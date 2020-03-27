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 "Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ВІДЕО+ФОТО

Доньки померлого від коронавірусу 68-річного жителя Тернопільщини розповіли, як залишилися сам на сам з необхідністю поховати батька. Ні покласти тіло в труну, ні поставити труну в бус, ні викопати могилу охочих не було.

Про те, з чим їм довелося зіткнутися після смерті батька, сестри Ольга Тутова і Ганна Поліщук розповіли виданням "Овід" і "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

68-річний Павло, житель с. Ковалівка Монастириського району, помер 25 березня в Тернопільській лікарні.

"Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата", - розповіла Анна Поліщук.

"Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий, підняти неможливо було самому. І ось цей пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть у труну поставити", - каже Ольга Тутова.

Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері, - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька 01

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Коли пакет з тілом вдалося покласти в труну, її треба було занести в автомобіль.

"Вона була дужа важка. Ми просили допомоги — ніхто не реагував. Ми ту труну тягнемо, дошки розсипаються, бо це був асфальт. До нас вийшли на поміч лише після того як ми подзвонили до головного лікаря інфекційної лікарні. Вийшов чоловік повністю одягнутий у захисний костюм, і почав дорікати нам, що не ми (родичі) маємо цим займатися, а санепідемслужба", – додає Ольга.

Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері, - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька 02

Працівник лікарні все ж допоміг занести труну в мікроавтобус, і тіло померлого відвезли в його рідне село.

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"Люди в селі бояться, відмовилися викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій зять. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо був вечір", - розповіла Ганна Поліщук.

Ні в Ольги, ні в її чоловіка, які забирали тіло померлого, не було захисного одягу. Мікроавтобус, у якому везли труну, вони потім продезінфікували, як могли, самостійно.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184707
 
 
 Топ коментарі
 
Обіцянки виконуються: Весна прийшла - всі сидять... по хатам; До дому повертаються заробітчане - з ... коронавірусом; Епоха бідності закінчилася - починається епоха ... зубожіння; Держава в смартфоні - ПреЗЕдент... в ютубі .. Ви Зробили це разом!
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Готовність, блть. Вищого рівня.
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Пропал дар речи
Это мы? Или - что с нами происходит?
А может пришло понимание того, что сейчас никто и ни за что не отвечает?!!!!!!!!!!!!!!!!
Я,как представлю,что своего папу или мою маму хоронила бы так же... нет ни смайликов, ни слов(
Мамочка родная моя, папа.. впервые говорю страшные слова :"Вы до ТАКОГО не дожили" Это хорошо?!
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Різні похороні контори зроблять за гроші по вищому гатунку, навіть в невеликих містечках. Інша справа, що буде зараз, з померлими від коронавірусу...
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Похоронные конторы берутся уже после экспертизы, а до еще тот треш
А сейчас при вирусе, если люди будут на улице падать, то и забирать их некому будет
Такая наша суровая действительность)
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Похоронные конторы за деньги берутся за все, от получения тела из морга, обмывание, одежду, положение в гроб, получение справки о смерти, катафалк, организация венков, могилы, вплоть до организации поминок в дружественных кафе...
За все, если нормальная контора, только деньги плати.
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ось і рівень "вошивості" нашого "щирого" українського суспільства...
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Це рівень самих задріпаних африканських бантустанів.

Ганьба і таким лікарям і такій зебільній владі!
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Цей випадок дуже добре продемонстрував, як влада виконує свої службові обов'язки. Цій владі просто насрати на нас, тому давайте разом це зробимо на них. Сьогодні нам потрібно самим організовуватися, озброюватися, захищатися, допомагати один одному, а владу ігнорувати. Але ігнорувати можна щось коли воно є. Але її немає, том самі починаємо будувати нову Україну.
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Цей випадок нічого окрім дрімучості населення на місцях не продемонстрував. Одні вважають, що їм "повинні", другі вважають, що "покласти болт" краще ніж вмерти. А винна, звісно, центральна влада.
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Мені ця історія чомусь нагадала «распятого мальчика в трусиках». Зараз буде багато подібних жахливих історій, щоб ще більше нас налякати.
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Люди просто дикие и трусливые. Ничего страшно в том нет, если уложить тело в гроб и отвезти на кладбище, а затем просто тщательно вымыть руки. А уж отказ копать могилу и вовсе ничем логическим нельзя объяснить. Люди, не надо быть перпуганным говном.
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Тільки, що перезвонив для інформації в кілька ритуальних служб по можливості організації похорон з коронавірусу. Сказали, що в них такого ще не було, але можуть, якщо з інфекційної лікарні труп буде в герметичному мішку. Тоді зможуть переложити в гріб і завезти на кладовище і закопати. Але, ще уточнять і перезвонять. Але перезвону пока не було.
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А по неділям ходять по церквам, а милосердя нуль
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От тільки не треба гавкать на медиків, вони не ховають небіжчиків, вони лікують живих.
А для похоронів єсть ритуальні служби, платіть і закопають по найвищому розряду.
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блін, ідіоти, прости Господи. А могилу чого боялись викопати?? В нас все через сраку якось.
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