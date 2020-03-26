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 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування. ФОТОрепортаж

26 березня з Дніпра в Одесу авіацією було здійснено планову медичну евакуацію поранених у зоні ООС і хворих українських воїнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 01

У Дніпрі військові лікарі стабілізували стан і підготували поранених до наступного етапу лікування.

Військовим літаком Ан-26 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону в Одесі.

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 02

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 03

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11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 04
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 05

Бійців розміщено у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 06

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11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 07
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 08
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 0911 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 10

За словами військових медиків стан здоров'я прибулих пацієнтів визначається як стабільний. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184700
 
 
 Топ коментарі
 
Скорішого одужання Вам, хлопці !
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Одужуйте, хлопчики. Бережи вас Господь, рідненькі
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Знову тягнули поранених старим холодним та трясучим санітарним літаком, коли вже будуть нові санітарні Ан-178 в яких не будуть замерзати і трястись поранені?
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аваков закупив для своеі жопи..і самолети і вертолети..
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Денег на постройку самолета дай,вот и построят
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Війна не закінчилася.Московити через епідемію,не вийдуть з українських територій.
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РУКОВОДИТЕЛЬ МОЗ ЕМЕЦ сказал что люди после 65 лет, это трупы. но не сказал что пока ходячие. а раненых и больных солдат этот урод еще не вычеркнул из жизни?
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- 3 больных - то,таке ноу-хау діджиталізованої за Зє медичної діагностики 11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения - Цензор.НЕТ 9008 Чи,без дебільних "медичних" діагнозів , ...- ніяк
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Одужуйте, хлопчики. Бережи вас Господь, рідненькі
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Низький уклін і щира подяка за захист України ! Щастя, одужання, найкращих сподівань на майбутнє.
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування - Цензор.НЕТ 8146
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