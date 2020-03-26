 Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії.
"За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил. Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Заходи із викриття агента іноземних спецслужб проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.
"Ну давай же, приказывай, господин!" - приказ для мусоров это же священно, проверено на баррикадах майдана.
а что там кстати с медведчуком?