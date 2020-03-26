 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

У Дніпрі військові лікарі стабілізували стан і підготували поранених до наступного етапу лікування.

Військовим літаком Ан-26 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону в Одесі.

Читайте також: "Мені б протез, я би побіг, хочу додому": в Дніпрі врятували 21-річного солдата, важко пораненого внаслідок влучання ПТКР найманців РФ у вантажівку ЗСУ під Пісками





Бійців розміщено у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС







За словами військових медиків стан здоров'я прибулих пацієнтів визначається як стабільний. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.