 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.
У Дніпрі військові лікарі стабілізували стан і підготували поранених до наступного етапу лікування.
Військовим літаком Ан-26 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону в Одесі.
Бійців розміщено у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.
За словами військових медиків стан здоров'я прибулих пацієнтів визначається як стабільний. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.