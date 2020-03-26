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Все про:Вінницька область (421) смерть (3965) злочини проти Майдану (117)

 Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців". ФОТО

Сьогодні після тривалої хвороби помер один з потерпілих у справах Майдану, 78-річний житель міста Ладижин Микола Пасічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці його земляк Юрій Нагорний.

"Народна Самооборона м. Ладижин" з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник", - говориться в пості Нагорного.

"Слідство у справі Миколи Даниловича було завершено, і всі матеріали передані до Оболонського суду Києва. Два роки там затягували початок розгляду справи, мабуть чекаючи, що потерпілий не доживе до завершення процесу. На жаль, такий цинізм і відвертий саботаж дав потрібний суддям "результат", - розповіли в фейсбук-групі "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".
Микола Пасічник помер у віці 78 років після тяжкої хвороби...

Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо беркутівців 01
Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо беркутівців 02

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Як повідомляє УНІАН, Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. 72-річного чоловіка звинуватили у нібито побитті "беркутівців".

Суддя Оболонського райсуду Юлію Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрала пенсіонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після Революції гідності Швачач звільнили за порушення присяги суддя саме через її рішення щодо арешту Пасічника.

Наразі обвинувачення у незаконному притягнення Пасічника до кримінальної відповідальності висунуто колишній заступниці прокурора Оболонського району Києва Клюге та слідчому Оболонського управління поліції Матюші. У лютому минулого року помер третій підозрюваний - прокурор Андрій Савчук.


Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо беркутівців 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184629
 
 
 Топ коментарі
 
Мужній був дідусь. Помню той "суд". Потвори. Герої не вмирають.
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Світла пам"ять громадяниу !
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Он понял,что ещё сто лет он точно ждать не сможет.
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Мужній був дідусь. Помню той "суд". Потвори. Герої не вмирають.
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Вибачте пане Микола. Ми не тільки їх не покарали, ми ще й дозволили їм знову захопити владу у країні...
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Так власть у них и была после майдана. Мусора договорились с порошенко что их не тронут + подмажут и попросили януковича покинуть страну.
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Договорились с Порошенко?
7 июня 2014 года, когда он стал президентом?
Или Порошенко был царём до избрания президентом?
«Не читайте до обеда советских газет».
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Это те козлы-ВВ-шники, которые стали нацгвардейцами и сегодня празднуют день Национальной Гвардии.
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Яке жахливе фото. Такі кати були завжди
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Карательная система своих не сдает никогда.Поэтому карательный Карфаген должен быть разрушен до тла.
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Позор прокуратуре и МВС!!! Коррупция и саботаж расследований преступлений против народа на лицо!! Мусора остались мусорами!!!
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Вот так не могут осудить Геню-сепаратиста.
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Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по "беркутовцам"

И наверное,до последний капли жизни явл. верным соратником петручо))) 5 лет всё ждал и не дождался!!!)) предал вас, майдановцев, олигарх-конфеточник, и спорить нечего!
PS/ А в заголовке написано так, как-будто он от побоев беркутовцев скончался, правда врачи старались- лечили...но через много лет все их усилия оказались тщетны, а так старались...
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Он хорошо знал наш "суд", еще когда его судила власть Янека.
Да, не реформировали суды так, как надо было. Но он сам - не "кидал предьявы" за это, в отличие от тебя, на Майдане не бывшему.
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Вас набежало на ключевое слово "беркутовцы"?
Умер человек, который боролся за свободу украинцев, могли бы просто промолчать...
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а эти ублюдки с дубинками до сих пор живут среди нас. Не наказаны - значит и в следующий раз подобное вытворят.
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Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців" - Цензор.НЕТ 3533 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa


Год назад.
В пабликах Новороссии тогда открыто все писали.
Просто перепечатывали, практически, мои посты.
Ну, что я могу сказать...
Вас предупреждали.
С обеих сторон.

Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців" - Цензор.НЕТ 1770
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мародер із ригами-зеками відпустили усіх убивць Майдану до друга-ху йла
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Сумно.Ідеі майдану спотворив шоколадний барига,Прийшов до влади і відхрестився від майданівців.Ніхто так і не був покараний за ті смерті патріотів,і його подальша політика привела до влади піаніста віртуоза.
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Вічна памьять герою, який відповідно до складених на нього мусорами рапортів-наклепів, шматом сала і палкою ковбаси, "покалічив" з десяток озброєних до зубів і обісцявшихся від жаху беркутів.
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Он умер от огорчения, когда узнал, что "беркутов" отпустили в росисю. А заочное "правосудие" его не удовлетворяет.
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