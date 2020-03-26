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Все про:Дніпропетровськ (1310) контррозвідка (213) Правоохоронні органи (950) СБУ (5433) ФСБ (890) державна зрада (268) вербування (114)

 Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила в Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії.

"За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил. Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України 01

Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.

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Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України 02
Фото: сайт СБУ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Заходи із викриття агента іноземних спецслужб проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184498
 
   
 Топ коментарі
 
а когда там агента кацапских спецслужб - зеленского - задежит СБУ? а ермака?
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Мусара первые сепары и предатели ! На колл посадить публично эту тварь надо !
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Даю новую наводку - медведчук,рабинович,шуфрич .............
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а когда там агента кацапских спецслужб - зеленского - задежит СБУ? а ермака?
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Зеленський все-таки обраний а Єрмака ніхто не обирав.
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ермака косвенно обрали зебилы, выбрав зеленского и наделив его такими полномочиями - то недолюстрированного богдана назначать, то теперь вот ермака.
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Мусара первые сепары и предатели ! На колл посадить публично эту тварь надо !
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мусора любят "крепкую руку", это у них психосексуальное; именно поэтому их и тянет всех к путлеру с его голым торсом.

"Ну давай же, приказывай, господин!" - приказ для мусоров это же священно, проверено на баррикадах майдана.
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Місце народження Харків. Навіть немає здивування. Це пан Рюкзаков харківських ставив на всі керівні пости у всі області. Не мішали б їх всіх перевірити. Там нічого вже давно немає нашого. Навіть колегії проводять на російській мові. Подивіться, як спілкуютьсі поліцейські - як їх головний -російською. А це порушення, бо вони держслужбовці. Все починається з дрібниці, а закінчується переходом на бік ворога. Крим забули? Де виховна робота? Я навіть не маю бажання заходити в відділи чи відділення поліцейських. Там 2-3 мають проукраїнську позицію, інші прославляють расею. Я вам розповідаю за Дніпропетровску область за промислові міста.
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Даю новую наводку - медведчук,рабинович,шуфрич .............
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А хто знає скільки в нас подібного лайна? Ніхто! А його є неміряно. І вони серед нас а не десь там. Будьте пильними.
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такие смешные. в песочнице играеются.
а что там кстати с медведчуком?
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От ватан дурнуватий, дали москалі довідку на пєрєсєлєние, то їдь десь в Читинскую чи Амурскую область і живи щасливо у якомусь лєсхоз. Захотілось у штірліца побавитись
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почему этот штемп на 1ой фоте с допроса не синий,не в ласточке и с целыми носом и ушами??!!!!!
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Підар кацапський! І це ще дуже м"яко сказано!
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Прийняли одного з десятків тисяч потенційних зрадників України.
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...еще бы администрацию преза прошерстили б, там точно предатель сидит и по ходу не один, и в урядниках колеблющихся имеется подобное... Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України - Цензор.НЕТ 5076
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