы их - чисто свиноматки, чтобы с такими деньгами так выглядеть еще смолоду нужен природный талант.
Именно потому у члены Бильдербергского клуба - г*вномесы, что бабы у них страхолюдные (если, конечно, не забывать, что г*вномесительство - это часть их ритуала).
И вот эти вот старые импотенты (во всех смыслах) диктуют национальным странам, как им жить.
Дональд Фредович, а жахните, пожалуйста, по членам этого клуба ядрен-батоном.
У них же нигего нет, я же написала, что импотенты они.
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Какие маски, какие очки.
Сказано - мешок патологоанатомический, значит мешок. Ишь привередливые.
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Слугам урода пора подумать не о масках и перчатках, а о мыле и верёвках.
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Так министр сказал что маски не нужны!!!! А вы ещё перчатки, очки.... это зачем? Странные. Пускай депутаты сходят в аптеку и купят, если не хотят министра слушать и трясутся за свои драгоценные шкурки.
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Твари зелёные.
Аптека для депутатов работает хорошо. А как там дела с аптеками для народа?
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вчера попал!!! 11 последних пар по 21 грн, везет мне
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Рукавички оглядові ...БЕЗ ПУДРИ !
. Зато х ваЗЕліном ! Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 2162
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Ну пиши карту переведу тебе на очки мне работать не надо я на карантине
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А может сделать как НАРОДУ : Без масок в транспорт не заходить . Пусть пойдут (правда эти уроды имеют служебный или личный транспорт) и необходимое купят за свой счёт -правильней за счёт налогоплательщиков, но об этом они даже не знают и не догадываются
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был бы нормальный генпрокурор то к этому комплекту добавил бы наручники, а так маємо те що маємо...
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лохторат маємо, бо декомунізація провалена
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Кое-кому там нужны и персональные рукавички с начёсом, хозяйство теребить.
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А якщо на палю? То може потім й лікування не знадобиться...)
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вообще то даже нашим НИЩИМ депутатам можно позволить себе приобрести средства защиты за свой счет, при зарплатах то в 100000 грн.!

хорошие очки стоят от 100 до 180 грн.! а они покупают все это за гос.счет, т.е. за наш!

почему же нам самим приходится покупать защиту для себя и своих семей?!
неужели у нас доход больше чем у наших слуг?!
ублюдки......
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Ну вообще оборзели. Они что со своими зарплатами не могут купить средства защиты. А бабушки со своей нищей пенсии покупают. Надо всем в целях гащиты г...доны натянуть. Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 2908
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-Ми стали жити краще,-сказали слуги народу.
-Ми за вас раді,- сказав народ.
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Зелене лайно почало розлагатися і неприємно смердіти, прийде літо взагалі засмердить країну..
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И хотите, чтобы эти недееспособные придурки что-то сделали для народа, если они себя обслужить не могут. Позорище.
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нужно еще намордники и поводки слугам народа и опзж выдать
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"только съел свой бутерброд
сразу мысль: а как народ?" (с)
классика, извиняюсь
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Там в нет ходит видео, как станок выплёвывает маски будто пулемет тысячами. Поставить такой в Раде, закрыть двери и запустить, чтобы эта банда захлебнулась масками. Володя, твой народный прототип хотел же Раду растрелять.
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нахрєна вам очки ? они должньі бьіть врачам. идете в строительньій и покупаете там пленку толстую, та что для теплиц, или ее еще назьівают плекси-стекло, но тонкое, гнущееся и его можно ножницами резать. и вьірезаете себе под вашу харю забрало. маска с защитньім пластиковьім "стеклом" - рабочее обмундирование стоматолога. https://ferroinstant.com/zubehoer--hobbygalvanik--galvanisieren--verchromen/Arbeitsschutz/Mundschutz-mit-Visier-Gesichtsschutz--Schutzbrille-kaufen--Vollschutz.html
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к тому же такое плекси-забрало можно мьіть, а вот маску вьібросить нужно. https://www.dach-germany.de/medizin/medizinischer-gesichtsschutz/optiprotect/265
одевайте льіжніье очки, шлемьі. єто тоже строительньій отдел https://www.junghannsgmbh.de/Gesichtsschutz-Kopfhalterung
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А чому їм мають видавати маски, рукавички, окуляри? Вони, що запезпечили народ цими засобами? Видавати депутатам тільки тоді, коли останнього громадянина в країні захистять цими засобами. А премєра, засідуна ВРО і президента в останню чергу!. Може тоді будуть думати за людей.
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Для слуг народу все є. І маски , і рукавиці ... . Все для порятунку задниці своєї любимих. А для їх господарів народу України коли буде?! ДЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ? ЗЕ-ОРДА.
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