 Таксі врізалося в конструкцію підземного переходу в Києві: загинула пасажирка. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку dtp.kiev.ua в Facebook.
Водій Renault на високій швидкості врізався в конструкцію пішохідного переходу.
"Від сильного удару на місці померла пасажирка Рено. Водій у критичному стані без свідомості госпіталізований. На місце аварії прибула донька загиблої, також госпіталізована з гострою реакцією на стрес", - йдеться в повідомленні.
Пока банда зеленой шмаркли хрюкает про борьбу с к-вирусом, никто не наводит порядок работы транспорта, ни боксер, ни коррупционеры с КабМина, ни депутаны, которым все абсолютно все равно. Украина стремительно отстала по законности даже от Зимбабве и Тринидадо и Тобаго. Похоже, навсегда.
Конченные джигиты с Черкасс .....
Не смог описать все это без матерных слов.
p.s. вас бы помечать как-то, дабы потом точно знать, кого не надо подключать к аппарату и вообще спасать в принципе.
Тут имеем приезжего лихача
За что боролись.