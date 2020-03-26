 Таксі врізалося в конструкцію підземного переходу в Києві: загинула пасажирка. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку dtp.kiev.ua в Facebook.

Водій Renault на високій швидкості врізався в конструкцію пішохідного переходу.

"Від сильного удару на місці померла пасажирка Рено. Водій у критичному стані без свідомості госпіталізований. На місце аварії прибула донька загиблої, також госпіталізована з гострою реакцією на стрес", - йдеться в повідомленні.

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