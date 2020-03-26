 Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Завідувач інфекційного відділення Анатолій Чорний зазначив, що лікарі зараз вкрай потребують підтримки і матеріально-технічного забезпечення.

"Ми дуже вдячні Фонду Петра Порошенка за надану допомогу. Вона своєчасна і потрібна людям, які зараз очікують – знадобиться це все чи ні. Краще б звісно, щоб все це не знадобилося зараз, але головне, що якщо все це знадобиться, то воно буде рятувати життя пацієнтам", – зауважив він.

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Зазначається, що надане обладнання необхідно для лікування хворих від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією.

Голова Вінницької територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Андрій Гижко повідомив, що допомога лікарям не обмежиться тільки цим обладнанням. Оскільки купити нову медапаратуру зараз надзвичайно важко через величезний попит у світі, коштом Фонду Порошенка будуть відновлюватися наявні апарати штучної вентиляції легень, як це вже було зроблено для Київської лікарні швидкої допомоги. Там після оновлення повноцінно запрацювали десять апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ в Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

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