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Все про:лікарня (300) Вінниця (196) карантин (1225) допомога (1022) Порошенко (11620) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання до Вінницької міської лікарні №1. Серед медапаратури - монітор пацієнта М50 з годинниковим акумулятором, шприцевий насос, хірургічний відсмоктувач, 30 пульсоксиметрів, 3 ларингоскопи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Завідувач інфекційного відділення Анатолій Чорний зазначив, що лікарі зараз вкрай потребують підтримки і матеріально-технічного забезпечення.

"Ми дуже вдячні Фонду Петра Порошенка за надану допомогу. Вона своєчасна і потрібна людям, які зараз очікують – знадобиться це все чи ні. Краще б звісно, щоб все це не знадобилося зараз, але головне, що якщо все це знадобиться, то воно буде рятувати життя пацієнтам", – зауважив він.

Читайте також: Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси. ФОТОрепортаж

Зазначається, що надане обладнання необхідно для лікування хворих від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією.

Голова Вінницької територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Андрій Гижко повідомив, що допомога лікарям не обмежиться тільки цим обладнанням. Оскільки купити нову медапаратуру зараз надзвичайно важко через величезний попит у світі, коштом Фонду Порошенка будуть відновлюватися наявні апарати штучної вентиляції легень, як це вже було зроблено для Київської лікарні швидкої допомоги. Там після оновлення повноцінно запрацювали десять апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ в Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь. ФОТОрепортаж

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Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню 02
Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню 03
Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184601
 
   
 Топ коментарі
 
какая унизительная новость для долларового миллионера владимира зеленского, который не пожертвовал своему народу ни копейки денег.
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аааа, понятно теперь, откуда визг от слуг уродов....
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Ох зараз зебіли і понаписують...
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аааа, понятно теперь, откуда визг от слуг уродов....
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Интересно сколько передал помощи фонд зелупы Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу - Цензор.НЕТ 3685
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Ниже можно увидеть список оборудования и расходных материалов, которые безвозмездно передал больницам Украины оффшорный "95-й квартал" и миллионер преЗЕдент:

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хіба ви не бачили звернення кварталівців до Бені -заплати, бо кушать нічого.
а вони ж мільйонери.
тепер уявіть рівень жлобства.
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Кстати, зачетное было видео, как они лебезили вместе с величайшим. Было бы полезно по всем каналам это вместо рекламы показывать.
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Все повторяется один в один, как и 2014-2015 годами и армией

Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 6340
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Откуда у него деньги???
Он все тратит на нарИд - вон машины по три ляма покупает всяким
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какая унизительная новость для долларового миллионера владимира зеленского, который не пожертвовал своему народу ни копейки денег.
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Петя АСТАНАВИСЬ!!!
Рушишь все планы зеко манды...
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Парашенка - барыга на масках, а Бубочка хороший!.. запомнили?!.. не перепутайте!
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ща начнуться визги, какой он маладец. А, зеленый, соответственно - кака. То, что он - кака, это даже не обсуждается. А вот только не дает покоя воспоминание о почти двух лярдах из госбюджета, которые получил этот фонд поросенка.
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не нравится соевым, ничего, я повторюсь:
Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 485 жовтоблакитний

ща начнуться визги, какой он маладец. А, зеленый, соответственно - кака. То, что он - кака, это даже не обсуждается. А вот только не дает покоя воспоминание о почти двух лярдах из госбюджета, которые получил этот фонд поросенка.
26.03.2020 16:52

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А народу пожалуйста передавайте это. Скоро понадобится.
Набор выживания в условиях зеленой чумы:
Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу - Цензор.НЕТ 701
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Выдам секрет. На толстую сторону дубинки надо одеть носок. Если столкнешься, узнаешь почему так. Не благодари что спас тебе жизнь
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А цирк патологоанатомические мешки .
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хе-хе.....
раньше бы я написал что это пиар..., НО такой пиар спасает жизни...
А Зе-клоун и его Кварталы пожертвовали в эту трудную для мудрого и простого нарида чего нибудь?
Я вот не слышал об этом НИЧЕГО...
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З піаром Порошенка завжди так. Ось якби ще всі політики так піарились, то українці можливо нарешті б зажили як цивілізовані люди.
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Украинцы не ценят, что имеют. В итоге выбирают **********-сказочников, за год залезают в глубокую жопу и плачут.
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там от жопы до жопы ползти недалеко было. Очутились в одной жопе, практически не вылезая из другой. Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 4920
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Петя чи не єдиний багатій, який допомагає.
Решта лише собі віп-палати організували.
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Ну з *фондовського лярда * ( 2019 року) пару тис для лохторату то не за .... Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 8368
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ти точно можеш сказати що то за фонд, куди витрачались кошти ?
думаєш, якби там щось собі прихопили, Зеліні пси за це би не вчепились ?
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Подивись на бюджети 2018-19 років ..як створювався той *президенський фонд * + скільки ще отримала Маринка до свого *фонду * (здається до 700 дямів )
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А де сам відкриваха..? Чи такий сміливий чолов'яга якогось вірусу забоявсь..?
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Позорище.
Опять три коробки, три пакета.
А, тут ещё и пульсометр даже!!!!!)))
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а ти особисто скільки допоміг ?
ну щоб порівнятись з позорищем..
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давайте побольше звона. пиар во время чумы.
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та будь- хто може так піаритись.
але не всі поспішають, більше для себе готують.
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Порошенко каждый день что то покупает, но почему то многим не нравится это.
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За 5 лет стока со своими Свинарчуками наворовал что мог бы и все больницы в Украине обезпечить!
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Балаболка Зелена, покажи вирок де він крав?
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Именно так...Свинарчуков преЗЕдент посадил...в соседних камерах сидят Ахметка с Медведчуком, Новинским и Беней...я ничего не перепутал?... Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 1496
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снова отсасыватель, насос и пульсомер. Пеееетя , купи хоть один аппарат ИВЛ . Не ремонтируй старое ушатанное временем , а купи. Вон Ахметка пообещал купить еще аппаратов ИВЛ в города где у него заводы работают. И спокойно за газ не платит. По одной Луганской ТЕС 1,6 миллиарда долга. Но он же нормальный пацан , он пайки выдает на оккупированных. ИВЛЗЫ покупает.

Петя не будь жлобом.
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Партия оборудования... Этот коробок прямо . как переходящий вымпел)
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Передам пачку ваты (оборудования) Безвозмездно!!!
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Молодець наш Гетьман Порох!
(зебіли можуть не коментувати і мовчки йти нахій Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 1904 )
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Welt Schmerz ты сам наверно две коробки возил по больничкам от ХВонда Пэти делать селфи ?
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Перше. Чому ти вирішив, що смороду возили коробки робити селфі? В тебе їсти якісь пруфи?
І по-друге, чому ти випробовуєш борошна в галузі п'ятої крапки від реальної допомоги?
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Щей WANTED в дэнэрэ за вбивство моторила. Взагалі красавчік
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На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. /Коломойский оценил свои активы в (всего лишь) $8 миллиардов 05.07.19
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Простые вопросы:
Что в коробках и пакетах?
Как и КОГДА это попало в Украину?
Не с помпезно ли "открытых" пэтей и марыной больниц?
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