 Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців". ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці його земляк Юрій Нагорний.
"Народна Самооборона м. Ладижин" з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник", - говориться в пості Нагорного.
"Слідство у справі Миколи Даниловича було завершено, і всі матеріали передані до Оболонського суду Києва. Два роки там затягували початок розгляду справи, мабуть чекаючи, що потерпілий не доживе до завершення процесу. На жаль, такий цинізм і відвертий саботаж дав потрібний суддям "результат", - розповіли в фейсбук-групі "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".
Микола Пасічник помер у віці 78 років після тяжкої хвороби...
Як повідомляє УНІАН, Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. 72-річного чоловіка звинуватили у нібито побитті "беркутівців".
Суддя Оболонського райсуду Юлію Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрала пенсіонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після Революції гідності Швачач звільнили за порушення присяги суддя саме через її рішення щодо арешту Пасічника.
Наразі обвинувачення у незаконному притягнення Пасічника до кримінальної відповідальності висунуто колишній заступниці прокурора Оболонського району Києва Клюге та слідчому Оболонського управління поліції Матюші. У лютому минулого року помер третій підозрюваний - прокурор Андрій Савчук.
7 июня 2014 года, когда он стал президентом?
Или Порошенко был царём до избрания президентом?
«Не читайте до обеда советских газет».
...
И наверное,до последний капли жизни явл. верным соратником петручо))) 5 лет всё ждал и не дождался!!!)) предал вас, майдановцев, олигарх-конфеточник, и спорить нечего!
PS/ А в заголовке написано так, как-будто он от побоев беркутовцев скончался, правда врачи старались- лечили...но через много лет все их усилия оказались тщетны, а так старались...
Да, не реформировали суды так, как надо было. Но он сам - не "кидал предьявы" за это, в отличие от тебя, на Майдане не бывшему.
Умер человек, который боролся за свободу украинцев, могли бы просто промолчать...
Героям слава!
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
Год назад.
В пабликах Новороссии тогда открыто все писали.
Просто перепечатывали, практически, мои посты.
Ну, что я могу сказать...
Вас предупреждали.
С обеих сторон.