 Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Завідувач інфекційного відділення Анатолій Чорний зазначив, що лікарі зараз вкрай потребують підтримки і матеріально-технічного забезпечення.
"Ми дуже вдячні Фонду Петра Порошенка за надану допомогу. Вона своєчасна і потрібна людям, які зараз очікують – знадобиться це все чи ні. Краще б звісно, щоб все це не знадобилося зараз, але головне, що якщо все це знадобиться, то воно буде рятувати життя пацієнтам", – зауважив він.
Зазначається, що надане обладнання необхідно для лікування хворих від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією.
Голова Вінницької територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Андрій Гижко повідомив, що допомога лікарям не обмежиться тільки цим обладнанням. Оскільки купити нову медапаратуру зараз надзвичайно важко через величезний попит у світі, коштом Фонду Порошенка будуть відновлюватися наявні апарати штучної вентиляції легень, як це вже було зроблено для Київської лікарні швидкої допомоги. Там після оновлення повноцінно запрацювали десять апаратів ШВЛ.
Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ в Київській лікарні швидкої допомоги.
Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.
Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.
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а вони ж мільйонери.
тепер уявіть рівень жлобства.
Он все тратит на нарИд - вон машины по три ляма покупает всяким
Рушишь все планы зеко манды...
жовтоблакитний
ща начнуться визги, какой он маладец. А, зеленый, соответственно - кака. То, что он - кака, это даже не обсуждается. А вот только не дает покоя воспоминание о почти двух лярдах из госбюджета, которые получил этот фонд поросенка.
26.03.2020 16:52
Набор выживания в условиях зеленой чумы:
раньше бы я написал что это пиар..., НО такой пиар спасает жизни...
А Зе-клоун и его Кварталы пожертвовали в эту трудную для мудрого и простого нарида чего нибудь?
Я вот не слышал об этом НИЧЕГО...
Решта лише собі віп-палати організували.
думаєш, якби там щось собі прихопили, Зеліні пси за це би не вчепились ?
Опять три коробки, три пакета.
А, тут ещё и пульсометр даже!!!!!)))
ну щоб порівнятись з позорищем..
Потому как ты ноль!
але не всі поспішають, більше для себе готують.
Петя не будь жлобом.
(зебіли можуть не коментувати і мовчки йти нахій )
І по-друге, чому ти випробовуєш борошна в галузі п'ятої крапки від реальної допомоги?
Что в коробках и пакетах?
Как и КОГДА это попало в Украину?
Не с помпезно ли "открытых" пэтей и марыной больниц?